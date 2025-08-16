02:11 Kończymy relację

02:08 „Konstruktywna rozmowa”, która „nie przyniosła porozumienia”. Trump spotkał się z Putinem

Donald Trump i Władimir Putin zakończyli szczyt na Alasce, nie deklarując porozumienia w żadnej kwestii, szczególnie w tej, o której prezydent USA powiedział, że jest na szczycie jego listy, czyli zakończenia wojny na Ukrainie.

02:07 Donald Trump wylatuje do Waszyngtonu

Donald Trump pojawił się na płycie lotniska kilka minut po Władimirze Putinie.

02:00 Putin opuszcza Alaskę

Władimir Putin wsiadł już na pokład rządowego samolotu.

01:46 Putin złożył kwiaty na grobach radzieckich pilotów na Alasce

Po zakończeniu szczytu Putin udał się na grób radzieckich pilotów, którzy zginęli na Alasce podczas II wojny światowej.

Piloci zginęli na Alasce w wypadkach lub w wyniku trudnych warunkach pogodowych podczas szkolenia lub transportu samolotów wyprodukowanych w USA do Związku Radzieckiego w ramach programu lend-lease.

01:30 Reuters: Odwołano lunch z udziałem przedstawicieli obu państw

01:15 Podsumowanie konferencji prasowej

Władimir Putin:



„Zawsze uważaliśmy i nadal uważamy naród ukraiński za naród braterski”.

„Bez wątpienia należy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy i jesteśmy gotowi pracować nad tym”.

„Należy wyeliminować wszystkie podstawowe przyczyny kryzysu”.

„Gdyby Trump był prezydentem w 2022 r., wojna nie wybuchłaby”.

Donald Trump:

„Mieliśmy bardzo owocne spotkanie, omówiliśmy wiele kwestii, ale nie udało nam się osiągnąć pełnego porozumienia – nie ma jeszcze porozumienia”.

„Mamy spore szanse na osiągnięcie pokoju. Nie osiągnęliśmy go jeszcze. Ale jestem wdzięczny Putinowi i jego zespołowi”.

Putin zaproponował zorganizowanie kolejnego spotkania w Moskwie. Trump odpowiedział: Zobaczymy. Być może wkrótce porozmawiamy i spotkamy się.

01:07 Zakończyła się konferencja prasowa

Trump i Putin nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy.

01:05 Putin po angielsku: Następne spotkanie w Moskwie

Amerykański prezydent nazwał tę propozycję „ciekawą”.

01:03 Trump: Nie osiągnęliśmy jeszcze celu

- Nie osiągnęliśmy jeszcze celu, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie – powiedział Donald Trump.

Spotkanie nazwał „ekstremalnie produktywnym”. Zapowiedział, że będzie teraz rozmawiać z przedstawicielami NATO i prezydentem Zełenskim.

00:58 Putin: Zawsze uważaliśmy naród ukraiński za naród braterski

Putin powiedział, że osiągnięto porozumienie w sprawie „utorowania drogi do pokoju na Ukrainie”. Nie doprecyzował jednak, na czym porozumienie to polega.

Putin zauważył, że Trump twierdził, iż wojna, która rozpoczęła się wraz z inwazją Rosji w 2022 r., nie miałaby miejsca, gdyby Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Putin zgodził się z tą opinią.

- Wszystkie pierwotne przyczyny kryzysu w Ukrainie powinny być wyeliminowane - mówił.

- Jakkolwiek dziwnie to może brzmieć w obecnych okolicznościach. Mamy te same korzenie i wszystko, co się dzieje, jest dla nas tragedią. I straszną raną. Dlatego jesteśmy szczerze zainteresowani zakończeniem tego konfliktu – deklarował Putin.

00:56 Putin: Negocjacje przebiegały w konstruktywnej atmosferze wzajemnego szacunku

Władimir Putin rozpoczął konferencję prasową i powiedział, że negocjacje „przebiegały w konstruktywnej atmosferze wzajemnego szacunku”.

- Przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe negocjacje, które były dość owocne – kontynuował i dziękował Donaldowi Trumpowi za zaproponowanie szczytu na Alasce.

Mówił o wspólnej historii Rosji i Stanów Zjednoczonych na Alasce i twierdził, że było to „logiczne” miejsce na rozmowy.

