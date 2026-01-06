Działania administracji Donalda Trumpa wobec Wenezueli, w tym zatrzymanie Nicolása Maduro, znalazły odzwierciedlenie w polskiej debacie politycznej. Niektórzy politycy prawicowi łączą sprawę z premierem RP. „Zobacz Donaldzie Tusku, jak kończą dyktatorzy” – napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński. Do wpisu dołączył wygenerowaną przez AI grafikę przedstawiającą Maduro prowadzonego przez amerykańskich żołnierzy. „Czekamy na to? Chcesz tego? Daj lajk” – napisała z kolei Izabela Kloc, była posłanka, senatorka i europosłanka PiS. Do wpisu na Facebooku dołączyła zmodyfikowane zdjęcie zatrzymanego Maduro – zamiast wenezuelskiego przywódcy na grafice widać osobę, której rysy twarzy przypominają Tuska.

Sprawa aresztowania Maduro nie jest jednak w PiS oceniana jednoznacznie. Obok opinii takich jak „nie mamy żadnego interesu, żeby stawać w tej sprawie po stronie komunistycznego bandyty Maduro” – jak stwierdził poseł Paweł Jabłoński – można też znaleźć bardziej zniuansowane.

„Jestem gotów ubrać t-shirt z napisem »Nie płakałem po Maduro«, (...) ale doprawdy nie będę, sięgając prawą ręką do lewego ucha, udawać, że amerykańska interwencja zbrojna w Wenezueli była zgodna z prawem międzynarodowym. Bo po prostu nie była!” – zauważył w opinii dla serwisu dorzeczy.pl były europoseł Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem „uznanie, że możemy machnąć na to ręką zdecydowanie osłabia moralną siłę naszego sprzeciwu, gdy łamanie prawa międzynarodowego zarzucamy na przykład Rosji”.

Przemysław Czarnek: Porównanie Trumpa z Putinem kłamliwe i krzywdzące

Wątki USA, Rosji, Wenezueli i polskiej polityki w rozmowie z Radiem Maryja przeplatał natomiast Przemysław Czarnek. Jego zdaniem porównywanie ostatnich działań Donalda Trumpa ze zbrodniami Władimira Putina jest „wyjątkowo kłamliwe i nieprawdopodobnie krzywdzące, nie tylko dla samego Trumpa, ale dla wolnego świata – również dla Polski”. – To dokładnie (…) taka sama krzywda, jak porównywanie Tuska do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy okrzyk „PiS, PO – jedno zło!” – stwierdził.