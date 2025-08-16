Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były oczekiwania Donalda Trumpa przed spotkaniem z Władimirem Putinem?

Co Donald Trump i Władimir Putin powiedzieli po szczycie?

Jakie stanowisko zajmuje Rosja w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy po spotkaniu Trumpa z Putinem?

Na czym polegały obawy europejskich sojuszników Ukrainy przed szczytem na Alasce?

Jakie znaczenie polityczne dla Putina miało to spotkanie z Trumpem?

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – wskazał.

Trump i Putin spotkali się na Alasce w sprawie wojny na Ukrainie

Wspólna konferencja prasowa trwała zaledwie kilka minut i obaj przywódcy nie odpowiadali później na pytania dziennikarzy.