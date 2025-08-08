Bloomberg informuje, że przedstawiciele władz USA i Rosji pracują nad tym, aby porozumienie w sprawie wojny powstało jeszcze przed zaplanowanym spotkaniem przywódców obu krajów, Donalda Trumpa i Władimira Putina, do którego może dojść już w przyszłym tygodniu. Wcześniej – w czwartek – portal Politico donosił, że amerykański przywódca zamierza spotkać się z Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym.

Bloomberg: Rosja i USA negocjują zatrzymanie wojny na Ukrainie

Źródła, na które powołuje się agencja Bloomberga twierdzą, że Stany Zjednoczone starają się pozyskać poparcie dla tej propozycji zarówno ze strony Ukrainy, jak i jej europejskich sojuszników. Nie zostało to jednak potwierdzone.

Jak przypomniał Bloomberg, Władimir Putin żąda, by Ukraina oddała Rosji cały wschodni obszar Donbasu oraz Krym, który ta zaanektowała w 2014 roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski musiałby jednak w takim przypadku wydać rozkaz wycofania wojsk z części obwodów ługańskiego i donieckiego, które wciąż pozostają w rękach Kijowa. „Byłoby to dla Rosji zwycięstwo, którego jej armia nie była w stanie osiągnąć militarnie od początku inwazji w lutym 2022 roku” – wskazuje Bloomberg.