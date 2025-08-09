Aktualizacja: 09.08.2025 09:49 Publikacja: 09.08.2025 09:41
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
W sobotę rano Wołodymyr Zełenski wygłosił oświadczenie, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy nawiązał do informacji, podanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że „długo oczekiwane” spotkanie Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem odbędzie się w piątek 15 sierpnia na terenie stanu Alaska.
- Prezydent Trump ogłosił przygotowania do spotkania z Putinem na Alasce. Bardzo daleko od tej wojny, która toczy się na naszej ziemi, przeciwko naszemu narodowi i której i tak nie da się zakończyć bez nas, bez Ukrainy - skomentował Zełenski.
- Putin nie wierzył w nasz naród i dlatego podjął beznadziejną decyzję o próbie zajęcia Ukrainy. To był jego główny błąd - nie wziął pod uwagę Ukraińców - stwierdził ukraiński przywódca, deklarując wiarę w naród ukraiński. - Ukraińcy są silni. Ukraińcy bronią swego - mówił dodając, że w czasie wojny wiele osób na świecie opowiedziało się po stronie Ukrainy. - Nawet ci, którzy są po stronie Rosji, wiedzą, że czyni ona zło. Oczywiście nie nagrodzimy Rosji za to, co zrobiła - oświadczył.
Wołodymyr Zełenski powiedział w nagraniu, że Ukraińcy zasługują na pokój. - Ale wszyscy partnerzy muszą zrozumieć, czym jest godny pokój. Ta wojna musi zostać zakończona – i to Rosja musi ją zakończyć. To Rosja ją rozpoczęła i ją przedłuża, ignorując wszystkie terminy, i to jest problem, a nie coś innego - przekonywał.
- Odpowiedź na ukraińską kwestię terytorialną jest już w konstytucji Ukrainy. Nikt od niej nie odstąpi i nikt nie będzie mógł tego zrobić. Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi - zadeklarował prezydent Ukrainy. Zełenski powiedział przy tym, że Ukraina jest gotowa na „realne rozwiązania, które mogą zapewnić pokój”. - Wszelkie decyzje, które są przeciwko nam, wszelkie decyzje, które nie uwzględniają Ukrainy, są jednocześnie decyzjami przeciwko pokojowi. Niczego nie osiągną. To martwe decyzje. Nigdy nie zadziałają. A my wszyscy potrzebujemy realnego, żywego pokoju, który ludzie będą szanować - kontynuował.
- Jesteśmy gotowi, wraz z prezydentem Trumpem i wszystkimi naszymi partnerami, działać na rzecz prawdziwego i, co najważniejsze, trwałego pokoju. Pokoju, który nie zawali się z woli Moskwy - oświadczył Zełenski na nagraniu.
Ukraiński prezydent zakończył wystąpienie podziękowaniami dla Ukraińców broniących kraju. - Ukraina istnieje (...). To nasza ziemia, my jesteśmy Ukrainą - powiedział.
