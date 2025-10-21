Japonią po raz pierwszy w historii rządzić będzie kobieta

Aktualizacja: 21.10.2025 07:59 Publikacja: 21.10.2025 06:52
Sanae Takaichi
Foto: REUTERS
Takaichi została wcześniej liderką rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) (na stanowisku jej lidera również zastąpiła Ishibę). Jej wybór oznacza zwrot japońskiego rządu w prawo.
Takaichi jest zwolenniczką polityki wieloletniego premiera Japonii Shinzo Abe. Przez chwilę wydawało się, że objęcie przez nią teki premiera może być zagrożone, w związku z rozpadem funkcjonującej od 26 lat koalicji między LDP a konserwatywną partią Komeito, ale partia Takaichi zawarła w poniedziałek nową koalicję, z prawicową partią Ishin (Partia Restauracji), co w praktyce zapewniło wybór Takaichi na nowego premiera Japonii.
Rząd Takaichi będzie musiał mierzyć się z tymi samymi wyzwaniami, z którymi nie poradzili sobie jej poprzednicy (po ośmiu latach rządów Abe Takaichi jest czwartym premierem Japonii w ciągu ostatnich pięciu lat) – rosnącymi cenami, stagnacją gospodarczą i rosnącymi obawami w związku z imigracją.
Czytaj więcej
Premier Shigeru Ishiba po niecałym roku urzędowania podał się do dymisji. Partia, która rządziła...
Nowa premier Japonii znana jest z konserwatywnych poglądów społecznych. Sprzeciwia się m.in. zmianie prawa, która pozwoliłaby małżonkom na zachowanie własnych nazwisk.
Ministrem finansów w rządzie Takaichi ma zostać inna zwolenniczka polityki Abe, Satsuki Katayama, która zostanie tym samym pierwszą w historii Japonii kobietą, która obejmie fotel ministra finansów.
Większość bezwzględna to 233 głosy.
Zarówno Takaichi, jak i Katayama są zwolenniczkami tzw. Abenomiki – czyli polityki gospodarczej realizowanej przez premiera Abe, która opierała się na stymulowaniu gospodarki poprzez dewaluację jena i zwiększanie podaży pieniądza oraz pobudzaniu inwestycji prywatnych.
Katayama nie będzie jedyną kobietą, która obejmie ważne stanowisko w rządzie Takaichi. Ministrem bezpieczeństwa ekonomicznego ma zostać Kimi Onoda.
Yoshihide Suga (16 września 2020 – 4 października 2021) - sprawował urząd 384 dni
Fumio Kishida (4 października 2021 – 1 października 2024 roku) - sprawował urząd 1095 dni
Shigeru Ishiba (1 października 2024 – 21 października 2025) - sprawował urząd 386 dni
Sanae Takaichi (21 października 2025 - )
W skład rządu mają wejść rywale Takaichi w walce o stanowisko przewodniczącego LDP – co ma być sygnałem jednoczenia ugrupowania wokół nowej liderki. W rządzie nie zasiądą natomiast prawdopodobnie politycy koalicyjnej partii Ishin, która stanowić będzie jedynie parlamentarne zaplecze rządu.
Koalicji LDP i Ishin brakuje dwóch głosów do większości w izbie niższej parlamentu (dysponuje 231 mandatami, większość to 233 mandaty), ale rząd Ishiby również był rządem mniejszościowym. Wybór Takaichi był niezagrożony, ponieważ opozycja nie była w stanie wskazać wspólnego kandydata na premiera. Wybór premiera w Japonii nie wymaga bezwzględnej większości w izbie niższej parlamentu – jeśli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska 233 lub więcej głosów, wówczas w kolejnej turze wybiera się spośród dwóch kandydatów z najwyższym poparciem, a premierem zostaje ten, kto zdobędzie więcej głosów.
Takaichi została wybrana premierem już w pierwszym głosowaniu w Izbie Reprezentantów – uzyskała 237 głosów. Po zatwierdzeniu tego wyboru przez Izbę Radców (izba wyższa parlamentu) zostanie zaprzysiężona jako 104. premier w historii kraju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takaichi została wcześniej liderką rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) (na stanowisku jej lidera również zastąpiła Ishibę). Jej wybór oznacza zwrot japońskiego rządu w prawo.
Obradujący w trzyosobowym składzie Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu (jego jurysdykcja obejmuje m.in. stan Orego...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Podczas gdy demokraci wciąż poszukują silnego lidera, gubernator Illinois J.B. Pritzker wykorzystuje walkę z Bia...
Pakistan i rządzony przez talibów Afganistan od tygodni znajdują się na krawędzi wojny. Każdy ma silnych sojuszn...
Władimir Putin postanowił jeszcze bardziej zaostrzyć represje wobec przeciwników politycznych. Może to wypchnąć...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Centrowy polityk Rodrigo Paz zostanie nowym prezydentem Boliwii. W II turze pokonał swojego konserwatywnego rywa...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas