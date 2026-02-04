Specjalistka przypuszcza, że sytuacja w Sobolewie mogła eskalować do rozmiarów, jakie ostatecznie osiągnęła z powodu „przesunięcia granic”, jakie – w jej – następuje przy długotrwałym wykonywaniu kontroli m.in. w rzeźniach. Ekspertka jest zdania, że to z kolei „przesuwa granice wrażliwości i powoduje normalizację cierpienia zwierząt w granicach prawa”. I stawia smutną diagnozę: podczas gdy w wielu obszarach państwo potrafi być sprawcze, obwarowując przeróżne sfery przepisami, a później je egzekwując, kwestię dobrostanu zwierząt traktuje „per noga”. A kiedy w grę wchodzi życie i zdrowie, nie, nie można ograniczać się jedynie do kontroli dokumentów.

Adw. Zofia Wojciechowska, wspólniczka w kancelarii Right Way Legal przypomina z kolei, że – o ile szczegółowe przepisy są potrzebne, aby regulować kwestie publicznoprawne – o tyle nawet te ogólne wystarczą, aby potrafić rozróżnić właściwe traktowanie zwierząt od niewłaściwego. - Jeżeli wiec mamy do czynienia z sytuacją, w której istotę żywą zamyka się w pomieszczeniu tak małym, że nie może się ona swobodnie poruszać, używa się wobec niej przemocy, pozbawia się ją dostępu do wody etc., to nie potrzeba szczegółowych regulacji prawnych, by zorientować się, że jest to zachowanie złe – precyzuje. Ekspertka pozytywnie odnosi się też do pomysłu, aby wprowadzić społeczną kontrolę nad tym, co dzieje się w schroniskach. - Czynnik ludzki jest w tych sytuacjach szczególnie istotny – ocenia.

Dramat w schronisku w Sobolewie nagłośniła „Doda”, kontrole nie wykazały zaniedbań? Prawniczka: musimy obowiązkowo dopuścić do nich organizacje

Niedoskonałości kontroli – a raczej niespójności między rzeczywistością a przepisami – podczas piątkowego, kilkugodzinnego posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej, na którym dyskutowano o sytuacji w polskich schroniskach, wyliczali aktywiści i eksperci.

– Jak to możliwe, że kontrole inspekcji weterynaryjnej przez całe lata nie stwierdzały naruszenia dobrostanu zwierząt, a my wyjmowaliśmy psy z dziurawych bud, bez dachów, tak małych, że nie były w stanie się tam zmieścić? – pytała retorycznie adw. Katarzyna Topczewska, od lat zaangażowana w działalność na rzecz czworonogów i uczestniczka akcji w Sobolewie. – Jak to jest możliwe, że urzędowi lekarze weterynarii nie stwierdzali (obecności) zwierząt wymagających pomocy lekarskiej, a my – niebędący lekarzami – zabieraliśmy te z guzami wielkości pięści, zaropiałe, wszystkie zapchlone, zarobaczone i z poważnymi stanami zapalnymi? – obrazowała.

Według mec. Topczewskiej, do urzędowych kontroli trzeba dopuścić organizacje społeczne (aby sprawdzić, czy „odbywają się w boksach dla zwierząt, czy na kawie u dyrektora”), a także wprowadzić obowiązkowy wolontariat, po to, by ochotnicy mieli szansę alarmować o ewentualnych nieprawidłowościach. Trzeba też zwiększyć kontrolę gmin i doprowadzić do tego, aby kierownikiem schroniska nie mogła zostać osoba, wobec której wszczęte zostało postępowanie karne, dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Zdaniem wielu remedium na wiele problemów – a przede wszystkim uregulowanie konieczności rejestracji i kastracji oraz poprawy losu podopiecznych w schroniskach, może być przeforsowanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (prace nad nim – i kolejnym, poselskim – ruszyć mają w marcu).