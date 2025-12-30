Sylwester 2025/2026: Do której po zakupy? Godziny otwarcia Biedronki, Lidla, Dino i innych

Aktualizacja: 30.12.2025 11:00 Publikacja: 30.12.2025 10:45
Sklepy w sylwestra zazwyczaj skracają swoje godziny pracy
Foto: malgo_walko / Adobe Stock
W tym roku 31 grudnia wypada w środę. To ostatnia szansa, aby zrobić zakupy przed przywitaniem 2026 roku. W sylwestra, w przeciwieństwie np. do Bożego Narodzenia czy Nowego Roku, nie obowiązuje zakaz handlu. Skrócenie godzin pracy to wynik decyzji poszczególnych sieci handlowych.
Aby umożliwić klientom zakupy przed Nowym Rokiem, wiele sieci handlowych wydłuża godziny pracy swoich sklepów m.in. we wtorek 30 grudnia. Przykładowo, jak wynika z informacji podanych na stronach internetowych poszczególnych sieci, tego dnia sklepy:
Wszystkie duże sieci handlowe czynne będą również w środę 31 grudnia. Jednak, jak już zostało wspomniane, godziny ich pracy będą wówczas skrócone.
Należy mieć na uwadze, że podane poniżej godziny otwarcia sklepów mają charakter orientacyjny. Mogą różnić się w zależności od lokalizacji. W związku z tym przed wybraniem się na zakupy, warto sprawdzić informacje bezpośrednio np. na stronie internetowej danego sklepu lub poprzez aplikację konkretnej sieci handlowej:
Jak wynika z informacji zawartych powyżej, zakupy w dużych sieciach handlowych w sylwestra będzie można robić najpóźniej do godz. 21:00. W późniejszych godzinach otwarte będą głównie sklepy franczyzowe, w tym m.in. Żabki. Jednak przed ich odwiedzeniem warto sprawdzić na stronie sieci lub w wizytówkach Google godziny otwarcia konkretnej placówki.
31 grudnia skrócone godziny pracy obowiązywać będą również w placówkach Poczty Polskiej. Jak wynika z komunikatu Poczty z 22 grudnia, większość placówek w sylwestra czynna będzie do godz. 16:00. Dwie godziny dłużej, czyli do godz. 18:00, pracować będą natomiast placówki całodobowe i najdłużej czynne w danym województwie. Z kolei w przypadku UP Warszawa 1 „[…] występuje możliwość pracy do godz. 24” – informuje Poczta Polska i jednocześnie dodaje, że „[…] placówki ulokowane w obiektach, od których są zależne (np. w ministerstwach, sądach, urzędach skarbowych, urzędach gmin, centrach lub galeriach handlowych), mogą funkcjonować w innych godzinach”. W związku z tym zaleca, aby przed wizytą w konkretnej placówce, sprawdzić jej godziny otwarcia.
