„Konstruktywna rozmowa”, która „nie przyniosła porozumienia”. Trump spotkał się z Putinem

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że po prawie trzygodzinnym szczycie na Alasce nie doszło do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, choć określił spotkanie jako „bardzo konstruktywne”. Nie przedstawiono żadnych konkretnych ustaleń, a Trump o szczegółach rozmowy ma teraz poinformować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i członków NATO.

Publikacja: 16.08.2025 02:09

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były oczekiwania Donalda Trumpa przed spotkaniem z Władimirem Putinem?
  • Co Donald Trump i Władimir Putin powiedzieli po szczycie?
  • Jakie stanowisko zajmuje Rosja w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy po spotkaniu Trumpa z Putinem?
  • Na czym polegały obawy europejskich sojuszników Ukrainy przed szczytem na Alasce?
  • Jakie znaczenie polityczne dla Putina miało to spotkanie z Trumpem?

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii  – powiedział Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – wskazał.

Trump i Putin spotkali się na Alasce w sprawie wojny na Ukrainie

Wspólna konferencja prasowa trwała zaledwie kilka minut i obaj przywódcy nie odpowiadali później na pytania dziennikarzy.

Najważniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa i Władimira Putina

- Putin twierdzi, że jest „szczerze zainteresowany” zakończeniem konfliktu, który określił jako „tragedia”

- Putin uważa, że należy wyeliminować „główne przyczyny” konfliktu i ostrzega Ukrainę oraz Europę, aby nie „sabotowały” rozmów

- Putin określił spotkanie jako „punkt wyjścia do rozwiązania” konfliktu

- O swoich relacjach z Trumpem mówi jako o „biznesowych” i zgodził się z powtarzanym przez prezydenta USA twierdzeniem, że wojna nie wybuchłaby, gdyby Trump był w Białym Domu w 2022 roku

- Trump twierdzi, że nadal istnieją punkty sporne i „nie ma porozumienia, dopóki nie ma porozumienia”

- Mówił, że „uzgodniono wiele punktów”, ale pozostało „kilka”, dodając, że „jeden jest najważniejszy”, bez precyzowania, który

- Trump zapowiedział, że wkrótce zadzwoni do Zełenskiego i przywódców europejskich – i że „ostatecznie to od nich zależy”

- Trump kończąc zapowiedział, że „prawdopodobnie” wkrótce ponownie spotka się z rosyjskim przywódcą – Putin odpowiedział: „Następnym razem w Moskwie”

Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosły znaczące postępy w kierunku zawieszenia broni na Ukrainie, co było celem wyznaczonym przez Trumpa na początku spotkania.

W krótkim oświadczeniu Putin powiedział, że oczekuje, iż Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegając ich przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

„Konstruktywna rozmowa” bez porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie

Putin przekonywał, że „bez wątpienia należy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy i Rosja jest gotowa pracować nad tym”.

Trump zapowiedział, że zadzwoni do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przywódców NATO, aby poinformować ich o przebiegu rozmów z Putinem.

Trump i Putin wraz z najwyższymi doradcami ds. polityki zagranicznej odbyli rozmowy w sali bazy lotniczej w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze spotkanie od 2019 roku. Na niebieskim tle za nimi widniał napis „Dążąc do pokoju”. Początkowo spotkanie miało się odbyć w cztery oczy, ale na godzinę przed spotkaniem poinformowano, że przywódcom będą towarzyszyć najbliżsi współpracownicy. W rozmowach uczestniczyli także sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Trumpa do Rosji Steve Witkoff, doradca ds. polityki zagranicznej Rosji Jurij Uszakow oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Foto: Sputnik/Sergey Bobylev/REUTERS

Władimir Putin ostrzega Ukrainę i sojuszników przed „torpedowaniem” negocjacji

Publicznie ogłoszonym celem rozmów dla Trumpa było zapewnienie zawieszenia broni na Ukrainie i zobowiązanie Putina do szybkiego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w celu wynegocjowania zakończenia wojny.

Zełenski, który nie został zaproszony na szczyt, oraz  europejscy sojusznicy Kijowa obawiali się, że Trump może sprzedać Ukrainę, zasadniczo zamrażając konflikt i uznając – choćby nieformalnie – rosyjską kontrolę nad jedną piątą terytorium okupowanego kraju.

Trump starał się rozwiać te obawy, wsiadając na pokład Air Force One i oświadczając, że pozostawi Ukrainie decyzję w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych.

– Nie jestem tu, aby negocjować w imieniu Ukrainy, jestem tu, aby doprowadzić do rozmów – deklarował.

Zapytany, co sprawi, że spotkanie zakończy się sukcesem, powiedział dziennikarzom: „Chcę szybko zobaczyć zawieszenie broni... Nie będę zadowolony, jeśli nie nastąpi to dzisiaj... Chcę, aby zabijanie się skończyło”.

Zełenski wykluczył przekazanie Rosji jakiegokolwiek terytorium i domaga się również gwarancji bezpieczeństwa popartej przez Stany Zjednoczone.

Czerwony dywan dla Władimira Putina

Po wylądowaniu na Alasce Trump powitał Putina na czerwonym dywanie na płycie lotniska. Obaj przywódcy uścisnęli sobie dłonie, po czym wsiedli do limuzyny Trumpa i udali się na miejsce szczytu.

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Dla Putina szczyt w USA jest już wielkim zwycięstwem, które może przedstawić jako dowód, że wieloletnie próby izolacji Rosji przez Zachód zakończyły się fiaskiem, a Moskwa odzyskuje należne jej miejsce przy międzynarodowym stole.

Putin jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny pod zarzutem zbrodni wojennej polegającej na deportacji setek dzieci z Ukrainy. Rosja zaprzecza tym zarzutom, a Kreml uznał nakaz aresztowania wydany przez MTK za nieważny. Rosja i Stany Zjednoczone nie są członkami trybunału.

Trump: zakończenie wojny na Ukrainie trudniejsze niż sądziłem

Trump, który w przeszłości przekonywał, że zakończy wojnę Rosji na Ukrainie w ciągu 24 godzin, przyznał w czwartek, że okazało się to trudniejszym zadaniem, niż się spodziewał. Powiedział, że jeśli piątkowe rozmowy przebiegną pomyślnie, szybsze zorganizowanie drugiego trójstronnego szczytu z Zełenskim będzie ważniejsze niż jego spotkanie z Putinem.

Zełenski ocenił, że piątkowy szczyt powinien otworzyć drogę do „sprawiedliwego pokoju” i trójstronnych rozmów z jego udziałem, ale dodał, że Rosja nadal prowadzi wojnę. 

Źródło: rp.pl