00:54 Rozpoczyna się wspólna konferencja prasowa Trumpa i Putina

Pierwszy głos zabrał Władimir Putin.

00:52 Trump po rozmowie zadzwonił do Zełenskiego

Donald Trump po rozmowie zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców – informuje Fox News.

00:37 Biały Dom zapowiada wspólną konferencję prasową Trumpa i Putina

00:32 Współpracownik Putina: Rozmowy przebiegły wyjątkowo dobrze

Kiriłł Dmitrijew, jeden z najbliższych współpracowników Putina, powiedział po spotkaniu, że rozmowa „przebiegła wyjątkowo dobrze”.

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow zapytany o swój nastrój po rozmowie, odpowiedział z uśmiechem: „Doskonały”.

00:21 Odbędzie się wspólna konferencja prasowa

Kreml przekazał, że Władimir Putin dołączy do Donalda Trumpa na wspólnej konferencji prasowej.

00:18 Zakończyło się spotkanie Trump - Putin

Kreml poinformował, że trwające ponad dwie i pół godziny zamknięte spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dobiegło końca.

00:10 Kto bierze udział w rozmowach?

Za zamkniętymi drzwiami trwają obecnie negocjacje w formacie „trzy na trzy” – przy stole obok prezydentów obu krajów zasiadają dwaj kluczowi doradcy.

Po stronie rosyjskiej:



- Siergiej Ławrow: minister spraw zagranicznych Rosji. 75-latek pełni tę funkcję od ponad 20 lat i wraz z Putinem został objęty sankcjami przez Zachód po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

- Jurij Uszakow: doradca Putina ds. polityki zagranicznej od ponad dziesięciu lat, który wcześniej pełnił funkcję ambasadora w USA.

Po stronie amerykańskiej:

- Marco Rubio: sekretarz stanu. Uważany za jastrzębia polityki zagranicznej, Rubio jest jednym z najbardziej znanych członków gabinetu Trumpa.

- Steve Witkoff, specjalny wysłannik Trumpa i jego osobisty przyjaciel. Pierwotnie mianowany wysłannikiem na Bliski Wschód, często uczestniczy w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu w Europie Wschodniej.

23:45 Biały Dom: Spotkanie wciąż trwa

23:36 To ósma podróż Putina do USA

To już ósma podróż Władimira Putina do Stanów Zjednoczonych jako prezydenta, ale jest on pierwszym rosyjskim prezydentem, który odwiedził Alaskę, terytorium sprzedane przez Moskwę Stanom Zjednoczonym w 1867 roku.

Jak wyglądały poprzednie wizyty?

2015 – Putin odwiedził Nowy Jork, aby wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ i odbyć rozmowy z ówczesnym prezydentem Barackiem Obamą.

2007 – Putin udał się do rodzinnego domu ówczesnego prezydenta George'a W. Busha w Kennebunkport w stanie Maine.

2005 – Putin wziął udział w Światowym Szczycie w Nowym Jorku, a następnie odbył rozmowy z Bushem w Białym Domu.

2004 – Putin wziął udział w szczycie G8 w Sea Island w stanie Georgia, a także był w Waszyngtonie na pogrzebie zmarłego prezydenta Ronalda Reagana.

2003 – Putin przyleciał do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ, a także rozmawiał z Bushem w Camp David w stanie Maryland.

2001 – Putin udał się z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych, odwiedzając Waszyngton, Nowy Jork oraz Teksas dwa miesiące po zamachach z 11 września.

2000 – Putin poleciał do Nowego Jorku, aby wziąć udział w Szczycie Milenijnym ONZ i wygłosił przemówienie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, której Rosja jest stałym członkiem.

23:17 Przed szczytem Trump zapowiadał, że już w ciągu pierwszych kilku minut będzie miał przeczucie co do wyniku spotkania

Rozmowa Trump – Putin trwa już niemal dwie godziny.

Przed spotkaniem Trump przewidział, że „w ciągu pierwszych dwóch, trzech, czterech lub pięciu minut” będzie wiedział, czy rozmowy z Putinem będą „dobrym spotkaniem, czy złym spotkaniem”.

Obaj przywódcy spędzili około 10 minut razem, jadąc limuzyną prezydenta USA bez tłumaczy, a od niemal 120 minut uczestniczą w spotkaniach ze swoimi najbliższymi współpracownikami.

