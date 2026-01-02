Walka z pseudomedycyną. Kiedy koniec prac nad „Lex Szarlatan”?

Aktualizacja: 02.01.2026 15:13 Publikacja: 02.01.2026 14:55
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec (fot. rp.pl)
Foto: rp.pl
O postępach prac nad tzw. Lex Szarlatan informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Portal Rynek Zdrowia analizuje m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczące zapisów projektu. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę zbiorowych praw pacjentów przed medyczną dezinformacją i praktykami pseudomedycznymi.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (tzw. Lex Szarlatan) jest obecnie na etapie prac rządowych. Dokument przeszedł już etap uzgodnień i konsultacji społecznych. Te rozpatrywano w Ministerstwie Zdrowia w ścisłej współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Według Rzecznika Praw Pacjenta prace nad dokumentem mogą zakończyć się w pierwszym kwartale 2026 r.
„Ochrona będzie oczywiście dotyczyć wszystkich obywateli, ponieważ każdy z nas może stać się ofiarą szarlatanów, (...) którzy w sposób bezwzględny rozwijają swoje biznesy, dając złudną nadzieję wyleczenia” – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.
W propozycjach zmian uwzględniono m.in. nowe instrumenty prawne, z których korzystałby Rzecznik Praw Pacjenta (tu np. możliwość nakładania kar pieniężnych). Niektóre zapisy dokumentu budzą wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. Propozycje zmian w projekcie ustawy zgłosił także Minister Zdrowia oraz Naczelna Rada Lekarska.
Wątpliwości NRL dotyczą m.in. administracyjno-prawnego modelu odpowiedzialności podmiotów pseudomedycznych. Jak podkreśla NRL: „Branża pseudomedyczna może łatwo obchodzić te przepisy, np. likwidując podmioty prawa handlowego nieposiadające majątku zaraz po wydaniu decyzji przez RPP, a następnie kontynuując działalność pod nowym szyldem”. Rada zgłosiła także zastrzeżenia m.in. odnośnie definicji „praktyki pseudomedycznej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
