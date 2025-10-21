Rzeczpospolita
Wydarzenia
Japonią po raz pierwszy w historii rządzić będzie kobieta

Sanae Takaichi została we wtorek pierwszą w historii kobietą, która stanęła na czele rządu w Japonii. Konserwatywna polityk zastąpi na stanowisku premiera Shigeru Ishibę.

Publikacja: 21.10.2025 06:52

Sanae Takaichi

Sanae Takaichi

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Takaichi została wcześniej liderką rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) (na stanowisku jej lidera również zastąpiła Ishibę). Jej wybór oznacza zwrot japońskiego rządu w prawo. 

Sanae Takaichi, nowa premier Japonii, jest zwolenniczką polityki Shinzo Abe

Takaichi jest zwolenniczką polityki wieloletniego premiera Japonii Shinzo Abe. Przez chwilę wydawało się, że objęcie przez nią teki premiera może być zagrożone, w związku z rozpadem funkcjonującej od 26 lat koalicji między LDP a konserwatywną partią Komeito, ale partia Takaichi zawarła w poniedziałek nową koalicję, z prawicową partią Ishin (Partia Restauracji), co w praktyce zapewniło wybór Takaichi na nowego premiera Japonii. 

Rząd Takaichi będzie musiał mierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, z którymi nie poradzili sobie jej poprzednicy (po ośmiu latach rządów Abe Takaichi jest czwartym premierem Japonii w ciągu ostatnich pięciu lat) – rosnącymi cenami, stagnacją gospodarczą i rosnącymi obawami w związku z imigracją. 

Czytaj więcej

Shigeru Ishiba
Polityka
Kryzys polityczny w Japonii. A rola kraju w świecie maleje. Japoński analityk: To przygnębiające

Nowa premier Japonii znana jest z konserwatywnych poglądów społecznych. Sprzeciwia się m.in. zmianie prawa, która pozwoliłaby małżonkom na zachowanie własnych nazwisk. 

Ministrem finansów w rządzie Takaichi ma zostać inna zwolenniczka polityki Abe, Satsuki Katayama, która zostanie tym samym pierwszą w historii Japonii kobietą, która obejmie fotel ministra finansów. 

231

Tyloma mandatami dysponuje w izbie niższej parlamentu koalicja LDP-Ishin.

Większość bezwzględna to 233 głosy.

Zarówno Takaichi, jak i Katayama są zwolenniczkami tzw. Abenomiki – czyli polityki gospodarczej realizowanej przez premiera Abe, która opierała się na stymulowaniu gospodarki poprzez dewaluację jena i zwiększanie podaży pieniądza oraz pobudzaniu inwestycji prywatnych. 

Katayama nie będzie jedyną kobietą, która obejmie ważne stanowisko w rządzie Takaichi. Ministrem bezpieczeństwa ekonomicznego ma zostać Kimi Onoda. 

Premierzy Japonii od 2020 roku

Yoshihide Suga (16 września 2020 – 4 października 2021) - sprawował urząd 384 dni
Fumio Kishida (4 października 2021 – 1 października 2024 roku) - sprawował urząd 1095 dni
Shigeru Ishiba (1 października 2024 – 21 października 2025) - sprawował urząd 386 dni
Sanae Takaichi (21 października 2025 - ) 

W skład rządu mają wejść rywale Takaichi w walce o stanowisko przewodniczącego LDP – co ma być sygnałem jednoczenia ugrupowania wokół nowej liderki. W rządzie nie zasiądą natomiast prawdopodobnie politycy koalicyjnej partii Ishin, która stanowić będzie jedynie parlamentarne zaplecze rządu. 

Koalicja rządząca Japonią bez większości

Koalicji LDP i Ishin brakuje dwóch głosów do większości w izbie niższej parlamentu (dysponuje 231 mandatami, większość to 233 mandaty), ale rząd Ishiby również był rządem mniejszościowym. Wybór Takaichi był niezagrożony, ponieważ opozycja nie była w stanie wskazać wspólnego kandydata na premiera. Wybór premiera w Japonii nie wymaga bezwzględnej większości w izbie niższej parlamentu – jeśli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska 233 lub więcej głosów, wówczas w kolejnej turze wybiera się spośród dwóch kandydatów z najwyższym poparciem, a premierem zostaje ten, kto zdobędzie więcej głosów. 

Takaichi została wybrana premierem już w pierwszym głosowaniu w Izbie Reprezentantów – uzyskała 237 głosów. Po zatwierdzeniu tego wyboru przez Izbę Radców (izba wyższa parlamentu) zostanie zaprzysiężona jako 104. premier w historii kraju. 

Źródło: rp.pl

Japonia