- Jeśli spotkanie będzie złe, zakończy się bardzo szybko, a jeśli będzie dobre, w niedalekiej przyszłości osiągniemy pokój – powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym w czwartek.

23:03 Putin przyleciał do USA rosyjskim samolotem Ił-96

Putin i rosyjska delegacja przylecieli na spotkanie z Trumpem czteroletnim rosyjskim samolotem Ił-96, obsługiwanym przez rządowe linie lotnicze.

Decyzja Putina o skorzystaniu z rosyjskiego samolotu, a nie zachodniego, wynika z jego dążenia do zbudowania silnego, samowystarczalnego przemysłu lotniczego.

W 2022 r. Rosja zdecydowała się zbudować do 2030 r. 1000 samolotów pasażerskich i uniezależnić się od Boeinga i Airbusa, które stanowią 95 proc. jej floty. Decyzja ta została podjęta po tym, jak zachodnie sankcje ograniczyły Rosji dostęp do części zamiennych potrzebnych do naprawy floty.

Jak podała agencja Reutera w tym miesiącu, opóźnienia i komplikacje w produkcji utrudniają realizację planów uniezależnienia się.

- Stworzenie tego wszystkiego od podstaw zajmie lata, jeśli nie dziesięciolecia – powiedział rosyjski przedstawiciel branży lotniczej, który ze względu na delikatny charakter sprawy nie chciał ujawnić swojego nazwiska.

23:11 Putin zignorował pytania dotyczące zawieszenia broni i zabijania cywilów przez Rosję na Ukrainie

Przed rozpoczęciem spotkania z Trumpem Putin był pytany, czy zgodzi się na zawieszenie broni, ale tylko uniósł brew, spojrzał w bok i potrząsnął głową. Nie odpowiedział również na pytanie, czy zamierza zaprzestać zabijania cywilów.

22:46 Jak Ukraińcy zareagowali na powitanie Putina?

W mediach społecznościowych Ukraińcy nie kryli wściekłości w związku z powitaniem Władimira Putina na czerwonym dywanie.

„On okupuje terytoria, niszczy całe miasta, zabija, gwałci, rabuje, porywa, torturuje, a w rezultacie otrzymuje powitanie z czerwonym dywanem” - mówili Ukraińcy, z którymi rozmawiał korespondent Sky News w Kijowie Dominic Waghorn.

22:29 Biały Dom publikuje zdjęcie ze spotkania

22:20 Porównanie spotkań na Alasce i w Helsinkach

Na fotografiach widać, jak wyglądało spotkanie Trump – Putin w lipcu 2018 roku w Helsinkach i dziś w Anchorage.

22:05 Przed bazą wojskową, w której spotykają się Trump i Putin, demonstrują zwolennicy Ukrainy

Tłum ludzi wyrażających poparcie dla Ukrainy demonstruje przed bazą wojskową Joint Base Elmendorf-Richardson w Anchorage.

Wiele osób trzyma niebiesko-żółte flagi Ukrainy oraz jedną dużą flagę w kolorach niebieskim i żółtym z napisem „Alaska Stands With Ukraine” (Alaska wspiera Ukrainę).

21:54 Sytuacja na froncie po 1269 dniach wojny

Z dostępnych źródeł wynika, że Rosjanie kontrolują 114 500 km², czyli 19% terytorium Ukrainy, w tym Krym oraz znaczną część terenów na wschodzie i południowym wschodzie kraju.

Rosja twierdzi, że Krym, obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński – które zostały uznane przez Moskwę za część Ukrainy po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. – są obecnie częścią Rosji.

21:47 Trump: Chciałbym doprowadzić do zawieszenia broni. Nie byłbym zadowolony, gdyby się nie udało

W wywiadzie udzielonym podczas podróży na Alaskę Trump powiedział w programie „Special Report with Bret Baier” stacji Fox News, że „nie należy mieć zbyt wielkich oczekiwań” przed podjęciem prób zawarcia porozumień.

- Chciałbym doprowadzić do zawieszenia broni – powiedział Trump. - Nie byłbym zadowolony, gdyby się to nie udało, ale wszyscy mówią: „Nie uda ci się doprowadzić do zawieszenia broni, nastąpi to podczas drugiego spotkania” - dodał.

