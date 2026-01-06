Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Przemysław Czarnek: Porównania Trumpa z Putinem? Kłamstwo z pobudek demonicznych

– Nie ma żadnego porównania między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, a ktoś, kto stawia taki znak równości, po prostu kłamie bezczelnie z pobudek absolutnie demonicznych – stwierdził wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, komentując pojmanie przez Amerykanów rządzącego Wenezuelą Nicolása Maduro.

Publikacja: 06.01.2026 10:19

Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji w rządzie PiS

Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji w rządzie PiS

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Jakub Mikulski

Działania administracji Donalda Trumpa wobec Wenezueli, w tym zatrzymanie Nicolása Maduro, znalazły odzwierciedlenie w polskiej debacie politycznej. Niektórzy politycy prawicowi łączą sprawę z premierem RP. „Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy” – napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński. Do wpisu dołączył wygenerowaną przez AI grafikę przedstawiającą Maduro prowadzonego przez amerykańskich żołnierzy. „Czekamy na to? Chcesz tego? Daj lajk” – napisała z kolei Izabela Kloc, była posłanka, senatorka i europosłanka PiS. Do wpisu na Facebooku dołączyła zmodyfikowane zdjęcie zatrzymanego Maduro – zamiast wenezuelskiego przywódcy na grafice widać osobę, której rysy twarzy przypominają Tuska.

Sprawa aresztowania Maduro nie jest jednak w PiS oceniana jednoznacznie. Obok opinii takich jak „nie mamy żadnego interesu, żeby stawać w tej sprawie po stronie komunistycznego bandyty Maduro” – jak stwierdził poseł Paweł Jabłoński – można też znaleźć bardziej zniuansowane. 

Czytaj więcej

Czy atak USA na Wenezuelę wywrze wpływ na polską politykę?
Polityka
Jaki wpływ na polską scenę polityczną będzie miał atak USA na Wenezuelę?

„Jestem gotów ubrać t-shirt z napisem »Nie płakałem po Maduro«, (...) ale doprawdy nie będę, sięgając prawą ręką do lewego ucha, udawać, że amerykańska interwencja zbrojna w Wenezueli była zgodna z prawem międzynarodowym. Bo po prostu nie była!” – zauważył w opinii dla serwisu dorzeczy.pl były europoseł Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem „uznanie, że możemy machnąć na to ręką zdecydowanie osłabia moralną siłę naszego sprzeciwu, gdy łamanie prawa międzynarodowego zarzucamy na przykład Rosji”. 

Przemysław Czarnek: Porównanie Trumpa z Putinem kłamliwe i krzywdzące

Wątki USA, Rosji, Wenezueli i polskiej polityki w rozmowie z Radiem Maryja przeplatał natomiast Przemysław Czarnek. Jego zdaniem porównywanie ostatnich działań Donalda Trumpa ze zbrodniami Władimira Putina jest „wyjątkowo kłamliwe i nieprawdopodobnie krzywdzące, nie tylko dla samego Trumpa, ale dla wolnego świata – również dla Polski”. – To dokładnie (…) taka sama krzywda, jak porównywanie Tuska do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy okrzyk „PiS, PO – jedno zło!” – stwierdził. 

Reklama
Reklama

– Putin to człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć dziesiątek, setek tysięcy Czeczenów, setek tysięcy Ukraińców, dziesiątek tysięcy obywateli własnego państwa. Odpowiedzialny za atak na dzieci w Biesłanie, na teatr w Moskwie, za bombardowanie osiedli mieszkaniowych i cywilów na Ukrainie, w Gruzji i wielu innych miejscach w krajach (byłego – red.) Związku Radzieckiego. Czy coś z tych rzeczy robił kiedykolwiek Donald Trump, czy jakakolwiek tego rodzaju działalność charakteryzuje Trumpa? Nie, więc gdzie tu porównanie? To jest demoniczna podpowiedź, podpowiedź szatana, bo za kłamstwem każdym stoi szatan – mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. 

Przemysław Czarnek: Normalnie zarządzana Wenezuela powinna być krajem mlekiem i miodem płynącym

Czarnek tłumaczył, że „Maduro to człowiek, który doprowadził naród wenezuelski do głodu”, a rządzony do niedawna przez niego kraj „normalnie zarządzany – nawet niewybitnie – powinien być krajem mlekiem i miodem płynącym dla mieszkańców”. – Poza tym Maduro to człowiek, który stał na czele państwowej narkomafii, mafii narkotykowej, która przemycała do Stanów Zjednoczonych i do innych części świata niezliczoną ilość narkotyków, które zabijały i zabijają ludzi na ulicach Stanów Zjednoczonych i (…) w Europie również. Więc pojmanie tego człowieka i skazanie go – mam nadzieję – wyrokiem, który zapadnie pewnie niebawem w Stanach Zjednoczonych, jest aktem absolutnie szlachetnym i dobrym – przekonywał.

Czytaj więcej

Lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Polityka
Bosak o zatrzymaniu Maduro: Iluzje liberalnych instytucji nie rządzą

– Co to ma wspólnego z działaniami przeciwko państwom i ludności cywilnej Putina? (…) Naprawdę nie ma żadnego porównania między Trumpem a Putinem, a ktoś, kto stawia taki znak równości, po prostu kłamie bezczelnie z pobudek absolutnie demonicznych – podsumował Przemysław Czarnek. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Rosja Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Nicolás Maduro Władimir Putin Donald Trump Przemysław Czarnek
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy atak USA na Wenezuelę wywrze wpływ na polską politykę?
Polityka
Jaki wpływ na polską scenę polityczną będzie miał atak USA na Wenezuelę?
Grzegorz Schetyna
Polityka
„Tu są warianty wojenne, nie ma części wspólnych”. Grzegorz Schetyna o relacjach rządu z prezydentem
Czy Morawiecki odejdzie z PiS? Jarosław Kaczyński ma problem z byłym premierem
Polityka
Czy Morawiecki odejdzie z PiS? Jarosław Kaczyński ma problem z byłym premierem
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Polityka
Bosak o zatrzymaniu Maduro: Iluzje liberalnych instytucji nie rządzą
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama