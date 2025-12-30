Lidl Polska podsumował 2025 rok, określając go „okresem sukcesywnego rozwoju, inwestycji w infrastrukturę i logistykę oraz kontynuacji działań wzmacniających udział polskich produktów w ofercie”. W końcówce roku sieć posiada w Polsce ponad 950 sklepów, a wkrótce ich liczba może sięgnąć 1000. Od stycznia Lidl uruchomił nad Wisłą kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak Rypin, Pniewy, Szubin, Miłków, Gorzyce, Lubsko czy Nasielsk.

Lidl Polska pochwalił się również rozpoczęciem w czerwcu tego roku budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, który ma być największym obiektem logistycznym Lidla w kraju. Zostanie on planowo otwarty w 2027 r. i stworzy około 200-250 miejsc pracy.

Sieć zapewniła również w komunikacie, że będzie dalej wspierać krajowych producentów, co sprzyja niższym cenom przy wysokiej jakości produktów. „Obecnie Lidl Polska współpracuje z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów dostępnych jest przeszło 400 produktów oznaczonych etykietą „Produkt Polski”” – zaznaczyła.

Sieć Lidl Polska zapowiedziała podwyżki dla pracowników. Ile zarobią w 2026 roku?

Jak zapowiedział Lidl Polska w komunikacie, pracownicy mogą spodziewać się podwyżek po Nowym Roku.