21:31 Rozpoczęło się spotkanie Trump - Putin

Donald Trump i Władimir Putin rozpoczęli spotkanie na Alasce.

Obok Trumpa siedzą sekretarz stanu USA Marco Rubio i wysłannik Steve Witkoff, a obok Putina – minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i doradca Jurij Uszakow.

21:30 Bombowiec B2 nad Trumpem i Putinem

Po przywitaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nad ich głowami przeleciał amerykański bombowiec B2 Spirit

21:28 Jak wyglądało przywitanie Trumpa z Putinem?

21:19 „Bestia” prezydenta USA przewozi Trumpa i Putina

21:12 Trump i Putin opuścili lotnisko

Po krótkiej wymianie zdań i kilku uściskach dłoni Donald Trump i Władimir Putin wsiedli do limuzyny.

Nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał, czy Putin przestanie zabijać cywilów, Putin wskazał na swoje ucho sygnalizując, że nie słyszał pytania.

21:08 Donald Trump i Władimir Putin opuścili swoje samoloty

21:07 Potwierdzono, kto będzie towarzyszył Putinowi w rozmowie z Trumpem

Rosję w rozmowach reprezentować będzie Władimir Putin, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

20:55 Kreml: Putin wylądował w USA

Samolot Władimira Putina zbliża się do amerykańskiego Air Force One.

20:55 Kto będzie reprezentował USA w rozmowach z Rosjanami?

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała , że w spotkaniu dwustronnym i lunchu, oprócz Trumpa, Rubio i Witkoffa, wezmą udział sekretarz skarbu Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz obrony Pete Hegseth oraz szefowa sztabu Białego Domu Susie Wiles.

20:48 Władze Anchorage dumne z organizacji spotkania

Burmistrz Anchorage juź kilka dni temu deklarowała, że miasto jest podekscytowane i gotowe do organizacji piątkowego szczytu.

- Z pewnością emocjonujące jest znalezienie się na arenie międzynarodowej i bycie w centrum uwagi całego świata. Jest też ciekawość. Czujemy dumę z naszej społeczności, naszego stanu i z tego, że możemy być gospodarzem tak ważnego spotkania – powiedziała Suzanne LaFrance.

- Podobnie jak wiele innych osób, mam nadzieję, że spotkanie to doprowadzi do pokoju i zakończenia wojny - dodała.

20:44 Donald Trump czeka w samolocie na Władimira Putina

20:42 Nad Alaską pojawił się kolejny rosyjski samolot rządowy

Na lotnisku w Anchorage wylądowała już jedna rosyjska maszyna.

20:32 Sala, w której będą prowadzone rozmowy

20:30 NBC News: Spotkanie Trump - Putin nie będzie rozmową w cztery oczy

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu poinformował NBC News, że Donaldowi Trumpowi podczas dzisiejszego spotkania z Władimirem Putinem i jego doradcami towarzyszyć będą sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff.

W spotkaniu wezmą również udział tłumacze.

20:24 Air Force One wylądował na Alasce

20:20 Magierowski wskazuje pierwszy sukces Putina

- Sam fakt zorganizowania tego szczytu na terytorium Stanów Zjednoczonych i zaproszenia prezydenta Rosji już jest zwycięstwem Władimira Putina, który na scenie międzynarodowej był do tej pory uznawany przez większość za pariasa – powiedział w rozmowie z Polsat News były ambasador w USA i Izraelu Marek Magierowski.

20:16 Na lotnisku w Anchorage rozwinięto czerwony dywan

20:07 J.D. Vance: Modlę się o pokój w nadchodzących dniach

„Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego dzisiejsze przywództwo podczas podróży na Alaskę, gdzie spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.” - napisał wiceprezydent USA.

20:02 „Dążąc do pokoju” hasłem spotkania

Hasło „Dążąc do pokoju” wyświetlono na banerach w centrum prasowym w Anchorage.

19:58 Samolot Władimira Putina wylądował na Alasce

Lot samolotu z Rosji śledziło w serwisie FlightRadar ok. 400 tys. osób.

19:57 Demonstracja na Alasce przed szczytem Trump - Putin

W Anchorage zorganizowano w piątek demonstrację poparcia dla Ukrainy.

