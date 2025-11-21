Tzw. plan pokojowy stanowi jednak istotną zmianę, ponieważ pokazuje, że USA są gotowe do rozmów z Rosją nie tylko ponad głowami Ukraińców, ale również planują przyszły kształt bezpieczeństwa naszego regionu, również Polski, nie pytając nas o zdanie.

Dla premiera Donalda Tuska czy wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego to poważny ból głowy. Okazuje się bowiem, że konieczność szybkiej modernizacji własnych sił zbrojnych, a także tworzenia nowych formatów sojuszniczych w Europie, to kwestia krytycznie pilna.

Plan Donalda Trumpa ośmiesza pomysły Jarosława Kaczyńskiego, by Pax Americana zapewniło nam bezpieczeństwo.

Ale to też poważny problem dla opozycji. Szczególnie dla geopolitycznych planów Jarosława Kaczyńskiego. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno prezes PiS przekonywał, że Polska stoi przed alternatywą: albo będziemy dalej w Unii Europejskiej, która dybie na naszą suwerenność, albo wejdziemy pod skrzydła USA. Kaczyński przekonywał, że izolacjonistyczny i antyglobalistyczny manifest Donalda Trumpa z jego wystąpienia przed ONZ to propozycja stworzenia Pax Americana – światowego ładu, w którym wolne i suwerenne państwa mogłyby funkcjonować dzięki parasolowi obronnemu USA, a przede wszystkim – w przeciwieństwie do Niemców, których obsesyjnie boi się Kaczyński – Amerykanie mieli rzekomo szanować naszą suwerenność.

Ostatnie wydarzenia pokazują, jak fatalnie chybione były kalkulacje Kaczyńskiego. Pierwszym sygnałem alarmowym był zeszłotygodniowy wpis nowego ambasadora USA Tomasa Rose’a, który proponował Polsce zostanie koniem trojańskim w Unii Europejskiej, który, na prośbę Waszyngtonu, sabotowałby prace nad unijnym ustawodawstwem, nie podobającym się Amerykanom. Układ wydawał się prosty: będziecie naszym najlepszym przyjacielem w Europie, jeśli pomożecie nam Unię Europejską rozbierać od środka.