Rosja poinformowała, że zamyka ostatni polski konsulat

Ambasador Polski w Rosji otrzymał od rosyjskiego MSZ notę dotyczącą zamknięcia polskiego konsulatu generalnego w Irkucku - ostatniego działającego w Federacji Rosyjskiej polskiego konsulatu.

Publikacja: 27.11.2025 09:55

Siergiej Ławrow

Siergiej Ławrow

Foto: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Agencja RIA Novosti poinformowała, że MSZ Rosji przekazał ambasadorowi Polski w Rosji notę o zamknięciu konsulatu. Wcześniej Moskwa sygnalizowała, że zdecyduje się na takie posunięcie, po tym jak Polska podjęła decyzję o zamknięciu konsulatu generalnego w Gdańsku w reakcji na akt sabotażu na trasie kolejowej Warszawa–Lublin.

Z depeszy agencji RIA wynika, że ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ, gdzie przekazano mu notę o wycofaniu zgody na działanie w Irkucku polskiego konsulatu generalnego. Konsulat zakończy działanie 30 grudnia. 

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski o wysadzeniu torów: To akt terroru państwowego

Jak czytamy w komunikacie MSZ Rosji, jest to „odpowiedź na wycofanie przez polskie władze zgody na działanie konsulatu generalnego Rosji w Gdańsku (od 23 grudnia)”.

Resort dyplomacji Rosji zarzuca polskim władzom, że te podejmują „otwarcie wrogie, nierozsądne” kroki, zamykając rosyjski konsulat pod „absurdalnym pretekstem”. Konsulat generalny Rosji w Gdańsku był ostatnim rosyjskim konsulatem działającym w Polsce – już wcześniej zamknięte zostały konsulaty w Krakowie i Poznaniu, na co Rosja odpowiedziała zamknięciem konsulatów w Petersburgu i Królewcu. 

Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz terrorem państwowym

Radosław Sikorski o sabotażu na kolei w Polsce

„Strona rosyjska po raz kolejny przypomina, że ten, kto przez wzgląd na krótkoterminową sytuację polityczną, podejmuje nieprzyjazne ataki przeciw (...) Federacji Rosyjskiej, nie pozostanie bez adekwatnej, bolesnej odpowiedzi na takie działania” – głosi komunikat MSZ Rosji. 

Dlaczego Polska wycofała zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku?

Po wystąpieniu w Sejmie z 19 listopada na konferencji prasowej Sikorski poinformował, że polskie władze – wobec aktu dywersji na linii kolejowej Warszawa–Lublin, za którym mieli stać Rosjanie – podjęły decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Odpowiednią notę przekazano rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. 

Czytaj więcej

Krzysztof Krajewski
Dyplomacja
Polski ambasador zaatakowany w Rosji

– W odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu podjąłem decyzję o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ulicy Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce. Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie. No i zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz terrorem państwowym. W związku z tym – ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź – podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku – mówił przed tygodniem Sikorski. 

Linie kolejowe w Polsce

Linie kolejowe w Polsce

Foto: PAP

Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że polskie służby ustaliły, iż dywersji, polegającej m.in. na wysadzeniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie miejscowości Mika w momencie przejazdu pociągu towarowego, dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami. Ukraińcy, tuż przed aktem sabotażu, wjechali na terytorium Polski z terytorium Białorusi, a po akcie dywersji wyjechali na Białoruś.  Sabotażystom nie udało się wykoleić pociągu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba doprowadzenia do wykolejenia pociągu na innym odcinku tej trasy, na którym zainstalowano metalową obejmę. Celem działań miało być jednak doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym.

W odpowiedzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że relacje polsko-rosyjskie „całkowicie się załamały”. – To manifestacja ich degradacji, dążenia polskich władz, by zredukować do zera możliwość utrzymywania konsularnych lub dyplomatycznych relacji (z Rosją). Można tylko wyrazić żal – oświadczył.

Do decyzji polskich władz odniosła się też niemal natychmiast po wypowiedzi Sikorskiego sprzed tygodnia rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. – W ramach środka odwetowego strona rosyjska zredukuje dyplomatyczno-konsularną obecność Polski w Rosji – poinformowała Zacharowa cytowana przez TASS. 

Sikorski, ogłaszając decyzję o zamknięciu konsulatu w Gdańsku, podkreślił jednocześnie, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją, podobnie jak nie zrobiły tego inne kraje Europy Zachodniej, w których doszło do aktów sabotażu, za którymi stoją Rosjanie.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Miejsca Regiony Europa Rosja