19:24 CNN: Kellogg nie pojechał na Alaskę z powodu stanowiska Rosji

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg nie pojechał z delegacją USA na Alaskę, gdzie planowany jest szczyt między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, z powodu stanowiska Rosji.

Kellogg jest postrzegany przez stronę rosyjską jako zwolennik Ukrainy, co mogłoby sprawić, że jego obecność na spotkaniu byłaby „kontrproduktywna”.

18:48 Zełenski: Rosjanie zabijają w dniu negocjacji

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie, nawet przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, nadal celowo atakują Ukrainę.

- Otrzymuję raporty od naszych służb wywiadowczych i dyplomatów na temat przygotowań do spotkania na Alasce oraz tego, z czym jedzie Putin. Otrzymujemy również raporty z regionów po rosyjskich atakach. Sumy – rosyjski atak na rynek. Dniepr – uderzenia w miasta i przedsiębiorstwa. Zaporoże, Chersoń, Donieck – świadome rosyjskie ataki. Wojna trwa. Trwa właśnie dlatego, że nie ma nie tylko rozkazu, ale także sygnałów o przygotowaniach Moskwy do zakończenia tej wojny – powiedział prezydent Ukrainy.

17:32 Trump rozmawiał z Łukaszenką

„Odbyłem wspaniałą rozmowę z szanowanym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Rozmawiamy również o uwolnieniu kolejnych 1300 więźniów. Nasza rozmowa przebiegła bardzo dobrze. Omówiliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z prezydentem Łukaszenką w przyszłości” - napisał prezydent USA.

16:47 Putin o 21 czasu polskiego wyląduje na Alasce

Rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, przekazał, że prezydencki samolot wyląduje w Anchorage na Alasce o godzinie 11 czasu lokalnego (21 czasu polskiego)

16:15 Wołodymyr Zełenski: Czas zakończyć wojnę

„Dzisiejsze spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina powinno otworzyć drogę do prawdziwego pokoju między Ukrainą a Federacją Rosyjską” - stwierdził we wpisie w serwisie Telegram prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Stawka jest naprawdę wysoka. Najważniejsze jest to, że to spotkanie otwiera możliwość (...) rozmowy między przywódcami w formacie trójstronnym: Ukraina, Stany Zjednoczone, strona rosyjska. Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć odpowiednie kroki” - napisał.

15:56 Donald Trump na pokładzie Air Force One zagroził Rosji „bardzo poważnymi konsekwencjami”

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One oświadczył, że Rosja poniesie „bardzo poważne konsekwencje gospodarcze”, jeśli Władimir Putin nie będzie zainteresowany pokojem w Ukrainie. W drodze na szczyt z Władimirem Putinem na Alasce, Trump stwierdził, że Amerykanie mogą rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy „razem z Europą i innymi krajami”, ale nie w ramach NATO.

Dodał, że Putinowi podczas wizyty w USA będzie towarzyszyć wielu przedstawicielu rosyjskiego biznesu. - To dobrze. Podoba mi się to, bo chcą robić interesy. Ale nie będzie interesów, dopóki nie zakończy się wojna - oznajmił. Odnosząc się do rosyjskich ataków na Ukrainę, ocenił, że Putin sądzi, iż pomoże to mu w zawarciu lepszego układu. Jednak, jak ocenił Trump „to mu szkodzi” i zapowiedział, że będzie z nim o tym rozmawiał. Trump poinformował też, że zamierza omówić z Putinem temat terytoriów, lecz decyzję w tej sprawie powinien podjąć Kijów. - Putin chciał zająć całą Ukrainę. Gdybym nie był prezydentem, właśnie by przejmował całą Ukrainę. Ale nie zrobi tego - dodał.

15:24 Dyrektor Amnesty International wezwała Donalda Trumpa, by upomniał się o prawa człowieka

„Wzywamy prezydenta Trumpa, jako gospodarza spotkania (w Anchorage), do postawienia praw człowieka i sprawiedliwości na pierwszym miejscu. Wielokrotnie wyrażał on pragnienie zakończenia wojny na Ukrainie i żal z powodu śmierci ludzi; to prawdziwa szansa prezydenta Trumpa, by zrobić coś dla ofiar i ocalałych. Przestrzeganie praw człowieka i zapewnienie odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie od początku interwencji rosyjskiej w 2014 roku to jedyny sposób na sprawiedliwe i trwałe zakończenie wojny” - stwierdziła Marie Struthers, dyrektor Amnesty International ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

13:41 Czy i jak ewentualne zawarcie pokoju na Alasce może wpłynąć na gospodarkę Rosji?

