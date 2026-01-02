Walka z pseudomedycyną. Kiedy koniec prac nad „Lex Szarlatan”?

O postępach prac nad tzw. Lex Szarlatan informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Portal Rynek Zdrowia analizuje m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczące zapisów projektu. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę zbiorowych praw pacjentów przed medyczną dezinformacją i praktykami pseudomedycznymi.

Co dalej z „Lex Szarlatan”? Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (tzw. Lex Szarlatan) jest obecnie na etapie prac rządowych. Dokument przeszedł już etap uzgodnień i konsultacji społecznych. Te rozpatrywano w Ministerstwie Zdrowia w ścisłej współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Według Rzecznika Praw Pacjenta prace nad dokumentem mogą zakończyć się w pierwszym kwartale 2026 r.

„Ochrona będzie oczywiście dotyczyć wszystkich obywateli, ponieważ każdy z nas może stać się ofiarą szarlatanów, (...) którzy w sposób bezwzględny rozwijają swoje biznesy, dając złudną nadzieję wyleczenia” – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.