Najnowsza edycja programu to bezprecedensowa kwota niemal 4 mld zł – najwyższa w historii środków przyznanych krajom EOG. W ramach tej puli ponownie znalazł się niezależny Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego, którego uruchomienie ogłoszono 12 grudnia w Warszawie. Na jego realizację przeznaczono ponad 351 mln zł, aby wzmocnić odporność polskiego społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe i wspierać rozwój organizacji obywatelskich.

Norwegów i Polaków łączy poszanowanie wolności i przywiązanie do ojczyzny

W obliczu rosnącej nieprzewidywalności w relacjach międzynarodowych współpraca polsko-norweska pokazuje, jak może wyglądać prawdziwe partnerstwo. Od Svalbardu po Podhale Norwegów i Polaków łączy poszanowanie wolności, przywiązanie do ojczyzny oraz przeświadczenie, że największą siłą każdego narodu są jego zaangażowani obywatele.

Nasza więź – oparta na silnych kontaktach międzyludzkich i dynamicznej współpracy gospodarczej – przerodziła się w głęboką przyjaźń i strategiczny sojusz, zwłaszcza w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W maju podpisaliśmy Deklarację o polsko-norweskiej współpracy energetycznej. Również w tym roku norweskie F-35 chroniły polskie niebo, a bateria NASAMS strzegła lotniska w Rzeszowie-Jasionce. Razem udowadniamy, że solidarność i wspólne wartości potrafią przynosić realną zmianę nawet w niepewnych czasach.

Nasze relacje sięgają jednak znacznie głębiej. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Polska stała się jednym z najważniejszych partnerów Norwegii, w tym w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Tym sposobem, nie będąc członkiem UE, Norwegia wnosi istotny wkład w społeczną i gospodarczą spójność Europy. Od 2004 r. Norwegia – wspólnie z Islandią i Liechtensteinem – zainwestowała w polskie projekty niemal 2 mld euro, zmniejszając dysproporcje społeczne i ekonomiczne, wspierając zieloną transformację, innowacje, badania, kulturę i społeczeństwo obywatelskie.