Ponadto w przypadku osób starających się o stały pobyt w Japonii wprowadzony ma zostać wymóg znajomości języka japońskiego. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku. Dojdzie do nich po tym, gdy współtworząca koalicję rządzącą z Partią Liberalno-Demokratyczną centroprawicowa Partia Odnowy Japonii (Nippon Ishin) skrytykowała obecne przepisy dotyczące warunków, które trzeba spełnić, by uzyskać obywatelstwo lub stały pobyt jako zbyt liberalne. W związku z tym premier Sanae Takaichi nakazała przegląd obowiązujących przepisów.

Dotąd obywatelstwo Japonii łatwiej było uzyskać niż prawo do stałego pobytu w Japonii

Obecnie, by ubiegać się o obywatelstwo Japonii, trzeba mieszkać na terenie kraju przez „pięć lat lub więcej”. Po zmianach zasada ma brzmieć: o obywatelstwo można ubiegać się, gdy mieszka się na terenie Japonii „co do zasady, przez 10 lat lub więcej”. Jednak – jak informuje „Asahi”, istotne jest jednak to, że sama Ustawa o obywatelstwie nie zmieni się – i utrzymany zostaje w niej zapis o możliwości ubiegania się o obywatelstwo po pięciu latach mieszkania w Japonii. Praktyczne wydłużenie tego okresu ma zostać osiągnięte przez zmiany w stosowaniu prawa.

– Prawo o obywatelstwie ustanawia jedynie minimalne warunki (dla osób, które chcą ubiegać się o obywatelstwo – red.) – mówi przedstawiciel resortu sprawiedliwości Japonii. – To nie jest tak, że zawsze gwarantujemy obywatelstwo po zaledwie pięciu latach rezydentury (w Japonii) – dodaje.

Wyjątkiem – jeśli chodzi o wymóg mieszkania w Japonii przez 10 lat przed uzyskaniem obywatelstwa – ma być m.in. przyznawanie obywatelstwa osobom, które mają zasługi dla Japonii – np. sportowcom, którzy uczestniczą w rozgrywkach sportowych na terenie tego kraju.