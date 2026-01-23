Reklama

Zastój w ważnym programie zapobiegania samobójstwom? Eksperci ostrzegają przed skutkami

Rynek Zdrowia alarmuje o wstrzymaniu Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Eksperci związani z programem informują o braku nowych umów. Czy zagrożona jest ciągłość programu?

Publikacja: 23.01.2026 13:59

Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działa w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Portal Rynek Zdrowia sprawdza, co dzieje się z programem zapobiegania samobójstwom. Projekt był realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który przedłużono do końca 2026 r.

Eksperci alarmują: Wstrzymano ważny projekt

Specjaliści powiązani z Programem Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym sygnalizują wstrzymanie projektu. Problem dotyczy kwestii braku przedłużenia umów na realizację działań. Jak informuje Rynek Zdrowia, eksperci nie wiedzą, jak dalej potoczy się projekt. Alarmują także o możliwych skutkach wstrzymania działań, które dotyczą ważnych aspektów zdrowia psychicznego.

Jak podaje portal, umowy ekspertów wygasły 15 stycznia 2026 r. Wcześniej specjalistów informowano, że program zostanie przedłużony, a umowy aneksowane. Eksperci Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowali już listę zadań, które mają być realizowane w 2026 r. Brak nowych umów może opóźnić działania realizowane w ramach projektu nawet o kilka miesięcy.

Czytaj więcej

Algorytmy podrzucają nastolatkom treści samobójcze. Czy ograniczenie dostępu do „sociali” pomoże?
Prawo w Polsce
Algorytmy podrzucają nastolatkom treści samobójcze. Czy ograniczenie dostępu do „sociali” pomoże?

Suicydolog dr Halszka Witkowska (ekspertka Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym) przestrzega przed skutkami zastoju programu. W ramach projektu tworzono m.in. standardy postępowania dla różnych grup zawodowych.

„Wśród naszych zadań znajdowała się też współpraca z dziennikarzami i monitoring mediów. Każdy tydzień zwłoki z podpisaniem umów na realizację programu oznacza np. mniej przeszkolonych nauczycieli czy przedstawicieli służb” – alarmuje dr Halszka Witkowska.

Czytaj więcej: Program zapobiegania samobójstwom wstrzymany. Eksperci bez umów, działania stoją

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów.

Źródło: rp.pl

