Sylwester 2025/2026: Do której po zakupy? Godziny otwarcia Biedronki, Lidla, Dino i innych

Z tego artykułu dowiesz się: Jak poszczególne sieci handlowe planują godziny pracy przed sylwestrem?

Gdzie można zrobić zakupy w późniejszych godzinach w sylwestra?

Jak mogą się różnić godziny otwarcia sklepów w zależności od lokalizacji?

W tym roku 31 grudnia wypada w środę. To ostatnia szansa, aby zrobić zakupy przed przywitaniem 2026 roku. W sylwestra, w przeciwieństwie np. do Bożego Narodzenia czy Nowego Roku, nie obowiązuje zakaz handlu. Skrócenie godzin pracy to wynik decyzji poszczególnych sieci handlowych.

Zakupy jeszcze przed sylwestrem: Sieci handlowe wydłużają godziny pracy

Aby umożliwić klientom zakupy przed Nowym Rokiem, wiele sieci handlowych wydłuża godziny pracy swoich sklepów m.in. we wtorek 30 grudnia. Przykładowo, jak wynika z informacji podanych na stronach internetowych poszczególnych sieci, tego dnia sklepy:

Auchan – czynne będą w godz. 6:00-23:00;

Biedronka – ponad 2700 sklepów otwartych będzie do godz. 23:00 lub dłużej;

Dino – czynne będą w godz. 6:00-23:00.

Do której będą czynne sklepy w sylwestra? Godziny otwarcia dużych sieci handlowych

Wszystkie duże sieci handlowe czynne będą również w środę 31 grudnia. Jednak, jak już zostało wspomniane, godziny ich pracy będą wówczas skrócone.