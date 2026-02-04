Aktualizacja: 04.02.2026 09:48 Publikacja: 04.02.2026 09:04
Siedziba Ministerstwa Zdrowia Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Związek Powiatów Polskich już dwukrotnie ostrzegał rząd przed „realnym ograniczeniem dostępności leczenia” w związku z chaosem związanym z reformą szpitali, programami naprawczymi, rozdziałem pieniędzy z KPO i kontraktami z NFZ. Prezes ZPP Andrzej Płonka w piśmie do premiera Donalda Tuska zwracał uwagę, że problemy finansowe, kadrowe i organizacyjne to nie efekt polityki lokalnej, lecz efekt systemowych rozwiązań. Dyrektorzy szpitali oraz samorządowcy oczekują pilnych działań naprawczych i wsparcia finansowego dla zadłużonych lecznic.
Także medycy zwracają uwagę na potrzebę głębokich zmian systemowych, a nie tylko szukanie oszczędności na ich wynagrodzeniach, co – jak twierdzą – proponuje resort zdrowia. Ministerstwo zaproponowało zamrożenie w tym roku waloryzacji minimalnych płac w podmiotach leczniczych oraz obniżenie dynamiki ich wzrostu – przypomina Rynek Zdrowia.
Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówiła w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że propozycjami Ministerstwa Zdrowia jest zbulwersowana cała branża, bo pomysły resortu bezpośrednio uderzają w pracowników ochrony zdrowia.
Czytaj więcej
Cała branża jest dziś zbulwersowana propozycjami Ministerstwa Zdrowia. Zamiast uporządkować ustaw...
Pomysły ministerstwa nie podobają się także fizjoterapeutom zrzeszonym w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Fizjoterapii oraz ratownikom medycznym, którzy nie wykluczyli przyłączenia się do protestu.
Eksperci, cytowani przez Rynek Zdrowia wyliczają, że w latach 2025-2028 zabraknie w systemie ochrony zdrowia ponad 216 mld zł, a dodatkowe obniżenie składki zdrowotnej spowoduje wzrost tej kwoty do 249 mld zł.
CZYTAJ WIĘCEJ: Rząd ma problem. Protest dyrektorów szpitali, samorządowców i medyków – przesądzony
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przyczyną niedawnego odwołania konsultantki krajowej w dziedzinie neonatologii był konflikt dotyczący szczepieni...
Powstał pierwszy w Polsce Instytut Suicydologii, który zajmować się będzie prewencją samobójstw oraz działaniami...
Pod koniec stycznia Senat przyjął ustawę, która ma wygasić nadzwyczajne rozwiązania tzw. specustawy ukraińskiej...
Chińscy naukowcy opracowali prototyp proszku do wybielania zębów. Jego właściwości aktywują się pod wpływem wibr...
Już wkrótce we wszystkich szpitalach obowiązywać ma ogólnopolski standard żywienia. Zastąpi on zakończony niedaw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas