Nancy Pelosi
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Nancy Pelosi pełni swoją dwudziestą kadencję w Izbie Reprezentantów. Po raz pierwszy została wybrana w 1987 r. i od tamtej pory nieprzerwanie zasiada w Kongresie.
W czwartek 85-letnia Pelosi opublikowała w serwisie X materiał wideo, w którym poinformowała o decyzji dotyczącej swojej przyszłości politycznej.
– Przez dziesięciolecia ceniłam sobie przywilej reprezentowania naszego wspaniałego miasta w Kongresie Stanów Zjednoczonych – powiedziała była przewodnicząca Izby Reprezentantów w nagraniu skierowanym do mieszkańców San Francisco. – Wydaje się proroczym, że slogan mojej pierwszej kampanii z 1987 r. brzmiał „Głos, który zostanie usłyszany”. To wy sprawiliście, że te słowa okazały się prawdą – dodała.
W nagraniu Nancy Pelosi, która w Kongresie reprezentuje 11. okręg wyborczy w Kalifornii, chwaliła San Francisco i jego mieszkańców oraz podkreślała, że od czasu, gdy zasiadła w Izbie Reprezentantów, udało się wiele zrobić dla miasta i kraju. Dodała, że uwielbiała być głosem mieszkańców San Francisco w Kongresie i zadeklarowała, że zawsze z czcią podchodziła do modlitwy św. Franciszka „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”, hymnu miasta.
– Dlatego chcę, abyście to wy, drodzy mieszkańcy San Francisco, jako pierwsi dowiedzieli się, że nie będę ubiegać się o reelekcję do Kongresu – oświadczyła. – Z wdzięcznym sercem oczekuję ostatniego roku mojej służby (...). Moje przesłanie do miasta, które kocham, brzmi: San Francisco, miej świadomość swojej siły. Tworzyliśmy historię. Poczyniliśmy postęp. Zawsze przewodziliśmy i musimy to kontynuować, uczestnicząc w naszej demokracji i walcząc o amerykańskie ideały, które są nam drogie – zadeklarowała.
Nancy Pelosi to pierwsza kobieta, która została przewodniczącą Izby Reprezentantów, funkcję tę sprawowała w latach 2007-2011 oraz ponownie od 2019 do 2023 r. W latach 2003-2023 stała na czele frakcji demokratów w Izbie. Wybrana w 1987 r., szybko zyskiwała na znaczeniu. Jako spikerka Izby Reprezentantów była, według konstytucji, trzecią osobą w państwie (po prezydencie i wiceprezydencie) i najwyżej postawionym członkiem Kongresu. Jako przewodnicząca Izby Pelosi przez lata odgrywała kluczową rolę w amerykańskiej polityce.
Pelosi pomogła w uchwaleniu sztandarowej ustawy dotyczącej opieki medycznej w czasach Baracka Obamy czy przepisów dotyczących infrastruktury podczas prezydentury Joe Bidena. Przeciwstawiała się Donaldowi Trumpowi i jego polityce, na oczach milionów za jego plecami podarła wydruk jego orędzia o stanie państwa. Republikanie krytykowali ją, uważając, że reprezentuje środowisko elit forsujących radykalny program oparty na zwiększonych wydatkach.
W czasie pełnienia mandatu w Kongresie Nancy Pelosi znacznie się wzbogaciła. Jak podał amerykański „Newsweek”, majątek Pelosi i jej męża, inwestora, wynosił w 2024 r. ponad 230 mln dol. „Jako przewodnicząca Izby Reprezentantów Pelosi zarabiała 223,5 tys. dol. rocznie, a jako członek Kongresu dodatkowo 174 tys. dol. rocznie” – zauważył periodyk, dodając, że rodzina Pelosi miała w portfolio akcje Apple, Microsoftu, Salesforce, Google i Amazona, które w ostatnich latach przyniosły od 5 do 25 mln dol.
Nancy Pelosi na Kapitolu, fotografia z 2022 r.
Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz
Ekspert finansowy Michael Ryan powiedział „Newsweekowi”, że w 2024 r. portfolio Pelosich przyniosło im zwrot na poziomie 54 proc. Zaznaczył, że to więcej niż średnia rynkowa (25 proc.) oraz że Nancy Pelosi i jej mąż osiągnęli na akcjach stopę zwrotu większą niż wszystkie główne fundusze hedgingowe. Ryan zauważył, że państwo Pelosi sprzedali akcje Microsoftu, zanim rozpoczęło się dochodzenie antymonopolowe FTC, a akcji Visy pozbyli się przed pozwem Departamentu Sprawiedliwości ws. monopolu.
Ekspert zaznaczył, że Pelosi zasiadała w komisjach regulujących działalność spółek, których akcjami handlował jej mąż. – Kiedy masz dostęp do tajnych informacji i uprawnień regulacyjnych, kupno (akcji – red.) Tesli przed ogłoszeniem przez Bidena rozporządzenia w sprawie pojazdów elektrycznych budzi wątpliwości – dodał.
Według amerykańskiego „Newsweeka”, w 2008 r. majątek Nancy Pelosi szacowano na 31 mln dol., a teraz – na 114 mln dol.
Informację o tym, że była spikerka nie będzie już kandydować, z zadowoleniem przyjął prezydent Donald Trump. „Emerytura Nancy Pelosi to świetna rzecz dla Ameryki” – ocenił w wiadomości przesłanej Fox News. Dodał, że Pelosi była „zła”, „skorumpowana” i skupiała się na rzeczach złych dla USA.
Trump stwierdził, że Pelosi jako polityk była bardzo przereklamowana. Dodał, że szybko traciła kontrolę nad swoją partią i nie mogła już jej odzyskać. „Jestem zaszczycony, że dwukrotnie wnosiła o mój impeachment i dwukrotnie ponosiła sromotną porażkę” – napisał.
