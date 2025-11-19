Aktualizacja: 19.11.2025 12:00 Publikacja: 19.11.2025 11:20
Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku
Foto: REUTERS/PAP
Sikorski poinformował w środę, że Polska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. – W ciągu następnych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą – zapowiedział szef MSZ.
To reakcja na akt sabotażu wymierzony w linię kolejową Warszawa–Lublin, do którego doszło w weekend. Jak poinformował we wtorek premier Donald Tusk polskie służby ustaliły, że dywersji dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami. Ukraińcy, tuż przed aktem sabotażu, wjechali na terytorium Polski z terytorium Białorusi, a po akcie dywersji wyjechali na Białoruś.
Sabotaż polegał m.in. na odpaleniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie wsi Mika w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. Sabotażystom nie udało się wykoleić pociągu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba doprowadzenia do wykolejenia pociągu na innym odcinku tej trasy, na którym zainstalowano metalową obejmę. Celem działań miało być jednak doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym.
Decyzję polskich władz skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Relacje z Polską całkowicie się załamały. To manifestacja ich degradacji, dążenia polskich władz, by zredukować do zera możliwość utrzymywania konsularnych lub dyplomatycznych relacji (z Rosją). Można tylko wyrazić żal – oświadczył rzecznik Kremla.
Do decyzji polskich władz odniosła się też rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. – W ramach środka odwetowego strona rosyjska zredukuje dyplomatyczno-konsularną obecność Polski w Rosji – poinformowała Zacharowa cytowana przez TASS. W Rosji działają obecnie tylko dwie placówki dyplomatyczne – ambasada w Moskwie i konsulat w Irkucku. Ze słów Zacharowej wynika, że ta ostatnia placówka zostanie zamknięta.
Polska już wcześniej zdecydowała o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskich konsulatów w Krakowie i w Poznaniu – była to reakcja na wcześniejsze akty sabotażu, za którymi miała stać Rosja (m.in. podpalenie centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie). W odpowiedzi na to Rosja zamknęła polskie konsulaty w Petersburgu i Królewcu.
Sikorski, ogłaszając decyzję o zamknięciu konsulatu w Gdańsku podkreślił jednocześnie, że Polska nie zrywa relacji dyplomatycznych z Rosją, podobnie jak nie zrobiły tego inne kraje Europy Zachodniej, w których doszło do aktów sabotażu, za którymi stoją Rosjanie.
Pieskow odniósł się też do doniesień serwisu Axios, z których wynika, że USA i Rosja pracują potajemnie nad 28-punktowym planem pokojowym, który miałby zakończyć wojnę na Ukrainie.
– Nie, nie mam obecnie żadnych nowych informacji do przekazania – odpowiedział rzecznik Kremla pytany o te doniesienia. Pieskow dodał, że od czasu szczytu z udziałem Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce, w kwestii ewentualnego porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie nic nowego nie ustalono.
Na pytanie czy odwiedzający obecnie Kijów amerykański sekretarz ds. armii Dan Driscoll ma następnie spotkać się z przedstawicielami rosyjskich władz (według „Wall Street Journal” Driscoll został wysłany przez Trumpa do Kijowa, by doprowadzić do wznowienia rozmów pokojowych Rosji z Ukrainą), – Nie, z tego co wiem, nie ma takich planów – odparł.
