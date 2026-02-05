Prof. Tomasz Szczapa, pediatra i neonatolog, jest kierownikiem II Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka. Jako jedyny Polak brał udział w opracowywaniu nowych wytycznych resuscytacji noworodków Europejskiej Rady Resuscytacji. Ponadto, jak podaje Rynek Zdrowia, jest prodziekanem Wydziału Medycznego wspomnianej poznańskiej uczelni, a od 2023 roku także prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Reklama Reklama

Prof. Tomasz Szczapa zastąpił odwołaną konsultantkę w dziedzinie neonatologii

Wspomniane odwołanie ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich, jak informuje Rynek Zdrowia, miało związek z wyrażeniem przez nią opinii na temat szczepień przeciw gruźlicy w kontekście nowych badań przesiewowych w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID) u noworodków. Zdaniem lekarki szczepienie powinno być wykonywane dopiero po uzyskaniu wyniku badania, ponieważ SCID jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki. O sprawie szerzej Rynek Zdrowia informował już kilkakrotnie.

Czytaj więcej: Nowy konsultant w neonatologii wybrany. Zastąpi odwołaną przez MZ ekspertkę