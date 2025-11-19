Aktualizacja: 19.11.2025 07:00 Publikacja: 19.11.2025 05:54
Donald Trump
Foto: REUTERS
W skład delegacji wszedł Dan Driscoll, sekretarz armii i dwóch czterogwiazdkowych generałów. Członkowie delegacji mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi przedstawicielami ukraińskich władz, a także z kierownictwem ukraińskiej armii i przedstawicielami biznesu – podaje „Wall Street Journal”. Driscoll zamierza potem spotkać się również z przedstawicielami rosyjskich władz – choć „WSJ” nie podaje, kiedy do takiego spotkania miałoby dojść.
Decyzja Białego Domu, by to właśnie Driscoll i generałowie podjęli próbę doprowadzenia do wznowienia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą ma być podyktowana przekonaniem, że Moskwa może być bardziej otwarta na negocjacje prowadzone przez wojskowych. Ma być to też wyraz frustracji tym, że wcześniejsze negocjacje, nad którymi pracował m.in. specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, znalazły się w impasie.
– Sekretarz Driscoll jedzie na Ukrainę, aby zorientować się, jak wygląda sytuacja na miejscu. Będzie uczestniczył w spotkaniach i po powrocie przekaże swoje spostrzeżenia w Białym Domu – mówi wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA w rozmowie z „WSJ”. – Prezydent stawia sprawę jasno: nadszedł czas, by zatrzymać zabijanie i zawrzeć porozumienie kończące wojnę – dodaje.
Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)
Foto: PAP
Inny przedstawiciel administracji przyznaje, że Driscoll, działając w imieniu Trumpa, ma wznowić rozmowy pokojowe.
Oprócz Driscolla w skład delegacji wchodzą gen. Chris Donahue, dowódca armii USA w Europie i Afryce oraz gen. Randy Geogre, szef sztabu wojsk lądowych USA. Delegacja miała w poniedziałek przylecieć do Niemiec, gdzie zapoznała się z danymi wywiadowczymi dotyczącymi przebiegu walk na Ukrainie. We wtorek członkowie delegacji przylecieli do Polski, gdzie wsiedli do nocnego pociągu do Kijowa.
We wtorek Trump mówił w Białym Domu, że nadal liczy na to, iż doprowadzi do wstrzymania wojny na Ukrainie. – Zatrzymałem osiem wojen. Mam jeszcze jedną do załatwienia z Putinem. Jestem trochę zaskoczony Putinem. To zajmuje dłużej niż sądziłem – przyznał.
Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, przełożony Driscolla, nie odwiedził jeszcze Kijowa, odkąd objął stanowisko w administracji. Fakt, że na czele delegacji stanął przedstawiciel Pentagonu, który jest odpowiedzialny głównie za szkolenie i wyposażenie żołnierzy, jest zaskakujący – pisze „Wall Street Journal”, który zauważa jednocześnie, że Trump, w działaniach dyplomatycznych, często decyduje się na korzystanie z nietypowych emisariuszy. Wspomniany wcześniej Witkoff przed wejściem w skład administracji Trumpa był deweloperem. Ten ostatni – jak podają źródła „WSJ” – miał przygotować Driscolla do rozmów w Kijowie. Driscoll i Witkoff znają się z czasów, gdy obaj angażowali się w kampanię prezydencką Trumpa.
Nie wiadomo, czy Driscoll pojechał do Kijowa z nowymi propozycjami dotyczącymi ewentualnego porozumienia pokojowego przygotowanymi przez Biały Dom. Wcześniej USA proponowały zawieszenie broni wzdłuż linii frontu, które miałoby być punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Ukraina zgodziła się na takie rozwiązanie, odrzuciła je jednak Rosja, która żądała m.in. wycofania się ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze części obwodu donieckiego, co strona ukraińska zdecydowanie odrzuca.
Donald Trump, prezydent USA
Driscoll studiował razem z obecnym wiceprezydentem USA J.D. Vancem na Yale. Pomysł, by to właśnie on udał się na Ukrainę, a potem do Rosji, miał pojawić się w rozmowie Trumpa z Vancem – twierdzi jeden z przedstawicieli administracji.
Donald Trump, po powrocie do Białego Domu, rozpoczął rozmowy z Putinem, z którym spotkał się nawet w czasie szczytu na Alasce. Działania Trumpa doprowadziły do wznowienia wstrzymanych w marcu 2022 roku rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy, ale nie przyniosły one żadnego przełomu – jedynym ich efektem były wymiany jeńców między Rosjanami a Ukraińcami.
Rosja deklaruje, że jest gotowa rozmawiać o pokoju, ale stawia zaporowe warunki – m.in. sygnalizuje, że domaga się uznania swoich podbojów na Ukrainie, żąda oddania jej całego Donbasu, wyklucza możliwość stacjonowania na Ukrainie wojsk międzynarodowych, a także domaga się wykluczenia możliwości przyszłego rozszerzenia NATO o Ukrainę.
W październiku, po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Trump zapowiedział, że zamierza spotkać się z rosyjskim przywódcą w Budapeszcie. Jednak po rozmowie sekretarza stanu USA Marco Rubio z szefem MSZ Siergiejem Ławrowem szczyt odwołano. Miało to być następstwo warunków, od spełnienia których Rosja uzależniała zgodę na wstrzymanie wojny.
