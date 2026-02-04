Powodem odwołania prof. Ewy Helwich – jak informował wcześniej Rynek Zdrowia – był spór między lekarką a Ministerstwem Zdrowia dotyczący szczepień przeciw gruźlicy w kontekście pilotażowego badania przesiewowego w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Wykrycie tej choroby stanowi przeciwwskazanie do wspomnianego szczepienia, które obecnie wykonuje się jednak jeszcze przed poznaniem wyniku badania. W związku z tym prof. Ewa Helwich apelowała o zmianę kolejności wykonywania procedur i wystosowała w tej sprawie pismo do lekarzy.

Pismo Ministerstwa Zdrowia do lekarzy ws. szczepień przeciw gruźlicy

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wątpliwości lekarzy związane z pilotażem badań w kierunku SCID wysłało 26 stycznia do szpitali własny komunikat, do którego dotarł Rynek Zdrowia. Jak wynika z jego treści, Ministerstwo informuje w nim, jak powinna przebiegać kwalifikacja do szczepień po wprowadzeniu badania w kierunku SCID oraz precyzuje, kiedy mogą pojawić się zarzuty wobec medyków. Ponadto zapowiada uruchomienie punktów szczepień uzupełniających przeciw gruźlicy dla dzieci, których rodzice zdecydują się na odroczenie procedury w oczekiwaniu na wynik badania.

„Opóźnianie szczepień noworodków zwiększa ryzyko ciężkich postaci gruźlicy, które występują znacznie częściej niż SCID” – podkreśliła we wspomnianym piśmie wiceministra Katarzyna Kęcka cytowana przez Rynek Zdrowia.

