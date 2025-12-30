Sieć Lidl Polska zapowiedziała podwyżki dla pracowników. Ile zarobią w 2026 roku?

Aktualizacja: 30.12.2025 14:45 Publikacja: 30.12.2025 14:36
Foto: Bloomberg
Lidl Polska podsumował 2025 rok, określając go „okresem sukcesywnego rozwoju, inwestycji w infrastrukturę i logistykę oraz kontynuacji działań wzmacniających udział polskich produktów w ofercie”. W końcówce roku sieć posiada w Polsce ponad 950 sklepów, a wkrótce ich liczba może sięgnąć 1000. Od stycznia Lidl uruchomił nad Wisłą kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak Rypin, Pniewy, Szubin, Miłków, Gorzyce, Lubsko czy Nasielsk.
Lidl Polska pochwalił się również rozpoczęciem w czerwcu tego roku budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, który ma być największym obiektem logistycznym Lidla w kraju. Zostanie on planowo otwarty w 2027 r. i stworzy około 200-250 miejsc pracy.
Czytaj więcej
Lidl zaskoczył swoich klientów, otwierając ekskluzywną restaurację w Amsterdamie. Restauracja typ...
Sieć zapewniła również w komunikacie, że będzie dalej wspierać krajowych producentów, co sprzyja niższym cenom przy wysokiej jakości produktów. „Obecnie Lidl Polska współpracuje z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów dostępnych jest przeszło 400 produktów oznaczonych etykietą „Produkt Polski”” – zaznaczyła.
Jak zapowiedział Lidl Polska w komunikacie, pracownicy mogą spodziewać się podwyżek po Nowym Roku.
– Inwestycje w pracowników traktujemy jako fundament długofalowego rozwoju. Chcemy być stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, który realnie odpowiada na potrzeby rynku pracy. W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. corporate affairs i CSR Lidl Polska.
Czytaj więcej
W sylwestra można będzie zrobić zakupy, jednak wizyty w sklepie nie warto odkładać na ostatnią ch...
Ile będą zarabiać osoby zatrudnione przez Lidl Polska? Od 1 stycznia 2026 r. pensje pracowników sklepów wyniosą od 5 600 zł do 6 750 zł brutto, w centrach dystrybucyjnych od 6 000 zł do 7 700 zł brutto, wynagrodzenia menedżerów sklepów zaś będą się zaczynać od 8 500 zł brutto.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W sylwestra można będzie zrobić zakupy, jednak wizyty w sklepie nie warto odkładać na ostatnią chwilę. 31 grudni...
Cztery niezależne fundusze z europejskim kapitałem przejęły udziały w jednej z największych sieci aptek w Polsce...
Zaraz po świętach rozpoczyna się sezon wyprzedaży, co oznacza kolejne polowania na okazje i tłumy w sklepowych k...
Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin w czerwcu 2027 roku, przy czym stawka zostanie u...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Litewski właściciel sieci handlowej sprzedał ją innemu podmiotowi ze swojej grupy kapitałowej. To element restru...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas