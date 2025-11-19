Sikorski poinformował w środę, że Polska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. – W ciągu następnych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą – zapowiedział szef MSZ.

Sabotaż na polskiej kolei, Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku. Kreml: Relacje się załamały

To reakcja na akt sabotażu wymierzony w linię kolejową Warszawa–Lublin, do którego doszło w weekend. Jak poinformował we wtorek premier Donald Tusk polskie służby ustaliły, że dywersji dokonali dwaj obywatele Ukrainy, współpracujący z Rosjanami. Ukraińcy, tuż przed aktem sabotażu, wjechali na terytorium Polski z terytorium Białorusi, a po akcie dywersji wyjechali na Białoruś.

Sabotaż polegał m.in. na odpaleniu ładunku wybuchowego na torach w rejonie wsi Mika w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. Sabotażystom nie udało się wykoleić pociągu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba doprowadzenia do wykolejenia pociągu na innym odcinku tej trasy, na którym zainstalowano metalową obejmę. Celem działań miało być jednak doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym.