Donald Tusk
Foto: PAP/Piotr Matusewicz
Tusk dodał, że rozmowa dotyczyła sytuacji na Ukrainie. – I zbliżających się, taką mam nadzieję, mówiłem o tym kilkanaście dni temu... Są pewne sygnały, mam też taką intuicję, że być może zamrożenie konfliktu, nie chcę powiedzieć koniec wojny, ale zamrożenie konfliktu jest bliżej niż dalej – oświadczył szef polskiego rządu.
– Są na to nadzieje, dzisiaj mija termin ultimatum, prezydent Zełenski jest bardzo ostrożnym, ale jednak optymistą. Bardzo zależy stronie ukraińskiej na tym, aby Europa – w tym Polska – uczestniczyła w projektowaniu tego przyszłego zawieszenia broni, potem pokoju. Nam też na tym bardzo zależy, żeby w naszym regionie zapanował pokój, bo to będzie bardzo dobrze wpływało na nasze bezpieczeństwo (...) ale również na szanse inwestycyjne, bo wiadomo, że tam gdzie jest wojna, tam jest o wiele mniej gotowości do inwestowania – dodał.
O rozmowie z Tuskiem napisał też w serwisie X Wołodymyr Zełenski. Z jego wpisu wynika, że rozmowa dotyczyła nie tylko dążenia Polski i Ukrainy do pokoju, ale też wspólnej produkcji w zakresie przemysłu obronnego oraz wsparcia Ukrainy przez Polskę w procesie negocjacji z UE w sprawie przyszłego członkostwa wschodniego sąsiada Polski we Wspólnocie.
Zełenski poinformował Tuska o przebiegu jego niedawnej rozmowy z Donaldem Trumpem i przywódcami państw europejskich. „Omówiliśmy dostępne opcje dyplomatyczne i zgodziliśmy się na koordynowanie działań we wspólnym europejskim interesie. Ukraina, Polska i inne europejskie kraje potrzebują silnych fundamentów swojego bezpieczeństwa i niepodległości. Wiarygodny pokój jest kluczowy dla wszystkich i jestem wdzięczny za gotowość do pomocy na drodze do niego” – napisał Zełenski.
Ultimatum, o którym mówi Donald Tusk, wystosował wobec Władimira Putina Donald Trump. Trump 16 lipca dał Putinowi 50 dni na doprowadzenie do zakończenia wojny na Ukrainie, a kilkanaście dni później skrócił ten czas do 10 dni – termin nowego ultimatum upływa 8 sierpnia. 6 sierpnia na Kremlu z Władimirem Putinem spotkał się specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Po tym spotkaniu pojawiła się informacja, że w przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem (możliwym miejscem takiego spotkania jest ZEA). Rosja odrzuciła jednak sugestię, by Putin spotkał się również z Wołodymyrem Zełenskim.
Po rozmowie Witkoffa z Putinem sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił, że Waszyngton po raz pierwszy poznał konkretne warunki, które muszą być spełnione, by Rosja zgodziła się na porozumienie pokojowe. Szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z Fox News poinformował, że warunki te zostaną teraz przedstawione Ukrainie i europejskim sojusznikom USA, by ustalić, czy są one do zaakceptowania. Rubio nie wykluczył, że po zbliżeniu się do siebie stanowisk Rosji i Ukrainy możliwy byłby szczyt z udziałem Trumpa, Putina i Zełenskiego, na którym miałoby dojść do nadania ostatecznego kształtu porozumieniu pokojowemu.
Donald Trump, wypowiadając się o możliwym spotkaniu z Putinem stwierdził, że „nie nazwałby go przełomem”. W kontekście ultimatum i tego, czy nałoży na Rosję kolejne sankcje, prezydent USA odparł, że to zależy od Władimira Putina.
Trump nałożył już 6 sierpnia sankcje wtórne na Indie za zakup rosyjskiej ropy. Cło na import z Indii zostało przez prezydenta USA podniesione o 25 proc. – do poziomu 50 proc. Trump nie wykluczył, że podobne sankcje nałoży wkrótce na Chiny.
