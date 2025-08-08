Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ukraina straci Donbas i Krym? Nowe doniesienia ws. porozumienia z Putinem

Stany Zjednoczone oraz Rosja pracują obecnie nad porozumieniem, które zakłada zatrzymanie wojny w Ukrainie i utratę na rzecz Rosji całego Donbasu oraz Krymu – podaje agencja Bloomberga.

Publikacja: 08.08.2025 18:21

Ukraina straci Donbas i Krym? Nowe doniesienia ws. porozumienia z Putinem

Foto: REUTERS/Jorge Silva

Ada Michalak

Bloomberg informuje, że przedstawiciele władz USA i Rosji pracują nad tym, aby porozumienie w sprawie wojny powstało jeszcze przed zaplanowanym spotkaniem przywódców obu krajów, Donalda Trumpa i Władimira Putina, do którego może dojść już w przyszłym tygodniu. Wcześniej – w czwartek – portal Politico donosił, że amerykański przywódca zamierza spotkać się z Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym. 

Czytaj więcej

Donald Tusk
Dyplomacja
Walki na Ukrainie wkrótce ustaną? Donald Tusk: Mam taką intuicję

Bloomberg: Rosja i USA negocjują zatrzymanie wojny na Ukrainie 

Źródła, na które powołuje się agencja Bloomberga twierdzą, że Stany Zjednoczone starają się pozyskać poparcie dla tej propozycji zarówno ze strony Ukrainy, jak i jej europejskich sojuszników. Nie zostało to jednak potwierdzone. 

Jak przypomniał Bloomberg, Władimir Putin żąda, by Ukraina oddała Rosji cały wschodni obszar Donbasu oraz Krym, który ta zaanektowała w 2014 roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski musiałby jednak w takim przypadku wydać rozkaz wycofania wojsk z części obwodów ługańskiego i donieckiego, które wciąż pozostają w rękach Kijowa. „Byłoby to dla Rosji zwycięstwo, którego jej armia nie była w stanie osiągnąć militarnie od początku inwazji w lutym 2022 roku” – wskazuje Bloomberg. 

1262. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie

1262. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Agencja twierdzi także, że istnieje prawdopodobieństwo, iż Zełenskiemu zostanie przedstawiona umowa, na podstawie której będzie musiał zaakceptować utratę części terytorium Ukrainy. W ramach porozumienia Rosja miałaby wstrzymać ofensywę w obwodach chersońskim i zaporoskim w Ukrainie wzdłuż obecnych linii frontu — wskazano, zastrzegając, że warunki porozumienia mogą ulec zmianie.

Celem porozumienia miałoby być zamrożenie wojny i utorowanie drogi do rozejmu oraz rozmów technicznych w sprawie ostatecznego zawarcia pokoju – pisze Bloomberg.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Czy dojdzie do spotkania Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski? Donald Trump zabrał głos

Co dalej z negocjacjami ws. wojny na Ukrainie?

Zaangażowanie Trumpa w kwestię wojny na Ukrainie sugeruje, że nadal widzi on szansę na zakończenie konfliktu na drodze dyplomatycznej, choć włączenie Zełenskiego do rozmów prawdopodobnie osłabiłoby zainteresowanie Putina – dotychczas odmawiał on spotkania z Zełenskim, gdyż uważał to za legitymizację jego przywództwa na Ukrainie.

Putin odrzucił możliwość spotkania z Zełenskim w Stambule w maju, po tym, jak Trump wyznaczył Rosji kolejny z wielu terminów na osiągnięcie postępów w procesie pokojowym. Rosyjscy urzędnicy oświadczyli wówczas, że Putin spotka się z Zełenskim dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie memorandum dotyczącego przyszłych warunków układu pokojowego.

Nie wiadomo, jak możliwość bezpośredniego spotkania wpłynie na piątkowy termin nałożenia przez Trumpa dodatkowych sankcji na kraje kupujące rosyjskie surowce energetyczne. Prezydent USA zagroził podjęciem takich działań w celu ukarania Moskwy, jeśli Putin nie podejmie kroków w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie do 8 sierpnia.

Reklama
Reklama

Zapytany, czy termin na wyrażenie zgody na zawieszenie broni przez Putina nadal upływa w piątek, Trump odpowiedział: „To zależy od niego (Putina - red.), zobaczymy, co ma do powiedzenia”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Bloomberg

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski

Bloomberg informuje, że przedstawiciele władz USA i Rosji pracują nad tym, aby porozumienie w sprawie wojny powstało jeszcze przed zaplanowanym spotkaniem przywódców obu krajów, Donalda Trumpa i Władimira Putina, do którego może dojść już w przyszłym tygodniu. Wcześniej – w czwartek – portal Politico donosił, że amerykański przywódca zamierza spotkać się z Putinem, ale zanim do tego dojdzie, Putin powinien spotkać się z Zełenskim. Nie wykluczył też spotkania w formacie trójstronnym. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gaza
Konflikty zbrojne
Niemiecka broń nie trafi do Izraela. Berlin reaguje na działania w Gazie
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Chiński okręt wojenny w pobliżu amerykańskiego niszczyciela w Cieśninie Tajwańskiej
Konflikty zbrojne
Jak może wyglądać blokada Tajwanu? Gra wojenna wskazuje na kluczowy jeden kraj
Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelska armia zajmie miasto Gaza. Gabinet Beniamina Netanjahu zdecydował
Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang
Konflikty zbrojne
Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Generał Eyal Zamir
Konflikty zbrojne
Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie