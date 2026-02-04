Związek Powiatów Polskich już dwukrotnie ostrzegał rząd przed „realnym ograniczeniem dostępności leczenia” w związku z chaosem związanym z reformą szpitali, programami naprawczymi, rozdziałem pieniędzy z KPO i kontraktami z NFZ. Prezes ZPP Andrzej Płonka w piśmie do premiera Donalda Tuska zwracał uwagę, że problemy finansowe, kadrowe i organizacyjne to nie efekt polityki lokalnej, lecz efekt systemowych rozwiązań. Dyrektorzy szpitali oraz samorządowcy oczekują pilnych działań naprawczych i wsparcia finansowego dla zadłużonych lecznic.

Medycy mówią o potrzebie gruntownych zmian. Ministerstwo Zdrowia proponuje oszczędności

Także medycy zwracają uwagę na potrzebę głębokich zmian systemowych, a nie tylko szukanie oszczędności na ich wynagrodzeniach, co – jak twierdzą – proponuje resort zdrowia. Ministerstwo zaproponowało zamrożenie w tym roku waloryzacji minimalnych płac w podmiotach leczniczych oraz obniżenie dynamiki ich wzrostu – przypomina Rynek Zdrowia.

Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że propozycjami Ministerstwa Zdrowia jest zbulwersowana cała branża, bo pomysły resortu bezpośrednio uderzają w pracowników ochrony zdrowia.

Pomysły ministerstwa nie podobają się także fizjoterapeutom zrzeszonym w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Fizjoterapii oraz ratownikom medycznym, którzy nie wykluczyli przyłączenia się do protestu.