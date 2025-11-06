Nancy Pelosi pełni swoją dwudziestą kadencję w Izbie Reprezentantów. Po raz pierwszy została wybrana w 1987 r. i od tamtej pory nieprzerwanie zasiada w Kongresie.

W czwartek 85-letnia Pelosi opublikowała w serwisie X materiał wideo, w którym poinformowała o decyzji dotyczącej swojej przyszłości politycznej.

Nancy Pelosi ogłasza koniec swojej kariery w Kongresie USA

– Przez dziesięciolecia ceniłam sobie przywilej reprezentowania naszego wspaniałego miasta w Kongresie Stanów Zjednoczonych – powiedziała była przewodnicząca Izby Reprezentantów w nagraniu skierowanym do mieszkańców San Francisco. – Wydaje się proroczym, że slogan mojej pierwszej kampanii z 1987 r. brzmiał „Głos, który zostanie usłyszany”. To wy sprawiliście, że te słowa okazały się prawdą – dodała.

W nagraniu Nancy Pelosi, która w Kongresie reprezentuje 11. okręg wyborczy w Kalifornii, chwaliła San Francisco i jego mieszkańców oraz podkreślała, że od czasu, gdy zasiadła w Izbie Reprezentantów, udało się wiele zrobić dla miasta i kraju. Dodała, że uwielbiała być głosem mieszkańców San Francisco w Kongresie i zadeklarowała, że zawsze z czcią podchodziła do modlitwy św. Franciszka „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”, hymnu miasta.