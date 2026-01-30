Reklama

Zmiany w ustawie o zdrowiu psychicznym budzą emocje. Konsultant krajowy wyjaśnia

Rząd planuje zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Niektóre zapisy budzą spore emocje. Odniósł się do tego konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia.

Publikacja: 30.01.2026 11:00

Rząd planuje nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Na czym mają polegać zmiany?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami wokół zmian, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, portal Rynek Zdrowia poprosił o komentarz konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii. prof. Piotra Gałeckiego. 

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Czego mają dotyczyć zmiany?

Zmiany w ustawie mają dotyczyć m.in. przymusu bezpośredniego, umieszczania osób z zaburzeniami w szpitalach psychiatrycznych bez ich zgody czy kontroli osobistych. Propozycje są szeroko komentowane w debacie publicznej. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii wyjaśnia, że wbrew niektórym doniesieniom medialnym, planowana nowelizacja nie jest rewolucją ani próbą ograniczania praw pacjentów.

Czytaj więcej

Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działa w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)
Zdrowie
Zastój w ważnym programie zapobiegania samobójstwom? Eksperci ostrzegają przed skutkami

– Debata publiczna bywa skrótowa, a skróty językowe łatwo budzą niepotrzebne emocje. Warto podkreślić, że projektowane rozwiązania zmierzają do uporządkowania procedur i zwiększenia bezpieczeństwa oraz nadzoru, a nie do „ułatwiania” działań bez kontroli  podkreślił w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia prof. Piotr Gałecki.

Rozmowy na temat nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym o stanowiskach nadesłanych w toku konsultacji, będą kontynuowane 30 stycznia podczas posiedzenia ministerialnej Rady ds. Zdrowia Psychicznego.

Czytaj więcej: To nie rewolucja, a porządkowanie prawa. Prof. Gałecki uspokaja ws. zmian ustawy o zdrowiu psychicznym

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ustawy Prawo zdrowie psychiczne
