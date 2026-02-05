Decyzja dotyczy placówki medycznej, która, jak ustalono, stosuje praktykę permanentnego zamykania drzwi na klucz psychiatrycznej izby przyjęć. Takie działanie tłumaczyła przypadkami agresji ze strony pacjentów.

Reklama Reklama

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazał, że taka praktyka pozostaje w sprzeczności z nadrzędnymi celami, które stoją za ideą powołania centrów zdrowia psychicznego. Zgodnie bowiem z przepisami, pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Jak przy tym wyjaśniono, przepisy prawa definiują przypadek pilny, jako determinujący konieczność niezwłocznego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. W związku z tym, zdaniem RPP, niedopuszczalne jest aby pacjent oczekujący na pomoc, wobec braku reakcji personelu i zamkniętych drzwi, był zmuszony do opuszczenia placówki bez uzyskania jakiejkolwiek formy wsparcia.

Rzecznik powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II OSK 2843/15), w którym stwierdzono, iż trudności organizacyjne nie stanowią wartości, która ma pierwszeństwo przed ochroną elementarnych praw człowieka. Tym samym wszelkie ograniczenia praw pacjenta, wynikające z niewłaściwej organizacji podmiotu leczniczego, stanowią istotne naruszenie tych praw.

– Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, chcące skorzystać ze świadczeń psychiatrycznej izby przyjęć, przy zamkniętych na klucz drzwiach w podmiocie leczniczym mogą potencjalnie nie mieć możliwości zainicjowania kontaktu z personelem podmiotu w pilnym przypadku. To z kolei wprost może spowodować, że nie otrzymają potrzebnego im świadczenia – podsumował Bartłomiej Chmielowiec w wydanej decyzji stwierdzającej stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.