– Rosyjska gospodarka bazowała i bazuje na eksporcie kopalin, teraz głównie ropy. Jej cena jest fundamentem, na którym co roku władze budują budżet federacji. Z tego budżetu finansują wiele kluczowych inwestycji w kraju. Wspomagają państwowe korporacje, dotują regiony, itp. Wojna służy tym celom. Sankcje ograniczyły rosyjski eksport ropy i ceny rosyjskiego surowca. A to utrzymuje światowe ceny ropy na relatywnie wysokim poziomie, pozwala Kremlowi zarabiać – mówi Witold Orłowski. – Porozumienie z USA i zniesienie sankcji skutkowałoby gwałtownym spadkiem cen ropy na świecie. A to „pożre” wszystkie korzyści, jakie rosyjska gospodarka wyniesie dzięki pokojowi. Oczywiście w dłuższej perspektywie gospodarka Rosji wróciłaby do stanu sprzed wojny, kiedy bazowała głównie na imporcie wysokich technologii i dóbr konsumpcyjnych. I wiele krajów, w tym z Europy Zachodniej, czeka na zniesienie sankcji, bo kraje te bardzo dobrze zarabiały na Rosjanach, choćby w turystyce – podkreśla prof. Orłowski.

12:47 Piotr Skwieciński: Sinusoida polityczno-emocjonalnego stosunku Donalda Trumpa do Rosji po okresowej zniżce osiągnęła znów lokalne maksimum

Istnienie tej sinusoidy samo w sobie dowodzi, iż mówimy nie o mającym charakteryzować obecnego prezydenta USA chłodnym, wyrachowanym realizmie i państwowym egoizmie (jak uważa część jego zwolenników), tylko o jakimś rodzaju fascynacji cechującej jego myślenie o Rosji nie od dziś – dawało się to zauważyć już przed 2016 r. - czytamy w artykule na łamach „Plusa Minusa”.

12:20 Rosja jesienią 2022 roku dokonała nielegalnej aneksji czterech obwodów Ukrainy

Z anektowanych wówczas obwodów (donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego) Rosja w pełni kontroluje dziś w praktyce jedynie obwód ługański.

12:13 Rosja kontroluje dziś ok. 20 proc. terytorium Ukrainy

Ukrainie, w trakcie trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny udało się odbić część terenów zajętych przez Rosję - przede wszystkim na północy i północnym-wschodzie oraz na południu.

12:04 Gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński o szczycie na Alasce: Nie oczekuję żadnych jasnych deklaracji ani żadnych skutków prawnych

- Putin jest bardziej doświadczonym politykiem w skali globalnej, niż Trump. Przypomnijmy, że Trump w przeszłości podkreślał, że zakończy wojnę w 24 godziny. Rozmawiał już z Putinem, a ten go ciągle zwodził. Chyba wreszcie do niego to dotarło, bo postawił ultimatum, wskazując, że nałoży na Rosję i państwa, które kupują od niej towary, w tym ropę, sankcje – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. „Żelaznej Dywizji” oraz Academy Defence24.

11:57 Donald Trump jest piątym prezydentem USA, który zasiada w Białym Domu w czasie, gdy Rosją rządzi Władimir Putin

Putin zaczynał rządy w Rosji za prezydentury Billa Clintona. Potem w USA rządzili jeszcze George W. Bush, Barack Obama, Trump, Joe Biden i ponownie Trump.

11:49 Konrad Muzyka: Rosja wciąż utrzymuje wobec Ukrainy cele maksymalistyczne, zakładające jej całkowite zwasalizowanie

Na obecnym etapie wojny to Moskwa znajduje się w korzystniejszej sytuacji, więc Putin będzie negocjował z pozycji siły. Przecieki dotyczące rzekomego oddania przez Ukrainę pozostałej części obwodu donieckiego zostały już zdementowane przez Kijów. Istnieje więc ryzyko, że po szczycie Ukraina znajdzie się na kursie kolizyjnym z USA – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Konrad Muzyka, analityk militarny z Rochan Consulting.

