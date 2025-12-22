Rzeczpospolita
Będzie trudniej zostać Japończykiem. Rząd zaostrza wymagania

Japonia dwukrotnie wydłuży długość czasu zamieszkiwania w Japonii, po którym cudzoziemiec może starać się o japońskie obywatelstwo - informuje dziennik „Asahi Shimbun”.

Publikacja: 22.12.2025 14:36

Rząd premier Japonii Sanae Takaichi zaostrzy przepisy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa Japonii

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Ponadto w przypadku osób starających się o stały pobyt w Japonii wprowadzony ma zostać wymóg znajomości języka japońskiego. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku. Dojdzie do nich po tym, gdy współtworząca koalicję rządzącą z Partią Liberalno-Demokratyczną centroprawicowa Partia Odnowy Japonii (Nippon Ishin) skrytykowała obecne przepisy dotyczące warunków, które trzeba spełnić, by uzyskać obywatelstwo lub stały pobyt jako zbyt liberalne. W związku z tym premier Sanae Takaichi nakazała przegląd obowiązujących przepisów. 

Dotąd obywatelstwo Japonii łatwiej było uzyskać niż prawo do stałego pobytu w Japonii

Obecnie, by ubiegać się o obywatelstwo Japonii, trzeba mieszkać na terenie kraju przez „pięć lat lub więcej”. Po zmianach zasada ma brzmieć: o obywatelstwo można ubiegać się, gdy mieszka się na terenie Japonii „co do zasady, przez 10 lat lub więcej”. Jednak – jak informuje „Asahi”, istotne jest jednak to, że sama Ustawa o obywatelstwie nie zmieni się – i utrzymany zostaje w niej zapis o możliwości ubiegania się o obywatelstwo po pięciu latach mieszkania w Japonii. Praktyczne wydłużenie tego okresu ma zostać osiągnięte przez zmiany w stosowaniu prawa. 

Czytaj więcej

Sanae Takaichi
Polityka
Japonią po raz pierwszy w historii rządzić będzie kobieta

– Prawo o obywatelstwie ustanawia jedynie minimalne warunki (dla osób, które chcą ubiegać się o obywatelstwo – red.) – mówi przedstawiciel resortu sprawiedliwości Japonii. – To nie jest tak, że zawsze gwarantujemy obywatelstwo po zaledwie pięciu latach rezydentury (w Japonii) – dodaje. 

Wyjątkiem – jeśli chodzi o wymóg mieszkania w Japonii przez 10 lat przed uzyskaniem obywatelstwa – ma być m.in. przyznawanie obywatelstwa osobom, które mają zasługi dla Japonii – np. sportowcom, którzy uczestniczą w rozgrywkach sportowych na terenie tego kraju. 

930 tys.

Tylu cudzoziemców ma prawo stałego pobytu w Japonii

Inne wymogi stawiane przed osobami, które starają się o obywatelstwo Japonii w obowiązującej obecnie ustawie, mówią o „finansowej niezależności” i „dobrym sprawowaniu się”. Wymagana jest także, co do zasady, znajomość języka japońskiego pozwalającego na komunikację w sprawach życia codziennego. 

W 2024 roku – jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości Japonii – wniosek o przyznanie obywatelstwa złożyło 12 248 cudzoziemców. 8 863 tych wniosków (ok. 70 proc.) rozpatrzono pozytywnie. 

Co ciekawe, na mocy dotychczasowych przepisów w Japonii łatwiej było uzyskać obywatelstwo niż prawo stałego pobytu, o które można było się ubiegać dopiero po mieszkaniu w Japonii przez 10 lat. 

Prawo stałego pobytu w Japonii tylko dla znających język japoński?

Przepisy o przyznawaniu prawa stałego pobytu w Japonii też mają zostać zmienione w kierunku zaostrzenia wymogów wobec osób starających się o takie prawo. Obecnie w Japonii przebywa ok. 930 tys. osób z prawem stałego pobytu, to ok. 20 proc. cudzoziemców mieszkających w tym kraju. 

Od 2023 roku prawo stałego pobytu można stracić w przypadku popełnienia przestępstwa, takiego jak np. świadome unikanie płacenia podatków. Teraz formalne wymogi stawiane osobom starającym się o prawo stałego pobytu (finansowa niezależność, dobre sprawowanie, niekaralność i wywiązywanie się z obowiązków takich jak płacenie podatków oraz to, by stały pobyt danej osoby w Japonii był zgodny z interesem narodowym kraju) mają zostać poszerzone o znajomość języka japońskiego. Na razie nie wiadomo jaki poziom znajomości języka będzie wymagany. 

Źródło: rp.pl

