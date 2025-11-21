Wołodymyr Zełenski: Albo utrata godności, albo kluczowego partnera

W orędziu do narodu prezydent Ukrainy powiedział, że nie zdradzi interesu narodowego Ukrainy, rozważając jednocześnie amerykański plan pokojowy. Ostrzegł jednak, że nadchodzący tydzień będzie dla kraju bardzo trudny, ponieważ kraj stoi przed wyborem: stracić ważnego partnera lub swoją godność.

Reklama Reklama

- Ukraina będzie szybko i konstruktywnie współpracować z USA – powiedział Zełenski, wzywając swój rząd i parlament do współpracy.

Słowa Zełenskiego mają związek z planem pokojowym, opracowanym przez administracji Donalda Trumpa, który stawia przed krajem trudne do spełnienia warunki, zaspokajając jednocześnie niemal wszystkie żądania Rosji.

Z ostatnich informacji, które podał Reuters, wynika także, że Stany Zjednoczone chcą, aby Ukraina zaakceptowała warunki planu do najbliższego czwartku.