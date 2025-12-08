Aktualizacja: 08.12.2025 06:59 Publikacja: 08.12.2025 05:35
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Foto: REUTERS
Trump, który uczestniczył w gali Kennedy Center Honors, przed jej rozpoczęciem w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że „jest nieco rozczarowany”, ponieważ „prezydent Zełenski nie przeczytał jak dotąd propozycji (planu pokojowego)” przygotowanego przez USA. – Tak było jeszcze kilka godzin temu – dodał. Trump mówił też, że „ludzie Zełenskiego” byli zachwyceni planem. – Ale on nie – podkreślił.
W sobotę zakończyły się trzydniowe rozmowy w Miami na Florydzie między ukraińską delegacją, w skład której weszli sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow oraz szef Sztabu Generalnego ukraińskiej armii generał Andrij Hnatow a specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem. Witkoff i Kushner byli wcześniej w Moskwie, gdzie na Kremlu rozmawiali o amerykańskiej propozycji planu pokojowego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Finałem negocjacji była dwugodzinna rozmowa telefoniczna Zełenskiego z Kushnerem i Witkoffem. Z informacji przekazywanych przez serwis Axios wynika, że rozmowa była „trudna” i koncentrowała się na kwestiach terytorialnych oraz gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.
W poniedziałek Umerow i Hnatow mają spotkać się z Zełenskim w Londynie i przedstawić mu szczegółowy raport z przebiegu negocjacji ze stroną amerykańską. – Najtrudniejsze zagadnienia dotyczą kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa. Staramy się, aby ustalenia były realistyczne, sprawiedliwe i trwałe – mówiła o przebiegu negocjacji ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Ołha Stefaniszyna. „Kwestie terytorialne” dotyczą przede wszystkim oczekiwania Rosji, że Ukraina wycofa się z kontrolowanej jeszcze przez armię ukraińską części obwodu donieckiego. Władimir Putin w wywiadzie, którego udzielił India Today przed wizytą w Indiach podkreślił, że Rosja zajmie Donbas albo w wyniku negocjacji, albo przy użyciu środków militarnych. Ukraina kontroluje obecnie ok. 20 proc. terytorium obwodu donieckiego – są to jednak tereny silnie ufortyfikowane i przygotowane do obrony przed Rosjanami.
Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Ukrainy Rustem Umerow oraz szef sztabu generał Andrij Hnatow mają powrócić z Miami do Europy i w poniedziałek spotkać się z Zełenskim w Londynie, aby przedstawić mu szczegółowe raporty. W Londynie odbędzie się w poniedziałek szczyt z udziałem Zełenskiego, a także prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i brytyjskiego premiera Keira Starmera.
Trump w wypowiedzi w Kennedy Center mówił też, że według niego Rosji plan pokojowy przygotowany przez stronę amerykańską odpowiada. – Ale nie jestem pewien, czy odpowiada Zełenskiemu. Jego ludzie byli nim zachwyceni. Ale on nie jest gotów – dodał.
Wbrew słowom Trumpa Rosja jak dotąd nie zadeklarowała, że popiera plan pokojowy przygotowany przez administrację amerykańską. Po spotkaniu Putina z Kushnerem i Witkoffem na Kremlu z komunikatów strony rosyjskiej wynikało, że jest ona gotowa zaakceptować niektóre punkty planu, ale niektóre uważa też za nieakceptowalne. Rosja zadeklarowała jedynie gotowość do dalszych rozmów i negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego.
Taką samą deklarację po rozmowie z Witkoffem i Kushnerem złożył Zełenski. „Ukraina jest zdeterminowana, by nadal pracować, w dobrej wierze, ze stroną amerykańską, by rzeczywiście osiągnąć pokój” – napisał Zełenski w serwisie X, wyrażając przy tym wdzięczność dla Trumpa za zaangażowanie w negocjacje.
Słowa Trumpa o „rozczarowaniu” Zełenskim padły dwa dni po publikacji przez Biały Dom nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, w której można przeczytać m.in. że USA chcą poprawić relacje z Rosją, czego kluczowym elementem ma być zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.
W sobotę specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy Keith Kellogg, który w styczniu ma odejść ze stanowiska, mówił że starania o zakończenie wojny są na ostatniej prostej. Według niego kluczowe są kwestie terytorialne, przede wszystkim kwestia Donbasu oraz kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej (największa w Europie elektrownia jądrowa jest od marca 2022 roku okupowana przez Rosjan).
1. Ukraińska suwerenność zostanie potwierdzona.
2. Całościowe porozumienie o nieagresji zostanie zawarte między Rosją, Ukrainą a Europą. Wszystkie sporne kwestie z ostatnich 30 lat zostaną uregulowane.
3. Rosja nie będzie najeżdżać sąsiednich krajów, a NATO nie będzie się rozszerzać.
4. Między Rosją a NATO prowadzony będzie dialog, za pośrednictwem USA, by rozwiązać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i stworzyć warunki do deeskalacji w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i zwiększenia szans na współpracę dla przyszłego rozwoju gospodarczego.
5. Ukraina otrzyma wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.
6. Rozmiar ukraińskiej armii zostanie ograniczony do 600 tys. żołnierzy.
7. Ukraina zapisze w swojej konstytucji, że nie dołączy do NATO, a NATO zgodzi się zawrzeć w swoich dokumentach gwarancję, że Ukraina nie zostanie przyjęta (do Sojuszu) w przyszłości.
8. NATO zgodzi się nie rozmieszczać wojsk na Ukrainie.
9. Europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce.
10. Co do gwarancji USA:
USA otrzymają rekompensatę za gwarancje;
Jeśli Ukraina najedzie Rosję, straci gwarancje;
Jeśli Rosja najedzie Ukrainę, oprócz skoordynowanej odpowiedzi militarnej, wszystkie sankcje zostaną przywrócone, a uznanie nowych terytoriów i wszystkie inne korzyści z tej umowy zostaną anulowane;
Jeśli Ukraina przeprowadzi atak rakietowy na Moskwę lub Petersburg bez powodu, gwarancje bezpieczeństwa zostaną uznane za niebyłe.
11. Ukraina może starać się o członkostwo w UE i uzyska krótkoterminowy, preferencyjny dostęp do europejskiego rynku, gdy sprawa ta (akcesja do UE – red.) będzie rozważana.
12. Powstanie ogromny pakiet środków mających na celu odbudowę Ukrainy, w tym (choć nie ograniczy się do tego):
Powstanie Ukraiński Fundusz Rozwoju, by inwestować w szybko rozwijające się branże, w tym technologiczną, centra danych i sztuczną inteligencję;
USA będą współpracować z Ukrainą, by wspólnie odbudować, rozwijać, modernizować i zarządzać ukraińską infrastrukturą gazową, w tym gazociągami i magazynami gazu;
Wspólne wysiłki na rzecz odbudowy dotkniętych przez działania wojenne terenów, mające na celu odtworzenie, odbudowę i modernizację miast i terenów zabudowanych;
Rozwój infrastruktury;
Wydobycie minerałów i surowców naturalnych;
Bank Światowy stworzy specjalny pakiet finansowy, by przyspieszyć te wysiłki.
13. Rosja zostanie ponownie włączona do światowej gospodarki;
Zniesienie sankcji będzie omawiane i uzgadniane etapami oraz indywidualnie dla każdego przypadku;
USA zawrą długoterminową umowę o współpracy gospodarczej na rzecz obustronnego rozwoju w obszarach energetyki, surowców naturalnych, infrastruktury, sztucznej inteligencji, centrów danych, wydobycia metali ziem rzadkich w Arktyce i innych obopólnie korzystnych projektów biznesowych;
Rosja zostanie zaproszona do ponownego dołączenia do G8.
14. Zamrożone aktywa (Rosji) zostaną wykorzystane w sposób następujący:
100 mld dolarów zamrożonych aktywów Rosji zostanie zainwestowanych w amerykańskie wysiłki na rzecz odbudowy i rozwoju inwestycji na Ukrainie;
USA otrzymają 50 proc. zysków z tego projektu. Europa przeznaczy kolejne 100 mld dolarów na zwiększenie ilości dostępnych inwestycji na odbudowę Ukrainy. Zamrożone w Europie fundusze zostaną odmrożone. Pozostałe zamrożone rosyjskie fundusze zostaną zainwestowane w oddzielny amerykańsko-rosyjski mechanizm, który pozwoli na wdrożenie wspólnych projektów w różnych obszarach. Ten fundusz będzie miał na celu wzmocnienie relacji i zwiększenie wspólnego interesu w stworzeniu zachęt, by nie wracać do konfliktu.
15. Zostanie ustanowiona wspólna amerykańsko-rosyjska grupa robocza w kwestiach bezpieczeństwa, by zapewnić przestrzeganie wszystkich zapisów tego porozumienia.
16. Rosja zawrze w swoim systemie prawnym politykę nieagresji wobec Europy i Ukrainy.
17. USA i Rosja zgodzą się przedłużyć ważność traktatów o nierozprzestrzenianiu i kontroli broni jądrowej, w tym traktatu START I.
18. Ukraina zgodzi się być krajem nieatomowym, zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
19. Zaporoska Elektrownia Jądrowa będzie zarządzana pod nadzorem MAEA, a prąd wytwarzany przez nią będzie rozdzielany po równo między Rosję i Ukrainę – w stosunku 50 do 50.
20. Oba państwa wdrożą programy nauczania w szkołach i społeczeństwie, których celem będzie promowanie zrozumienia i tolerowania różnych kultur i eliminowanie rasizmu oraz uprzedzeń;
Ukraina przyjmie zasady UE dotyczące tolerancji religijnej i chronienia języków mniejszości;
Oba kraje zgodzą się na odwołanie dyskryminacyjnych środków i zagwarantowanie praw ukraińskich i rosyjskich mediów i edukacji.
Wszelkie nazistowskie ideologie i działania muszą być odrzucone i zakazane.
21. Terytoria:
Krym, Ługańsk i Donieck zostaną uznane de facto za rosyjskie, w tym przez USA;
W Chersoniu i Zaporożu dojdzie do zamrożenia na linii kontaktu, co oznacza de facto uznanie linii kontaktu (frontu – red.).
Rosja zwróci inne terytoria, które kontroluje poza tymi pięcioma obwodami.
Ukraińskie siły wycofają się z części obwodu donieckiego, którą obecnie kontrolują, a strefa, z której się wycofają, będzie uważana za neutralny, zdemilitaryzowany bufor, uznawany międzynarodowo za terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie siły nie będą wkraczać do tej strefy zdemilitaryzowanej.
22. Po zawarciu przyszłych porozumień terytorialnych, Federacja Rosyjska i Ukraina zobowiążą się nie zmieniać tych porozumień siłą. Wszelkie gwarancje bezpieczeństwa nie będą obowiązywać w przypadku złamania tych zobowiązań.
23. Rosja nie będzie uniemożliwiać Ukrainie wykorzystywania Dniepru do działań komercyjnych, zostaną zawarte porozumienia ws. swobodnego transportu zboża przez Morze Czarne.
24. Powołana zostanie komisja humanitarna, by rozwiązać następujące kwestie:
Wszyscy jeńcy i polegli zostaną wymienieni między stronami, na zasadzie wszyscy za wszystkich;
Wszyscy cywilni więźniowie i zakładnicy zostaną zwróceni, w tym dzieci;
Wdrożony zostanie program łączenia rodzin;
Zostaną podjęte środki, by ulżyć cierpieniu ofiar konfliktu.
25. Ukraina zorganizuje wybory w ciągu 100 dni.
26. Wszyscy uczestnicy konfliktu otrzymają pełną amnestię za swoje działania w czasie wojny i zgodzą się, by nie składać roszczeń lub przedstawiać zażaleń w przyszłości.
27. To porozumienie będzie prawnie wiążące. Jego wdrożenie będzie monitorowane przez Radę Pokoju, na czele której stanie Donald Trump. Sankcje będą wdrażane w przypadku naruszeń.
28. Gdy strony zgodzą się na to memorandum, zawieszenie broni wejdzie w życie natychmiast, po tym, jak obie strony zgodzą się wycofać do wskazanych miejsc i zaczną wdrażać porozumienie.
Szczegóły planu pokojowego, o którym USA rozmawiają obecnie ze stroną rosyjską i ukraińską nie są znane. Wiadomo, że pierwotny, 28-punktowy plan pokojowy, którego treść ujawnił kilkanaście dni temu portal Axios, został już zmodyfikowany. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow, po wizycie delegacji z USA na Kremlu mówił, że omawiane były cztery dokumenty dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Pierwotny plan spotkał się z krytyką ze strony europejskich sojuszników USA i samej Ukrainy jako zbyt zgodny z oczekiwaniami Kremla. Wołodymyr Zełenski po ujawnieniu treści pierwotnego planu mówił wręcz, że Ukraina stoi przed dylematem czy stracić godność, czy kluczowego partnera.
