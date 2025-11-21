Aktualizacja: 21.11.2025 11:11 Publikacja: 21.11.2025 10:38
Władimir Putin
Foto: REUTERS
Gdyby plan miał być zrealizowany w obecnym kształcie, oznaczałoby to, że bohaterski, niemal czteroletni opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji był całkowicie daremny. Równie dobrze Kijów mógł w 2022 r. oddać Donbas Rosji i wyrzec się starań o członkostwo w NATO – znalazłby się wówczas mniej więcej w tym samym punkcie, w którym miałby się znaleźć teraz, ale uniknąłby olbrzymich strat ludzkich, zniszczeń infrastruktury w całym kraju i nadal kontrolowałby cały obwód zaporoski i chersoński. Jeśli na mocy planu pokojowego Ukraina miałaby się znaleźć w gorszej sytuacji, niż byłaby, gdyby trzy lata temu skapitulowała wobec żądań Rosji, to trudno mówić o zwycięstwie.
Jedyną iskierką nadziei są gwarancje bezpieczeństwa, o których pisze portal Axios – te miałyby być zapewnione na podstawie odrębnej umowy i przypominać gwarancje, jakie daje członkom NATO artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Tu jednak diabeł może tkwić w szczegółach, bo jednocześnie plan pokojowy wyklucza nie tylko członkostwo Ukrainy w Sojuszu, ale nawet możliwość rozmieszczenia przez NATO sił na terytorium Ukrainy.
Ponadto w kilku miejscach pojawiają się adnotacje, że gdyby Ukraina podważała terytorialne status quo, które powstanie w wyniku wojny (czyli próbowała odzyskać jakąś część z 1/5 terytorium, które straci na rzecz Rosji), wówczas gwarancje bezpieczeństwa straci. Straci je także, gdyby przeprowadziła atak rakietowy na Moskwę czy Petersburg – ten punkt wygląda jak grunt pod ewentualną rosyjską prowokację, bo dlaczego Ukraina miałaby taki atak przeprowadzać narażając się na odwet atomowego mocarstwa?
Z perspektywy Polski najgorsze jest to, że plan sankcjonuje podboje terytorialne Rosji, zrywając na dobre z powojenną zasadą, iż granic nie zmienia się siłą, która miała być fundamentem globalnego bezpieczeństwa. Teraz okazuje się, że granic nie zmienia się siłą, chyba że ktoś zdecyduje się je zmienić. Jako że tym kimś jest akurat Rosja, nasz wielki sąsiad, trudno przyjmować to spokojnie do wiadomości.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
Ale jeszcze gorsze jest uznanie, że Rosja – najwyraźniej – ma prawo do decydowania o przyszłości NATO. Jak inaczej bowiem interpretować to, że plan pokojowy dla Rosji i Ukrainy przewiduje nie tylko, że Ukraina do Sojuszu nie wejdzie, ale że NATO w ogóle nie będzie już się rozszerzać. A jakby tego jeszcze było mało – to w planie pojawia się punkt, iż w Polsce będą stacjonować europejskie myśliwce. Dlaczego jest to w ogóle przedmiotem zainteresowania w tej sprawie? Polska jest członkiem NATO – mogą tu stacjonować dowolne siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy nie jest to powrót do postulatów Rosji z grudnia 2021 r., by siły NATO zostały wycofane z terenu państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r. (w tym Polski)? To ostatni moment, by wszyscy zrozumieli, co oznacza formułka „to również nasza wojna”.
W świetle tego wszystkiego trudno czuć się uspokojonym tym, że Rosja ma się zobowiązać, iż powstrzyma się od atakowania sąsiadów. Bo czy naprawdę wierzymy, że wilk, gdy już pożre owcę, która pada właśnie jego ofiarą, stwierdzi, że przejadła mu się już jagnięcina i teraz zajmie się poezją i filozofią? Zwłaszcza, że najwyraźniej, by go nie prowokować, demontujemy ogrodzenia (patrz ograniczenie liczebności ukraińskiej armii, zakaz stacjonowania wojsk NATO na Ukrainie) i zapraszamy go do naszej zagrody (patrz: zapowiedź powrotu Rosji do grupy G7 i ponownego włączenia jej do światowej gospodarki), przy jednoczesnym niestępieniu zębów wilka (bo w planie próżno szukać np. ograniczeń dotyczących rozbudowywanej właśnie do 1,5 mln żołnierzy rosyjskiej armii). Co może pójść nie tak?
