Aktualizacja: 22.12.2025 19:45 Publikacja: 22.12.2025 18:32
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, następca tronu Norwegii, książę koronny Haakon, minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, ambasador Liechtensteinu przy UE Pascal Schafhauser, stały sekretarz Stanu Islandii Martin Eyjolfsson podczas uroczystego podpisania międzyrządowych umów między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem dotyczących wdrażania Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021–2028
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Najnowsza edycja programu to bezprecedensowa kwota niemal 4 mld zł – najwyższa w historii środków przyznanych krajom EOG. W ramach tej puli ponownie znalazł się niezależny Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego, którego uruchomienie ogłoszono 12 grudnia w Warszawie. Na jego realizację przeznaczono ponad 351 mln zł, aby wzmocnić odporność polskiego społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe i wspierać rozwój organizacji obywatelskich.
W obliczu rosnącej nieprzewidywalności w relacjach międzynarodowych współpraca polsko-norweska pokazuje, jak może wyglądać prawdziwe partnerstwo. Od Svalbardu po Podhale Norwegów i Polaków łączy poszanowanie wolności, przywiązanie do ojczyzny oraz przeświadczenie, że największą siłą każdego narodu są jego zaangażowani obywatele.
Nasza więź – oparta na silnych kontaktach międzyludzkich i dynamicznej współpracy gospodarczej – przerodziła się w głęboką przyjaźń i strategiczny sojusz, zwłaszcza w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W maju podpisaliśmy Deklarację o polsko-norweskiej współpracy energetycznej. Również w tym roku norweskie F-35 chroniły polskie niebo, a bateria NASAMS strzegła lotniska w Rzeszowie-Jasionce. Razem udowadniamy, że solidarność i wspólne wartości potrafią przynosić realną zmianę nawet w niepewnych czasach.
Czytaj więcej
Norwegia chce wykorzystać miliardy z największego na świecie funduszu majątku narodowego, aby pom...
Nasze relacje sięgają jednak znacznie głębiej. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Norwegii, w tym w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Tym sposobem, nie będąc członkiem UE, Norwegia wnosi istotny wkład w społeczną i gospodarczą spójność Europy. Od 2004 r. Norwegia – wspólnie z Islandią i Liechtensteinem – zainwestowała w polskie projekty niemal 2 mld euro, zmniejszając dysproporcje społeczne i ekonomiczne, wspierając zieloną transformację, innowacje, badania, kulturę i społeczeństwo obywatelskie.
Współpracujemy z rządami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w każdym zakątku Polski, realizując projekty od renowacji Zamku w Malborku na północy przez programy profilaktyki nowotworowej w Nowym Sączu na południu. Od wyrównywania szans białostockich rodzin dotkniętych ubóstwem na wschodzie po mieszkania dla osób w kryzysie bezdomności z Zielonej Góry na zachodzie.
Ta współpraca to znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Fundusze czerpią z norweskiej tradycji „dugnad”, czyli wspólnej, sąsiedzkiej pomocy i wzajemnego wsparcia w obliczu kryzysu. Dlatego też wsparliśmy polskie szpitale w czasie pandemii COVID-19 i przekazaliśmy 8,5 mln zł na pomoc ofiarom powodzi w południowej Polsce, zapewniając poszkodowanym rodzinom niezbędną pomoc i dostęp do opieki zdrowotnej.
Czytaj więcej
Koncern kupił po 7,6 proc udziałów w złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Wcześniej nabył 20,2 proc...
Razem inwestujemy w ludzi – siłę napędową każdego zrównoważonego, dostatniego i demokratycznego społeczeństwa. Dzięki temu możemy pielęgnować i bronić wartości stanowiące fundament europejskiego stylu życia.
Chcemy nadal podążać tą wspólną drogą. Wiosną tego roku Norwegia, Islandia i Liechtenstein podpisały z Polską porozumienia, przeznaczając rekordową kwotę niemal 4 mld zł na osiem programów realizowanych w całym kraju. W ten sposób norweski rząd aktywnie realizuje swoją politykę zagraniczną na rzecz zielonej, demokratycznej i odpornej Europy.
Nowa edycja Funduszy Norweskich jest historyczna również ze względu na bezprecedensową kwotę wsparcia dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Po raz kolejny Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego – z rekordowym budżetem ponad 351 mln zł – ma szansę na realne wzmocnienie udziału obywateli w życiu publicznym.
Fundusz jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od sektora czy regionu – i kieruje się zasadami transparentności, neutralności oraz apolityczności. Otwarte konkursy gwarantują obiektywność i profesjonalizm niezbędne do skutecznego wzmacniania praw człowieka, promowania równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz włączania grup wykluczonych społecznie.
Kładziemy szczególny nacisk na budowanie odporności społecznej jako odpowiedzi na coraz częstsze ataki hybrydowe, powszechną dezinformację oraz pogłębiające się kryzysy klimatyczne i migracyjne. Dla Norwegii inwestowanie w społeczeństwo obywatelskie i lokalne inicjatywy jest kluczowe, by skutecznie bronić europejskich wartości wobec zagrożeń dzisiejszego świata.
Bezpieczeństwa zbiorowego oraz odporności społecznej nie da się kupić – wymagają one pracy całego narodu. Nie muszę o tym przypominać Polkom i Polakom, którzy ciężką pracą i determinacją nie tylko odbudowali demokrację, ale również wprowadzili swój kraj do grona dwudziestu największych gospodarek świata.
Dlatego zobowiązanie Norwegii jest proste: pozostaniemy niezawodnym, przewidywalnym i niezłomnym partnerem – dla Polski, dla regionu i dla całej Europy.
Tytuł, lead i śródtytuły pochodzą od redakcji
Øystein Bø, Ambasador Norwegii
Øystein Bø
Foto: mat. pras.
Øystein Bø
Ambasador Królestwa Norwegii
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W historii z przeniesieniem okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski nie ma mowy o decy...
W otoczeniu Donalda Trumpa nie ma nikogo, kto posiadałby głębszą wiedzę lub doświadczenie dotyczące Rosji czy Eu...
Za odbudową niezależnego Trybunału Konstytucyjnego przemawia dobro obywateli i samego państwa, a nie decyzje czy...
Jarosław Kaczyński znalazł się w trudnej sytuacji. A wszystko to przez Grzegorza Brauna, który jest jego polityc...
Dziś większość obywateli jest niezadowolona ze stanu demokracji w swoim kraju, parlamenty nie cieszą się już zau...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas