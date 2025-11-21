Reklama
Wołodymyr Zełenski: Albo utrata godności, albo kluczowego partnera

Po wycieku informacji dotyczących najnowszego, 28-punktowego planu pokojowego administracji Donalda Trumpa, stawiającego trudne warunki władzom w Kijowie, głos zabrał Wołodymyr Zełenski: - Dzisiaj jest jeden z najtrudniejszych momentów w naszej historii. Albo 28 punktów, albo bardzo trudna zima - powiedział.

Publikacja: 21.11.2025 16:08

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: PAP/EPA, SARAH MEYSSONNIER / POOL

Agnieszka Kazimierczuk

W orędziu do narodu prezydent Ukrainy powiedział, że nie zdradzi interesu narodowego Ukrainy, rozważając jednocześnie amerykański plan pokojowy.  Ostrzegł jednak, że nadchodzący tydzień będzie dla kraju bardzo trudny, ponieważ kraj stoi przed wyborem: stracić ważnego partnera lub swoją godność.

Ukraina będzie szybko i konstruktywnie współpracować z USA – powiedział Zełenski, wzywając swój rząd i parlament do współpracy.

Słowa Zełenskiego mają związek z planem pokojowym, opracowanym przez administracji Donalda Trumpa, który stawia przed krajem trudne do spełnienia warunki, zaspokajając jednocześnie niemal wszystkie żądania Rosji. 

Z ostatnich informacji, które podał Reuters, wynika także, że Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina zaakceptowała warunki planu do najbliższego czwartku. 

Zełenski: Proszą nas o zaufanie komuś, kto już dwa razy nas zaatakował

Presja, z jaką Ukraina zmaga się dzisiaj, jest jedną z największych, z jakimi kiedykolwiek przyszło nam się zmierzyć - mówił prezydent Ukrainy w orędziu.

Dodał, że Ukraina może stanąć przed niezwykle trudną decyzją. Albo utratą godności, albo ryzykiem utraty kluczowego partnera. Albo przyjęciem skomplikowanej listy 28 żądań, albo przetrwaniem wyjątkowo surowej zimy, najsurowszej jak dotąd, ze wszystkimi wynikającymi z tego ryzykami.

Życiem bez wolności, bez godności, bez sprawiedliwości. A wszystko to w obliczu prośby o zaufanie komuś, kto już dwa razy nas zaatakował - mówił prezydent. 

Prezydent zapowiedział, że Ukraina nie złoży żadnych głośnych deklaracji, ale będzie spokojnie współpracować z Ameryką i wszystkimi swoimi partnerami

Będziemy konstruktywnie poszukiwać rozwiązań z naszym kluczowym partnerem. Przedstawię argumenty, będę przekonywał, zaproponuję alternatywy, ale na pewno nie damy wrogowi podstaw do stwierdzenia, że ​​Ukraina nie chce pokoju, że Ukraina wykoleja proces lub że Ukraina nie jest gotowa na dyplomację - zapowiedział Zełenski. 

Europa zaproponuje alternatywę do planu administracji Trumpa?

Amerykańskie media opublikowały pełną listę punktów nowego amerykańskiego „planu pokojowego” w nocy z 20 na 21 listopada, po tym jak został on przekazany Ukrainie do rozpatrzenia. Wcześniej donoszono, że Zełenski może w przyszłym tygodniu przeprowadzić rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem na temat „planu pokojowego”.

Agencja Reuters poinformowała, że ​​amerykańscy urzędnicy,  aby uzyskać zgodę Kijowa na amerykański „plan pokojowy”,  zagrozili zaprzestaniem dostarczania Ukrainie broni i informacji wywiadowczych.

„The Wall Street Journal” poinformował natomiast, że  grupa europejskich przywódców pracuje nad alternatywną wersją planu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, oferując warunki sprawiedliwsze dla Ukrainy niż te przedstawione w dokumencie sporządzonym przez administrację Trumpa.  Prace nad tym planem mają zostać zakończone „w ciągu kilku dni”. Nie podano jeszcze żadnych dalszych szczegółów na temat przyszłego europejskiego dokumentu.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Donald Trump Wołodymyr Zełenski

