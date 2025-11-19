Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosja reaguje na decyzję Polski o zamknięciu konsulatu w Gdańsku

- Relacje (Rosji) z Polską całkowicie się załamały - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentując decyzję wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego o zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu działającego jeszcze w Polsce. Z kolei z wypowiedzi rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej wynika, że Rosja zamknie ostatni działający w tym kraju polski konsulat (w Irkucku).

Publikacja: 19.11.2025 11:20

Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku

Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku

Foto: REUTERS/PAP

Artur Bartkiewicz

Sikorski poinformował w środę, że Polska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. – W ciągu następnych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą – zapowiedział szef MSZ.

Sabotaż na polskiej kolei, Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku. Kreml: Relacje się załamały

To reakcja na akt sabotażu wymierzony w linię kolejową Warszawa–Lublin, do którego doszło w weekend. Jak poinformował we wtorek premier Donald Tusk polskie służby ustaliły, że dywersji dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami. Ukraińcy, tuż przed aktem sabotażu, wjechali na terytorium Polski z terytorium Białorusi, a po akcie dywersji wyjechali na Białoruś. 

Czytaj więcej

Na miejscu podłożenia ładunku wybuchowego zabezpieczono ślady linii papilarnych należące do jednego
Przestępczość
Wiemy, co zdradziło dywersantów, którzy wysadzili tory. Nowe ustalenia „Rzeczpospolitej”

Sabotaż polegał m.in. na odpaleniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie wsi Mika w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. Sabotażystom nie udało się wykoleić pociągu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba doprowadzenia do wykolejenia pociągu na innym odcinku tej trasy, na którym zainstalowano metalową obejmę. Celem działań miało być jednak doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym. 

0

Tyle konsulatów Rosji będzie działać w Polsce po zamknięciu placówki w Gdańsku

Reklama
Reklama

Decyzję polskich władz skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Relacje z Polską całkowicie się załamały. To manifestacja ich degradacji, dążenia polskich władz, by zredukować do zera możliwość utrzymywania konsularnych lub dyplomatycznych relacji (z Rosją). Można tylko wyrazić żal – oświadczył rzecznik Kremla. 

Do decyzji polskich władz odniosła się też rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. – W ramach środka odwetowego strona rosyjska zredukuje dyplomatyczno-konsularną obecność Polski w Rosji – poinformowała Zacharowa cytowana przez TASS. W Rosji działają obecnie tylko dwie placówki dyplomatyczne – ambasada w Moskwie i konsulat w Irkucku. Ze słów Zacharowej wynika, że ta ostatnia placówka zostanie zamknięta. 

Polska już wcześniej zdecydowała o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskich konsulatów w Krakowie i w Poznaniu – była to reakcja na wcześniejsze akty sabotażu, za którymi miała stać Rosja (m.in. podpalenie centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie). W odpowiedzi na to Rosja zamknęła polskie konsulaty w Petersburgu i Królewcu. 

Sikorski, ogłaszając decyzję o zamknięciu konsulatu w Gdańsku podkreślił jednocześnie, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją, podobnie jak nie zrobiły tego inne kraje Europy Zachodniej, w których doszło do aktów sabotażu, za którymi stoją Rosjanie. 

Nowe doniesienia o negocjacjach ws. pokoju na Ukrainie. Kreml: Nic nie wiemy

Pieskow odniósł się też do doniesień serwisu Axios, z których wynika, że USA i Rosja pracują potajemnie nad 28-punktowym planem pokojowym, który miałby zakończyć wojnę na Ukrainie. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
USA potajemnie przygotowują nowy plan zakończenia wojny na Ukrainie
Reklama
Reklama

– Nie, nie mam obecnie żadnych nowych informacji do przekazania – odpowiedział rzecznik Kremla pytany o te doniesienia. Pieskow dodał, że od czasu szczytu z udziałem Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce, w kwestii ewentualnego porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie nic nowego nie ustalono. 

Na pytanie czy odwiedzający obecnie Kijów amerykański sekretarz ds. armii Dan Driscoll ma następnie spotkać się z przedstawicielami rosyjskich władz (według „Wall Street Journal” Driscoll został wysłany przez Trumpa do Kijowa, by doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych Rosji z Ukrainą), – Nie, z tego co wiem, nie ma takich planów – odparł. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Radosław Sikorski Dmitrij Pieskow

Sikorski poinformował w środę, że Polska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. – W ciągu następnych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą – zapowiedział szef MSZ.

Sabotaż na polskiej kolei, Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku. Kreml: Relacje się załamały

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rada Bezpieczeństwa ONZ poparła rezolucję wspierającą plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy
Dyplomacja
Pokój w Strefie Gazy na warunkach Donalda Trumpa. Kto będzie go pilnował?
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Donald Trump
Dyplomacja
Delegacja z Pentagonu na Ukrainie. Donald Trump próbuje wznowić rozmowy pokojowe?
Kirył Dmitriew i Steve Witkoff
Dyplomacja
Rosja i USA negocjują wymianę więźniów. Kogo mogłaby objąć?
Sanae Takaichi i Xi Jinping
Dyplomacja
To Japonia obroni Tajwan? Premier Sanae Takaichi zagrała w otwarte karty
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Japończycy w Chinach mają unikać dużych skupisk ludzkich
Dyplomacja
Japończycy w Chinach ostrzeżeni. „Nie podróżujcie sami, obserwujcie otoczenie”
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama