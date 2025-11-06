Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nancy Pelosi pożegna się z Kongresem. Zasiada w nim od niemal 40 lat

Była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, prominentna postać w Partii Demokratycznej, ogłosiła, że w nadchodzących wyborach nie będzie ubiegać się o reelekcję i zakończy swą niemal 40-letnią karierę w Kongresie.

Publikacja: 06.11.2025 21:00

Nancy Pelosi

Nancy Pelosi

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Jakub Czermiński

Nancy Pelosi pełni swoją dwudziestą kadencję w Izbie Reprezentantów. Po raz pierwszy została wybrana w 1987 r. i od tamtej pory nieprzerwanie zasiada w Kongresie.

W czwartek 85-letnia Pelosi opublikowała w serwisie X materiał wideo, w którym poinformowała o decyzji dotyczącej swojej przyszłości politycznej.

Czytaj więcej

Marjorie Taylor Greene
Polityka
Gwiazda ruchu MAGA zaczyna dystansować się od Donalda Trumpa. Dlaczego?

Nancy Pelosi ogłasza koniec swojej kariery w Kongresie USA

– Przez dziesięciolecia ceniłam sobie przywilej reprezentowania naszego wspaniałego miasta w Kongresie Stanów Zjednoczonych – powiedziała była przewodnicząca Izby Reprezentantów w nagraniu skierowanym do mieszkańców San Francisco. – Wydaje się proroczym, że slogan mojej pierwszej kampanii z 1987 r. brzmiał „Głos, który zostanie usłyszany”. To wy sprawiliście, że te słowa okazały się prawdą – dodała.

W nagraniu Nancy Pelosi, która w Kongresie reprezentuje 11. okręg wyborczy w Kalifornii, chwaliła San Francisco i jego mieszkańców oraz podkreślała, że od czasu, gdy zasiadła w Izbie Reprezentantów, udało się wiele zrobić dla miasta i kraju. Dodała, że uwielbiała być głosem mieszkańców San Francisco w Kongresie i zadeklarowała, że zawsze z czcią podchodziła do modlitwy św. Franciszka „O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”, hymnu miasta.

Reklama
Reklama

– Dlatego chcę, abyście to wy, drodzy mieszkańcy San Francisco, jako pierwsi dowiedzieli się, że nie będę ubiegać się o reelekcję do Kongresu – oświadczyła. – Z wdzięcznym sercem oczekuję ostatniego roku mojej służby (...). Moje przesłanie do miasta, które kocham, brzmi: San Francisco, miej świadomość swojej siły. Tworzyliśmy historię. Poczyniliśmy postęp. Zawsze przewodziliśmy i musimy to kontynuować, uczestnicząc w naszej demokracji i walcząc o amerykańskie ideały, które są nam drogie – zadeklarowała.

Nancy Pelosi zasiada w Izbie Reprezentantów od prawie 40 lat

Nancy Pelosi to pierwsza kobieta, która została przewodniczącą Izby Reprezentantów, funkcję tę sprawowała w latach 2007-2011 oraz ponownie od 2019 do 2023 r. W latach 2003-2023 stała na czele frakcji demokratów w Izbie. Wybrana w 1987 r., szybko zyskiwała na znaczeniu. Jako spikerka Izby Reprezentantów była, według konstytucji, trzecią osobą w państwie (po prezydencie i wiceprezydencie) i najwyżej postawionym członkiem Kongresu. Jako przewodnicząca Izby Pelosi przez lata odgrywała kluczową rolę w amerykańskiej polityce.

Pelosi pomogła w uchwaleniu sztandarowej ustawy dotyczącej opieki medycznej w czasach Baracka Obamy czy przepisów dotyczących infrastruktury podczas prezydentury Joe Bidena. Przeciwstawiała się Donaldowi Trumpowi i jego polityce, na oczach milionów za jego plecami podarła wydruk jego orędzia o stanie państwa. Republikanie krytykowali ją, uważając, że reprezentuje środowisko elit forsujących radykalny program oparty na zwiększonych wydatkach.

Jak bardzo bogata jest Nancy Pelosi?

