Na problem nierówności w ochronie zdrowia zwraca uwagę też Gałązka-Sobotka. Jej zdaniem system będzie można uznać za wchodzący w równowagę dopiero wtedy, gdy zacznie te nierówności zmniejszać. – Nie chodzi przecież o to, by tworzyć wyspy czy enklawy, w których wybrane grupy społeczne będą miały nowoczesną, szybką i kompleksową opiekę, podczas gdy reszta pozostanie na marginesie, wręcz w sferze wykluczenia zdrowotnego – mówi ekonomistka. Dodaje też, że monitorowanie i zarządzanie systemem ochrony zdrowia powinno mieć jasno określony główny cel i nie jest nim wyłącznie poprawa dostępności. Zbyt często bowiem poprawa, którą chwalą się politycy, dotyczy w praktyce jedynie garstki pacjentów w dużych aglomeracjach. – Prawdziwą miarą postępu i doskonalenia jakości oraz efektywności systemu ochrony zdrowia powinien być stopień redukcji nierówności w dostępie do świadczeń porównywalnej jakości i realnej poprawy zdrowia populacji – uważa.

Choć dostępność placówek ochrony zdrowia jest większa w dużych ośrodkach miejskich, to na pogorszenie się sytuacji w ochronie zdrowia zwróciło uwagę 43 proc. mieszkańców miast powyżej 250 tys. osób. – W dużych miastach na kłopoty publicznego systemu ochrony zdrowia nakłada się dziś kryzys systemu popularnych abonamentów prywatnych. Stały się one na tyle masowe, że pacjenci zaczęli być ustawiani w kolejkach – mówi Libura. Jak tłumaczy, do niedawna abonament, jako dobro ekskluzywne, zapewniał klasie średniej poczucie bezpieczeństwa i niemal natychmiastowy kontakt z lekarzem dowolnej specjalizacji. – Dziś, przy umasowieniu tego produktu, sieciówki medyczne bohatersko odtworzyły wszystkie problemy systemu publicznego, i to z nawiązką. Aby szybko dostać się do lekarza, nie wystarczy podstawowy pakiet, ale trzeba zapłacić za „upgrade” albo po prostu wykupić wizytę „z własnej kieszeni” – komentuje.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Zdrowie jest polityczne

Najbardziej surowi wobec minionego roku w ochronie zdrowia są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – na pogorszenie się sytuacji wskazało 81 proc. z nich, wobec 26 proc. w elektoracie Koalicji Obywatelskiej. Zwolennicy KO dużo częściej dostrzegają poprawę sytuacji (56 proc.), podobnie jak wyborcy Nowej Lewicy (55 proc.) i Trzeciej Drogi (52 proc.). Równie skrajnie wyniki sondażu rozkładają się w kategorii dotyczącej poparcia w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wyborcy Karola Nawrockiego w 82 proc. wskazali, że sytuacja w ochronie zdrowia się pogorszyła, a wyborcy Rafała Trzaskowskiego w 64 proc. ocenili, że nastąpiła poprawa.

Wyniki sondażu to jednak żółta karta zarówno dla minionej, jak i obecnej ekipy rządzącej. – W kontekście starzenia się społeczeństwa, ogromnego długu zdrowotnego narosłego w czasie pandemii oraz słabej kondycji zdrowotnej Polaków mierzonej zarówno długością życia, oczekiwaną długością życia w zdrowiu, jak i wysoką zapadalnością na wiele chorób oraz ich późnym wykrywaniem, powinniśmy oczekiwać, a wręcz domagać się istotnej poprawy efektywności i skuteczności systemu ochrony zdrowia. Jeżeli więc respondenci mówią, że nic się nie zmienia, a w rzeczywistości zdecydowana większość dostrzega pogorszenie sytuacji, to z pewnością nie jest to wynik satysfakcjonujący kogokolwiek. Nie może być zadowalający ani dla rządzących, ani dla opozycji, a dla obywateli i ubezpieczonych, którzy finansują system, stanowi szczególnie przygnębiającą informację – podsumowuje Małgorzata Gałązka-Sobotka.