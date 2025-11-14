Jego zdaniem „za zamkniętymi drzwiami liderzy biznesu, innowatorzy, a nawet ministrowie z różnych części kontynentu szepczą o tym samym zagrożeniu: proponowana dyrektywa unijna Omnibus ds. zrównoważonego rozwoju zadałaby druzgocący cios wzrostowi gospodarczemu, zniszczyłaby inwestycje kapitałowe i wypchnęłaby amerykańskie firmy – najważniejszych partnerów inwestycyjnych Europy – poza ten rynek”.

Amerykański ambasador namawia Polskę, by „stanęła ramię w ramię z prezydentem Trumpem” i sprzeciwiła się Pakietowi Omnibus. – Stanowcze stanowisko Polski może stworzyć kontynentalną koalicję na rzecz gospodarczego zdrowego rozsądku. A wpływ na stosunki amerykańsko-polskie byłby niezaprzeczalny – nikt nie będzie bardziej zaangażowany w ich wzmacnianie niż prezydent Donald Trump – stwierdził Thomas Rose.

Europa zaskoczona amerykańskim atakiem

Pierwsze komentarze, zwykle jeszcze nieoficjalne, ze strony europejskich polityków i publicystów, nie kryją zaskoczenia. Słychać głosy niezrozumienia i oburzenia na słowa amerykańskiego ambasadora w Polsce.

Oficjalnie głos zabrał ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. – Drogi Tomie, nie wiem, o jakich przepisach mówisz, bo Omnibus ogranicza raportowanie zrównoważonego rozwoju dla firm o 80 proc. Pozwala to zaoszczędzić przedsiębiorstwom 4,7 mld euro rocznie dzięki ograniczeniu biurokracji – napisał na portalu X Miguel Berger.

O co chodzi z tym Omnibusem?

Unijny Pakiet Omnibus to reakcja na raport byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego na temat przyczyn słabości i braku konkurencyjności europejskiej gospodarki. Pakiet Omnibus zmierza do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nakładanych na firmy europejskie, co ma poprawić ich konkurencyjność na arenie międzynarodowej, gdzie coraz trudniej im rywalizować, zwłaszcza w starciu z firmami chińskimi i amerykańskimi. Swoje propozycje Komisja przedstawiła w lutym. Teraz przegłosował je Parlament Europejski.