Zastój w ważnym programie zapobiegania samobójstwom? Eksperci ostrzegają przed skutkami

Portal Rynek Zdrowia sprawdza, co dzieje się z programem zapobiegania samobójstwom. Projekt był realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który przedłużono do końca 2026 r.

Eksperci alarmują: Wstrzymano ważny projekt

Specjaliści powiązani z Programem Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym sygnalizują wstrzymanie projektu. Problem dotyczy kwestii braku przedłużenia umów na realizację działań. Jak informuje Rynek Zdrowia, eksperci nie wiedzą, jak dalej potoczy się projekt. Alarmują także o możliwych skutkach wstrzymania działań, które dotyczą ważnych aspektów zdrowia psychicznego.

Jak podaje portal, umowy ekspertów wygasły 15 stycznia 2026 r. Wcześniej specjalistów informowano, że program zostanie przedłużony, a umowy aneksowane. Eksperci Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowali już listę zadań, które mają być realizowane w 2026 r. Brak nowych umów może opóźnić działania realizowane w ramach projektu nawet o kilka miesięcy.

Suicydolog dr Halszka Witkowska (ekspertka Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym) przestrzega przed skutkami zastoju programu. W ramach projektu tworzono m.in. standardy postępowania dla różnych grup zawodowych.