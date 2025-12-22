Reklama
Ambasador Norwegii: Niezawodni partnerzy w niepewnych czasach

Już od ponad 20 lat Polska pozostaje liderem w korzystaniu z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – pisze Øystein Bø, ambasador Królestwa Norwegii.

Publikacja: 22.12.2025 18:32

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, następca tronu Norwegii, książ

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, następca tronu Norwegii, książę koronny Haakon, minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, ambasador Liechtensteinu przy UE Pascal Schafhauser, stały sekretarz Stanu Islandii Martin Eyjolfsson podczas uroczystego podpisania międzyrządowych umów między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem dotyczących wdrażania Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021–2028

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Øystein Bø

Najnowsza edycja programu to bezprecedensowa kwota niemal 4 mld zł – najwyższa w historii środków przyznanych krajom EOG. W ramach tej puli ponownie znalazł się niezależny Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego, którego uruchomienie ogłoszono 12 grudnia w Warszawie. Na jego realizację przeznaczono ponad 351 mln zł, aby wzmocnić odporność polskiego społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe i wspierać rozwój organizacji obywatelskich.

Norwegów i Polaków łączy poszanowanie wolności i przywiązanie do ojczyzny

W obliczu rosnącej nieprzewidywalności w relacjach międzynarodowych współpraca polsko-norweska pokazuje, jak może wyglądać prawdziwe partnerstwo. Od Svalbardu po Podhale Norwegów i Polaków łączy poszanowanie wolności, przywiązanie do ojczyzny oraz przeświadczenie, że największą siłą każdego narodu są jego zaangażowani obywatele.

Nasza więź – oparta na silnych kontaktach międzyludzkich i dynamicznej współpracy gospodarczej – przerodziła się w głęboką przyjaźń i strategiczny sojusz, zwłaszcza w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W maju podpisaliśmy Deklarację o polsko-norweskiej współpracy energetycznej. Również w tym roku norweskie F-35 chroniły polskie niebo, a bateria NASAMS strzegła lotniska w Rzeszowie-Jasionce. Razem udowadniamy, że solidarność i wspólne wartości potrafią przynosić realną zmianę nawet w niepewnych czasach.

Czytaj więcej

Oslo, Norwegia
Gospodarka
Najbogatszy fundusz świata wspomoże Ukrainę. Pomoc może być większa aniżeli z USA

Nasze relacje sięgają jednak znacznie głębiej. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Norwegii, w tym w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Tym sposobem, nie będąc członkiem UE, Norwegia wnosi istotny wkład w społeczną i gospodarczą spójność Europy. Od 2004 r. Norwegia – wspólnie z Islandią i Liechtensteinem – zainwestowała w polskie projekty niemal 2 mld euro, zmniejszając dysproporcje społeczne i ekonomiczne, wspierając zieloną transformację, innowacje, badania, kulturę i społeczeństwo obywatelskie.

Współpraca norwesko-polska to znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe

Współpracujemy z rządami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w każdym zakątku Polski, realizując projekty od renowacji Zamku w Malborku na północy przez programy profilaktyki nowotworowej w Nowym Sączu na południu. Od wyrównywania szans białostockich rodzin dotkniętych ubóstwem na wschodzie po mieszkania dla osób w kryzysie bezdomności z Zielonej Góry na zachodzie.

Ta współpraca to znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Fundusze czerpią z norweskiej tradycji „dugnad”, czyli wspólnej, sąsiedzkiej pomocy i wzajemnego wsparcia w obliczu kryzysu. Dlatego też wsparliśmy polskie szpitale w czasie pandemii COVID-19 i przekazaliśmy 8,5 mln zł na pomoc ofiarom powodzi w południowej Polsce, zapewniając poszkodowanym rodzinom niezbędną pomoc i dostęp do opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy
Ropa
Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy

Razem inwestujemy w ludzi – siłę napędową każdego zrównoważonego, dostatniego i demokratycznego społeczeństwa. Dzięki temu możemy pielęgnować i bronić wartości stanowiące fundament europejskiego stylu życia.

Chcemy nadal podążać tą wspólną drogą. Wiosną tego roku Norwegia, Islandia i Liechtenstein podpisały z Polską porozumienia, przeznaczając rekordową kwotę niemal 4 mld zł na osiem programów realizowanych w całym kraju. W ten sposób norweski rząd aktywnie realizuje swoją politykę zagraniczną na rzecz zielonej, demokratycznej i odpornej Europy.

Bezprecedensowa edycja Funduszy Norweskich

Nowa edycja Funduszy Norweskich jest historyczna również ze względu na bezprecedensową kwotę wsparcia dla polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Po raz kolejny Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego – z rekordowym budżetem ponad 351 mln zł – ma szansę na realne wzmocnienie udziału obywateli w życiu publicznym. 

Fundusz jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od sektora czy regionu – i kieruje się zasadami transparentności, neutralności oraz apolityczności. Otwarte konkursy gwarantują obiektywność i profesjonalizm niezbędne do skutecznego wzmacniania praw człowieka, promowania równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz włączania grup wykluczonych społecznie.

Kładziemy szczególny nacisk na budowanie odporności społecznej jako odpowiedzi na coraz częstsze ataki hybrydowe, powszechną dezinformację oraz pogłębiające się kryzysy klimatyczne i migracyjne. Dla Norwegii inwestowanie w społeczeństwo obywatelskie i lokalne inicjatywy jest kluczowe, by skutecznie bronić europejskich wartości wobec zagrożeń dzisiejszego świata.

Norwegia pozostanie niezawodnym, przewidywalnym i niezłomnym partnerem dla Polski

Bezpieczeństwa zbiorowego oraz odporności społecznej nie da się kupić – wymagają one pracy całego narodu. Nie muszę o tym przypominać Polkom i Polakom, którzy ciężką pracą i determinacją nie tylko odbudowali demokrację, ale również wprowadzili swój kraj do grona dwudziestu największych gospodarek świata.

Dlatego zobowiązanie Norwegii jest proste: pozostaniemy niezawodnym, przewidywalnym i niezłomnym partnerem – dla Polski, dla regionu i dla całej Europy.

Øystein Bø

Øystein Bø, Ambasador Norwegii

Øystein Bø

Foto: mat. pras.

Autor

Øystein Bø

Ambasador Królestwa Norwegii

