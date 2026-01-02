Reklama

Walka z pseudomedycyną. Kiedy koniec prac nad „Lex Szarlatan”?

Projekt ustawy chroniącej pacjentów przed pseudomedycyną przeszedł w kolejną fazę. Prace nad nowymi regulacjami były motywowane m.in. przypadkiem działalności pseudomedyka Oskara D. Portal rynekzdrowia.pl sprawdził, jakie zapisy znajdą się w dokumencie.

Publikacja: 02.01.2026 14:55

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec (fot. rp.pl)

Katarzyna Pryga

O postępach prac nad tzw. Lex Szarlatan informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Portal Rynek Zdrowia analizuje m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczące zapisów projektu. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę zbiorowych praw pacjentów przed medyczną dezinformacją i praktykami pseudomedycznymi.

Co dalej z „Lex Szarlatan”? Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (tzw. Lex Szarlatan) jest obecnie na etapie prac rządowych. Dokument przeszedł już etap uzgodnień i konsultacji społecznych. Te rozpatrywano w Ministerstwie Zdrowia w ścisłej współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Według Rzecznika Praw Pacjenta prace nad dokumentem mogą zakończyć się w pierwszym kwartale 2026 r.

Czytaj więcej

„Ochrona będzie oczywiście dotyczyć wszystkich obywateli, ponieważ każdy z nas może stać się ofiarą szarlatanów, (...) którzy w sposób bezwzględny rozwijają swoje biznesy, dając złudną nadzieję wyleczenia” – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, cytowany przez portal Rynek Zdrowia.

W propozycjach zmian uwzględniono m.in. nowe instrumenty prawne, z których korzystałby Rzecznik Praw Pacjenta (tu np. możliwość nakładania kar pieniężnych). Niektóre zapisy dokumentu budzą wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. Propozycje zmian w projekcie ustawy zgłosił także Minister Zdrowia oraz Naczelna Rada Lekarska.

Wątpliwości NRL dotyczą m.in. administracyjno-prawnego modelu odpowiedzialności podmiotów pseudomedycznych. Jak podkreśla NRL: „Branża pseudomedyczna może łatwo obchodzić te przepisy, np. likwidując podmioty prawa handlowego nieposiadające majątku zaraz po wydaniu decyzji przez RPP, a następnie kontynuując działalność pod nowym szyldem”. Rada zgłosiła także zastrzeżenia m.in. odnośnie definicji „praktyki pseudomedycznej”.

Czytaj więcej: Oskar D. wrócił do sieci, a Lex Szarlatan wciąż w drodze. RPP o terminie końca prac

Źródło: rp.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Prawa Pacjenta Marcin Wiącek
