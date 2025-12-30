Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
Sylwester 2025/2026: Do której po zakupy? Godziny otwarcia Biedronki, Lidla, Dino i innych

W sylwestra można będzie zrobić zakupy, jednak wizyty w sklepie nie warto odkładać na ostatnią chwilę. 31 grudnia większość sieci handlowych skraca godziny pracy. Do której będą czynne sklepy w sylwestra 2025/2026? Sprawdzamy godziny otwarcia największych sieci.

Publikacja: 30.12.2025 10:45

Sklepy w sylwestra zazwyczaj skracają swoje godziny pracy

Foto: malgo_walko / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak poszczególne sieci handlowe planują godziny pracy przed sylwestrem?
  • Gdzie można zrobić zakupy w późniejszych godzinach w sylwestra?
  • Jak mogą się różnić godziny otwarcia sklepów w zależności od lokalizacji?

W tym roku 31 grudnia wypada w środę. To ostatnia szansa, aby zrobić zakupy przed przywitaniem 2026 roku. W sylwestra, w przeciwieństwie np. do Bożego Narodzenia czy Nowego Roku, nie obowiązuje zakaz handlu. Skrócenie godzin pracy to wynik decyzji poszczególnych sieci handlowych.

Zakupy jeszcze przed sylwestrem: Sieci handlowe wydłużają godziny pracy

Aby umożliwić klientom zakupy przed Nowym Rokiem, wiele sieci handlowych wydłuża godziny pracy swoich sklepów m.in. we wtorek 30 grudnia. Przykładowo, jak wynika z informacji podanych na stronach internetowych poszczególnych sieci, tego dnia sklepy:

  • Auchan – czynne będą w godz. 6:00-23:00;
  • Biedronka – ponad 2700 sklepów otwartych będzie do godz. 23:00 lub dłużej;
  • Dino – czynne będą w godz. 6:00-23:00.

Do której będą czynne sklepy w sylwestra? Godziny otwarcia dużych sieci handlowych

Wszystkie duże sieci handlowe czynne będą również w środę 31 grudnia. Jednak, jak już zostało wspomniane, godziny ich pracy będą wówczas skrócone.

Należy mieć na uwadze, że podane poniżej godziny otwarcia sklepów mają charakter orientacyjny. Mogą różnić się w zależności od lokalizacji. W związku z tym przed wybraniem się na zakupy, warto sprawdzić informacje bezpośrednio np. na stronie internetowej danego sklepu lub poprzez aplikację konkretnej sieci handlowej:

  • Aldi – w sylwestra większość sklepów będzie otwarta w godz. 6:00-20:00, wynika z informacji znajdujących się w wyszukiwarce na stronie głównej sieci;
  • Auchan – jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej tej sieci handlowej, 31 grudnia zakupy tu będzie można zrobić w godz. 6:00-18:00;
  • Biedronka – zgodnie z informacjami znajdującymi się w wyszukiwarce na stronie głównej sieci, w sylwestra większość sklepów czynna będzie w godz. 6:00-21:00;
  • Carrefour – w większości sklepów tej sieci 31 grudnia zakupy zrobić będzie można do godz. 18:00 - wynika z informacji podanych na wizytówkach Google poszczególnych sklepów;
  • Dino – sklepy tej sieci, jak podano na jej stronie internetowej, w sylwestra czynne będą w godz. 6:00-20:30;
  • Kaufland – zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej sieci, jej sklepy w sylwestra czynne będą do godz. 18:00;
  • Lidl – 31 grudnia sklepy tej sieci będą otwarte w godz. 6:00-20:00, wynika z informacji znajdujących się w wyszukiwarce na stronie głównej sieci;
  • Netto – w tych sklepach w sylwestra zakupy zrobić będzie można, zgodnie z informacjami znajdującymi się w wyszukiwarce na stronie głównej sieci, w godz. 6:00-19:00.

Czytaj więcej

Kalendarz na 2026 rok. Kiedy wypadają dni wolne od pracy?
IT
Dni wolne od pracy 2026. Kiedy wypadają święta i długie weekendy? Są niespodzianki

Gdzie zrobić zakupy w późniejszych godzinach w sylwestra?

Jak wynika z informacji zawartych powyżej, zakupy w dużych sieciach handlowych w sylwestra będzie można robić najpóźniej do godz. 21:00. W późniejszych godzinach otwarte będą głównie sklepy franczyzowe, w tym m.in. Żabki. Jednak przed ich odwiedzeniem warto sprawdzić na stronie sieci lub w wizytówkach Google godziny otwarcia konkretnej placówki.

Poczta Polska: Czy Poczta będzie otwarta w sylwestra?

31 grudnia skrócone godziny pracy obowiązywać będą również w placówkach Poczty Polskiej. Jak wynika z komunikatu Poczty z 22 grudnia, większość placówek w sylwestra czynna będzie do godz. 16:00. Dwie godziny dłużej, czyli do godz. 18:00, pracować będą natomiast placówki całodobowe i najdłużej czynne w danym województwie. Z kolei w przypadku UP Warszawa 1 „[…] występuje możliwość pracy do godz. 24” – informuje Poczta Polska i jednocześnie dodaje, że „[…] placówki ulokowane w obiektach, od których są zależne (np. w ministerstwach, sądach, urzędach skarbowych, urzędach gmin, centrach lub galeriach handlowych), mogą funkcjonować w innych godzinach”. W związku z tym zaleca, aby przed wizytą w konkretnej placówce, sprawdzić jej godziny otwarcia.

Źródło: rp.pl

Handel Zakupy sylwester
