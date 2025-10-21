Japonią po raz pierwszy w historii rządzić będzie kobieta

Takaichi została wcześniej liderką rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) (na stanowisku jej lidera również zastąpiła Ishibę). Jej wybór oznacza zwrot japońskiego rządu w prawo.

Sanae Takaichi, nowa premier Japonii, jest zwolenniczką polityki Shinzo Abe

Takaichi jest zwolenniczką polityki wieloletniego premiera Japonii Shinzo Abe. Przez chwilę wydawało się, że objęcie przez nią teki premiera może być zagrożone, w związku z rozpadem funkcjonującej od 26 lat koalicji między LDP a konserwatywną partią Komeito, ale partia Takaichi zawarła w poniedziałek nową koalicję, z prawicową partią Ishin (Partia Restauracji), co w praktyce zapewniło wybór Takaichi na nowego premiera Japonii.

Rząd Takaichi będzie musiał mierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, z którymi nie poradzili sobie jej poprzednicy (po ośmiu latach rządów Abe Takaichi jest czwartym premierem Japonii w ciągu ostatnich pięciu lat) – rosnącymi cenami, stagnacją gospodarczą i rosnącymi obawami w związku z imigracją.

Nowa premier Japonii znana jest z konserwatywnych poglądów społecznych. Sprzeciwia się m.in. zmianie prawa, która pozwoliłaby małżonkom na zachowanie własnych nazwisk.