10:59 26 państw UE (bez Węgier) przed szczytem na Alasce wystosowało wspólne stanowisko

„My, przywódcy Unii Europejskiej, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy” – napisano w dokumencie. Zaznaczono jednak, że „sprawiedliwy i trwały pokój przynoszący stabilność i bezpieczeństwo musi respektować prawo międzynarodowe, w tym zasady niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, a także zasadę, że granic międzynarodowych nie wolno zmieniać siłą”.

10:55 Bogusław Chrabota: Jeśli Europa ma jakiś wpływ na Donalda Trumpa, to niewielki

Powinniśmy domagać się poszanowania reguł prawa międzynarodowego. Utrzymać sankcje. A co najważniejsze, jeszcze mocniej wspierać Ukraińców po ewentualnym zawieszeniu broni, by utrzymać Kijów w orbicie Zachodu. To ważny cel dla Europy, a szczególnie ważny dla Polski – pisze przed szczytem redaktor naczelny grupy medialnej Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”, Bogusław Chrabota.

10:52 Po szczycie na Alasce odbędzie się kolejny szczyt z udziałem Wołodymyra Zełenskiego?

Donald Trump nie wykluczył, że po zakończeniu jego szczytu z Putinem dojdzie do kolejnego szczytu – tym razem już z udziałem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Trump miał zapowiedzieć, że na Alasce nie będzie rozmawiał z Putinem o kwestiach terytorialnych. Ma natomiast domagać się od Putina zgody na zawieszenie broni, które dałoby czas na rozmowy w sprawie pokoju.

10:50 Prezydent USA jedzie na Alaskę jako arbiter tego konfliktu, a nie sojusznik demokratycznej Ukrainy - pisze Jędrzej Bielecki

Możliwe, że wystarczy mu cząstkowy sukces, jak wstrzymanie ataków z powietrza i na morzu, aby ogłosić, że Stany wycofują się z pomocy dla Ukrainy – napisał przed szczytem dziennikarz działu świat „Rzeczpospolitej”.

10:46 Prokremlowski politolog Siergiej Markow w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazuje, na co Władimir Putin może zgodzić się na Alasce

– Rosja nie zgodzi się na bezwarunkowe i całkowite zawieszenie broni. Musi mieć gwarancje tego, że żadne wojska państw NATO nie zjawią się na terytorium Ukrainy. Poza tym muszą zostać zatrzymane wszystkie dostawy zachodniej broni oraz mobilizacja nad Dnieprem – mówi. Powtarza też żądania Kremla dotyczące wycofania ukraińskich sił z Donbasu. – Za jakiś czas te tereny i tak znajdą się pod kontrolą rosyjskiej armii – twierdzi. Zdaniem Markowa, w piątek na Alasce może dojść do porozumienia w sprawie częściowego zawieszenia broni w powietrzu. – Chodzi o wprowadzenie embarga na uderzenia w leżące na zapleczu duże miasta, na przykład Moskwa, Kijów czy Odessa. Nie wykluczam też zawieszenia broni na pewnych odcinkach frontu w obwodach zaporoskim, chersońskim i na północy Ukrainy – dodaje.

10:38 Baza sił powietrznych, w których dojdzie do spotkania, zajmuje 100 km2 powierzchni

Bazę wojskową wybrano na miejsce spotkania ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa jakie zapewnia, ale również dlatego, że – w krótkim czasie (decyzja o szczycie zapadła przed tygodniem), w środku sezonu turystycznego, na Alasce nie sposób było znaleźć innego miejsca odpowiedniego na organizację spotkania takiej rangi. Spotkanie odbywa się na Alasce ze względu na bliskość Rosji – miejsce to jest symboliczne również dlatego, że kiedyś należało do Rosji (Stany Zjednoczone kupiły Alaskę od Rosji 30 marca 1867 roku za kwotę 7,2 milionów ówczesnych dolarów amerykańskich - dziś byłaby to równowartość ok. 150 mln dolarów).

10:30 Spotkanie rozpocznie się o 11:30 czasu lokalnego (21:30 czasu polskiego) w bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson w Anchorage

Długość spotkania nie została określona – strona rosyjska informowała wczoraj, że długość rozmowy Trumpa i Putina, a także rozmów w szerszym gronie będzie zależała od ich przebiegu. Po spotkaniu ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem obu przywódców.