W czasie pełnienia mandatu w Kongresie Nancy Pelosi znacznie się wzbogaciła. Jak podał amerykański „Newsweek”, majątek Pelosi i jej męża, inwestora, wynosił w 2024 r. ponad 230 mln dol. „Jako przewodnicząca Izby Reprezentantów Pelosi zarabiała 223,5 tys. dol. rocznie, a jako członek Kongresu dodatkowo 174 tys. dol. rocznie” – zauważył periodyk, dodając, że rodzina Pelosi miała w portfolio akcje Apple, Microsoftu, Salesforce, Google i Amazona, które w ostatnich latach przyniosły od 5 do 25 mln dol.

Nancy Pelosi na Kapitolu, fotografia z 2022 r.

Nancy Pelosi na Kapitolu, fotografia z 2022 r.

Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz

Reklama
Reklama

Ekspert finansowy Michael Ryan powiedział „Newsweekowi”, że w 2024 r. portfolio Pelosich przyniosło im zwrot na poziomie 54 proc. Zaznaczył, że to więcej niż średnia rynkowa (25 proc.) oraz że Nancy Pelosi i jej mąż osiągnęli na akcjach stopę zwrotu większą niż wszystkie główne fundusze hedgingowe. Ryan zauważył, że państwo Pelosi sprzedali akcje Microsoftu, zanim rozpoczęło się dochodzenie antymonopolowe FTC, a akcji Visy pozbyli się przed pozwem Departamentu Sprawiedliwości ws. monopolu.

Ekspert zaznaczył, że Pelosi zasiadała w komisjach regulujących działalność spółek, których akcjami handlował jej mąż. – Kiedy masz dostęp do tajnych informacji i uprawnień regulacyjnych, kupno (akcji – red.) Tesli przed ogłoszeniem przez Bidena rozporządzenia w sprawie pojazdów elektrycznych budzi wątpliwości – dodał.

Według amerykańskiego „Newsweeka”, w 2008 r. majątek Nancy Pelosi szacowano na 31 mln dol., a teraz – na 114 mln dol.

Czytaj więcej

Zohran Mamdani
Polityka
Zohran Mamdani burmistrzem Nowego Jorku. Prof. Zbigniew Lewicki: wygrał posługując się nośnymi hasłami

Donald Trump zadowolony, że Nancy Pelosi kończy karierę

Informację o tym, że była spikerka nie będzie już kandydować, z zadowoleniem przyjął prezydent Donald Trump. „Emerytura Nancy Pelosi to świetna rzecz dla Ameryki” – ocenił w wiadomości przesłanej Fox News. Dodał, że Pelosi była „zła”, „skorumpowana” i skupiała się na rzeczach złych dla USA.

Trump stwierdził, że Pelosi jako polityk była bardzo przereklamowana. Dodał, że szybko traciła kontrolę nad swoją partią i nie mogła już jej odzyskać. „Jestem zaszczycony, że dwukrotnie wnosiła o mój impeachment i dwukrotnie ponosiła sromotną porażkę” – napisał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Wybory do Kongresu USA Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Nancy Pelosi USA Kongres USA

Nancy Pelosi pełni swoją dwudziestą kadencję w Izbie Reprezentantów. Po raz pierwszy została wybrana w 1987 r. i od tamtej pory nieprzerwanie zasiada w Kongresie.

W czwartek 85-letnia Pelosi opublikowała w serwisie X materiał wideo, w którym poinformowała o decyzji dotyczącej swojej przyszłości politycznej.

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Największe lotniska w USA mają zredukować liczbę połączeń lotniczych
Polityka
Największe lotniska USA mają obsługiwać mniej lotów. To skutek shutdownu
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Marjorie Taylor Greene
Polityka
Gwiazda ruchu MAGA zaczyna dystansować się od Donalda Trumpa. Dlaczego?
Trump: Putin powiedział, że to ja muszę zakończyć wojnę na Ukrainie
Polityka
Trump: Putin powiedział, że to ja muszę zakończyć wojnę na Ukrainie
Zohran Mamdani
Polityka
Zohran Mamdani burmistrzem Nowego Jorku. Prof. Zbigniew Lewicki: wygrał posługując się nośnymi hasłami
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny i Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpo
Polityka
Podcast „Rzecz w tym”: Lewicowa rewolucja w Nowym Jorku. Co wygrana Zohrana Mamdaniego znaczy dla USA, Trumpa i Europy
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama