Lidl zapowiedział podwyżki dla pracowników i szykuje się do otwarcia 1000. sklepu w Polsce

Lidl zamyka 2025 rok z bilansem ponad 950 sklepów w całej Polsce, wielkimi krokami zbliża się więc do otwarcia tysięcznej placówki nad Wisłą. Na przyszły rok sieć zapowiedziała podwyżki dla pracowników i otwarcie wielu nowych miejsc pracy.

Publikacja: 30.12.2025 14:36

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

Lidl Polska podsumował 2025 rok, określając go „okresem sukcesywnego rozwoju, inwestycji w infrastrukturę i logistykę oraz kontynuacji działań wzmacniających udział polskich produktów w ofercie”. W końcówce roku sieć posiada w Polsce ponad 950 sklepów, a wkrótce ich liczba może sięgnąć 1000. Od stycznia Lidl uruchomił nad Wisłą kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak Rypin, Pniewy, Szubin, Miłków, Gorzyce, Lubsko czy Nasielsk.

Lidl Polska pochwalił się również rozpoczęciem w czerwcu tego roku budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, który ma być największym obiektem logistycznym Lidla w kraju. Zostanie on planowo otwarty w 2027 r. i stworzy około 200-250 miejsc pracy.

Sieć zapewniła również w komunikacie, że będzie dalej wspierać krajowych producentów, co sprzyja niższym cenom przy wysokiej jakości produktów. „Obecnie Lidl Polska współpracuje z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów dostępnych jest przeszło 400 produktów oznaczonych etykietą „Produkt Polski”” – zaznaczyła.

Sieć Lidl Polska zapowiedziała podwyżki dla pracowników. Ile zarobią w 2026 roku?

Jak zapowiedział Lidl Polska w komunikacie, pracownicy mogą spodziewać się podwyżek po Nowym Roku.

– Inwestycje w pracowników traktujemy jako fundament długofalowego rozwoju. Chcemy być stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, który realnie odpowiada na potrzeby rynku pracy. W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. corporate affairs i CSR Lidl Polska.

Ile będą zarabiać osoby zatrudnione przez Lidl Polska? Od 1 stycznia 2026 r. pensje pracowników sklepów wyniosą od 5 600 zł do 6 750 zł brutto, w centrach dystrybucyjnych od 6 000 zł do 7 700 zł brutto, wynagrodzenia menedżerów sklepów zaś będą się zaczynać od 8 500 zł brutto.

