– Musicie wygrać wybory (midterms – red.). Jeżeli ich nie wygramy, będzie... Znajdą powód, żeby poddać mnie impeachmentowi – powiedział we wtorek Trump, który wygłosił 84-minutowe przemówienie do republikanów zasiadających w Izbie Reprezentantów podczas ich dorocznej konferencji poświęconej sprawom programowym, zorganizowanej w Trump–Kennedy Center (do niedawna zwanej Kennedy Center) w Waszyngtonie.

– Zostanę poddany impeachmentowi – kontynuował Trump. Przekonywał, że republikanie nie poddają tej procedurze demokratów i że demokraci są bardziej nieprzyjemni od republikanów. – Powinniśmy poddać impeachmentowi Joe Bidena za setki różnych rzeczy – mówił prezydent USA, odnosząc się do swego poprzednika.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

– Nie można być twardym, kiedy ma się większość trzech głosów, a teraz, niestety, nieco mniej – mówił prezydent, który oddał cześć zmarłemu kongresmenowi, zwracając przy tym uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Trump zauważył, że Jim Baird (Wisconsin) dochodzi do siebie po „poważnym” wypadku samochodowym, co dodatkowo zmniejsza przewagę republikanów podczas głosowań.

Trump apelował do republikanów, żeby odłożyli na bok dzielące ich różnice i przekonali wyborców, rozczarowanych wysokimi kosztami utrzymania i inflacją, do jego programu w sprawie płci, ochrony zdrowia i zwiększenia uczciwości wyborów. – Mówią, że kiedy wygrywa się wybory prezydenckie, przegrywa się wybory połówkowe – powiedział Trump. – Chciałbym, żebyście mi wyjaśnili, co do diabła dzieje się w umysłach społeczeństwa – dodał. Od 2006 r. urzędujący prezydenci tracili miejsca w Izbie Reprezentantów w każdych wyborach organizowanych w połowie kadencji.

W grudniu Mike Johnson w Arizonie podczas wydarzenia organizowanego przez Turning Point USA (organizację, której liderem był Charlie Kirk, zastrzelony we wrześniu przez zamachowca) również mówił, że jeśli republikanie stracą większość w Izbie Reprezentantów, to „radykalna lewica przeprowadzi impeachment prezydenta Trumpa”. – Doprowadzą do całkowitego chaosu. Nie możemy na to pozwolić – przekonywał zebranych.