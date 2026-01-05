Jak kształt tej debaty i jej możliwy rozwój komentują eksperci?

– Moim zdaniem mit USA w Polsce właśnie się rozpływa. Przez dekady opierał się on na przekonaniu, że Ameryka wspierała Polskę – tak jak Ronald Reagan i Wielka Brytania wspierali ją w kontrze do ZSRR w czasie zimnej wojny. Tyle że w Polsce, zwłaszcza w okresie „Solidarności”, niemal w ogóle nie dostrzegano innej strony tej polityki: faktu, że wobec krajów Trzeciego Świata USA zachowywały się bardzo podobnie do ZSRR – czyli, mówiąc dzisiejszym językiem, „imperialnie”. Tak było np. w Panamie w 1989 r., w Chile w 1973 r. i później w latach 80., podczas przewrotów na Haiti i na Grenadzie czy przy wielokrotnych prób obalenia reżimu na Kubie. Te doświadczenia nie funkcjonowały w polskim dyskursie publicznym. Aż do teraz. Dopiero dziś w Polsce zaczyna się dostrzegać, że Stany Zjednoczone łamią zasadę walki „o wolność waszą i naszą”. Co istotne, nie dokonała tego nawet inwazja USA na Irak w 2003 r. – mówi nam Piotr Maciej Kaczyński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Widowiskowa inauguracja „doktryny Donroe” to kolejny etap erozji starego porządku, która przywraca logikę stref wpływów. A nowy świat jest dla państw średnich – takich jak Polska – strukturalnie groźniejszy Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna EURACTIV.pl

„Doktryna Donroe” a Polska. Świat po ataku USA na Wenezuelę jest dla Polski „strukturalnie groźniejszy”

Co jeszcze oznacza spór o Wenezuelę i interwencję USA w kontekście krajowym? – Geopolityka nie daje nam w Polsce o sobie zapomnieć. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie wciąż rysuje zasadnicze linie podziału i mobilizacji politycznej. Operacja USA wymierzona w Wenezuelę dokłada do tego kolejny wymiar, mimo że tym razem to nie wojna na naszym progu, ale działania daleko poza Europą. Zwłaszcza, gdy Donald Trump ogłasza „Donroe Doctrine”, czyli personalizowaną wersję doktryny Monroe’a, w której Zachodnia półkula staje się przestrzenią amerykańskiej dominacji. Zamach na wenezuelskiego dyktatora pokazuje, że doktryna ta nie jest abstrakcją. Politycznie przynależący do Europy, ale geograficznie do Ameryki Północnej Grenlandczycy już dziś niepokoją się, że pewnego dnia ta logika zapuka również do ich drzwi – i że decyzje o ich ziemi zapadną na cudzych warunkach – mówi nam Karolina Zbytniewska, redaktorka naczelna EURACTIV.pl.

– Dlatego bombardowania i porwanie urzędującej głowy państwa to coś więcej niż kolejny epizod w polskim sporze o Trumpa. Tu stawką jest porządek międzynarodowy oparty na zasadach. Gdy hegemon używa siły poza jakimkolwiek uzgodnionym mandatem, deptane od 2013 r. prawa człowieka w Caracas stają się na chwilę tłem, a na pierwszy plan wraca pytanie o dopuszczalność porządkowania świata siłą. Widowiskowa inauguracja „doktryny Donroe” to kolejny etap erozji starego porządku, która przywraca logikę stref wpływów. A nowy świat jest dla państw średnich – takich jak Polska – strukturalnie groźniejszy. Tym bardziej, że wybór tego, w której strefie będziemy, może nie należeć do nas. W każdym razie nie będzie to strefa wpływów „wujka Donalda” – dodaje w rozmowie z nami Zbytniewska.