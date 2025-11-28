Reklama
Rzeczpospolita
Premier Belgii napisał do szefowej KE ws. przekazania aktywów Rosji Ukrainie. Ostrzega

Bart De Wever, premier Belgii, napisał list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym przestrzega przed konsekwencjami wykorzystania przez Unię Europejską zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów na pomoc dla Ukrainy.

Publikacja: 28.11.2025 12:23

Bart De Wever

Bart De Wever

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Zdaniem De Wevera jeśli Unia Europejska zdecyduje się przeznaczyć zamrożone w Europie rosyjskie aktywa o wartości ok. 140 mld euro na udzielenie pożyczki Kijowowi, może to zagrozić perspektywom zawarcia porozumienia pokojowego, które może zakończyć trwającą od lutego 2022 roku wojnę. 

Dlaczego poparcie Belgii dla planu przekazania zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie jest kluczowe?

Obecnie trwają negocjacje dotyczące planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. 28-punktowy plan, który w pierwotnej wersji został uznany za spełniający zbyt wiele żądań Kremla, został zmodyfikowany w toku negocjacji między delegacjami Ukrainy i USA, z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, w Genewie. Obecnie plan ma zawierać 19 punktów. W przyszłym tygodniu do Rosji udaje się specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, który ma rozmawiać o planie z władzami Rosji. 

Poparcie Belgii dla planu, który zakłada wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia pomocy Ukrainie, jest kluczowe, ponieważ środki te są przechowywane przez belgijską instytucję finansową Euroclear, która zajmuje się obsługą transakcji na rynku kapitałowym. Belgia obawia się, że zajęcie rosyjskich aktywów może być źródłem przyszłych roszczeń ze strony Rosji, a także, że podważy to zaufanie innych państw do europejskiego systemu bankowego. 

Plan dotyczący użycia rosyjskich aktywów w celu udzielenia pomocy Ukrainie był omawiany na szczycie UE w ubiegłym miesiącu. Belgia jednak nie zdecydowała się na jego poparcie. 

De Wever przekonuje, że zaproponowany program pożyczki reparacyjnej jest, „fundamentalnie błędny”.

Premier Belgii pisze: Losy takich aktywów zawsze rozstrzygały się po wojnie

„Pośpiech w zmierzaniu do zaproponowanego programu pożyczki reparacyjnej miałby efekt uboczny, w postaci tego, że jako UE skutecznie przeciwdziałalibyśmy zawarciu ewentualnego układu pokojowego” – napisał De Wever w liście do von der Leyen. Z treścią listu zapoznała się agencja Reutera. Pierwszy o liście napisał „Financial Times”. 

Zgodnie z planem przedstawionym przez von der Leyen, zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego w Europie byłyby przekazane jako pożyczka dla Ukrainy. Kijów mógłby wykorzystać ją do zakupów broni i pokrycia innych wydatków z budżetu. 

Komisja Europejska w najbliższych dniach ma przedstawić propozycje rozwiązań prawnych, które – zgodnie z jej intencją – powinny rozwiać wątpliwości Belgii dotyczące planu von der Leyen. De Wever pisze jednak, że na razie Belgia nie poznała żadnych takich rozwiązań. 

De Wever przekonuje, że zaproponowany program pożyczki reparacyjnej jest „fundamentalnie błędny”. Jak dodał, historycznie w czasie trwania wojen, takie aktywa nigdy nie były wykorzystywane. „Aktywa były obiektem decyzji w powojennych porozumieniach, zwykle w kontekście reparacji strony przegrywającej” – dodał. 

Premier Belgii powtórzył też wyrażane wcześniej obawy dotyczące konsekwencji działań odwetowych Rosji, które odczuć mogą Belgia i Euroclear. 

KE liczy, że porozumienie ws. użycia zamrożonych rosyjskich aktywów uda się osiągnąć na szczycie, który zaplanowano na 18-19 grudnia. Jeśli planu nie uda się przyjąć, wówczas możliwe są inne formy wsparcia finansowego dla Ukrainy – np. zaciągnięcie przez całą UE pożyczki na rynkach finansowych i przekazanie tych środków Ukrainie lub przekazanie Ukrainie środków bezpośrednio z budżetów państw członkowskich. Oba te rozwiązania budzą jednak sprzeciw jako obciążające europejskich podatników dalszą pomocą dla Kijowa. 

Oprócz aktywów zamrożonych w Belgii rosyjskie aktywa zostały zamrożone też w instytucjach finansowych Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA, a także we Francji i Luksemburgu. Belgia uważa, że po ewentualnym przyjęciu planu von der Leyen wykorzystane powinny być również te aktywa. 

