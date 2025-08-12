Co prawda Putin może po uzgodnieniu zawieszenia broni ogłosić swoje zwycięstwo, ale będzie to dla wielu synonim klęski: dowód na to, że atomowa potęga, jaką jest Rosja nie była sobie w stanie poradzić z pogardzanym sąsiadem. Ukraina i jej prezydent (albo nowe władze) zyskają czas na odpoczynek i rozwinięcie możliwości obronnych. Jak dziś wygląda stan wycieńczonej ukraińskiej armii – przecież nie wiemy. Europa? Zyska przestrzeń do mocniejszego wspierania Ukrainy nie tylko w sensie militarnym, ale również inwestycyjnym, czy szerzej – ekonomicznym.

Zawieszenie broni może też spowodować – konieczne dla odbudowy kraju – odwrócenie procesów migracyjnych: wojenni uchodźcy z Ukrainy zaczną wracać do domu. Nie bez znaczenia jest też to, co wydarzyło się wskutek wojny w Europie. To odrodzenie politycznej solidarności państw Zachodu, kurs na obronność, witalizacja przemysłu obronnego, poszerzenie (o Finlandię i Szwecję) i wzmocnienie europejskiego partnerstwa w NATO, na koniec zamiana wspólnoty pokoju we wspólnotę rozumiejącą ryzyko wojny. To wszystko realne skutki trzyletniej wojny w Ukrainie, która zgodnie z planami Kremla miała trwać kilka dni.

Wracając do szczytu na Alasce. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Jeśli mamy jako Europa jakiś wpływ na Trumpa, to niewielki. Powinniśmy głośno domagać się obecności na szczycie Wołodymyra Zełenskiego. Domagać poszanowania reguł prawa międzynarodowego. Utrzymać sankcje. A co najważniejsze, jeszcze mocniej wspierać Ukraińców po ewentualnym zawieszeniu broni, by utrzymać Kijów w orbicie Zachodu. To ważny cel dla Europy, a szczególnie ważny dla Polski.