Posiedzenia Komisji Zdrowia to nie tylko kwestie merytoryczne, ale często też polityczne

Jak pokazują analizy sprawozdań posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie w tym roku poruszali tematy związane z dostępem do opieki psychiatrycznej, stworzeniem sieci opieki kardiologicznej, uregulowaniem e-papierosów czy ratownictwem medycznym. Ale sprawy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia regularnie pojawiały się w debacie politycznej zarówno „przy okazji”, na sali plenarnej, jak i podczas różnych posiedzeń komisji, ale też w ramach prac nad ustawą budżetową na 2026 r.

Najczęściej – jak pokazują nasze analizy – były to sprawy związane z dziurą w budżecie ochrony zdrowia, a obecne były też kwestie związane z inwestycjami czy pieniędzmi z KPO. Posłowie wskazywali, że w tym roku luka w budżecie NFZ wynosi 14 mld zł, a w przyszłym będzie to już 23 mld zł. Te tematy powracają w stenogramach z prac komisji szczególnie często w drugiej połowie roku, nie tylko z uwagi na prace nad budżetem, ale także pojawiające się w mediach informacje o utracie płynności finansowej szpitali. Podczas posiedzeń komisji wielokrotnie opowiadano, że dyrektorzy szpitali zgłaszali, iż środki przekazane przez NFZ w ramach aneksów nie wystarczają na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń.

Innym regularnie poruszanym przez posłów tematem były kolejki do specjalistów. – Mamy budżet, który państwo przedstawiają, o którym wiemy już dzisiaj, że nie wystarczy. Mają państwo ministrę zdrowia, która mówi o tym, że to nie wystarczy – mówiła podczas debaty o wydatkach na zdrowie Marcelina Zawisza z Razem, podkreślając, że przewidziane na 2026 r. wydatki na NFZ spowodują tylko wydłużenie kolejek do lekarzy. – A już dziś są one najdłuższe od 12 lat – zaznaczała.

Bardzo często w kontekście kolejek i dostępu do specjalistów mówiono o chorych onkologicznie, u których każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu leczenia może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. A o tym, jak szybko pacjent trafi do lekarza, bardzo często decyduje miejsce zamieszkania.

Sporo emocji wzbudzała także kwestia wynagrodzeń w służbie zdrowia. Zwracano uwagę na pomysł zamrożenia płacy minimalnej w zdrowiu, co może doprowadzić do odpływu pracowników – zwłaszcza na emeryturę.