Prawo w Polsce Duże zmiany dla właścicieli psów i kotów. Dyrektor ZGWRP wyliczył zastrzeżenia W rządzie trwają prace nad Krajowym Rejestrem Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Dzięki niemu zwierzęta mają być zarejestrowane i oznakowane. Jednak zdaniem dyrektora biura Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) projektowane przepisy są niewystarczające.

Minimalne warunki dla hodowców rasowych psów i kotów

Projekt nowelizacji będzie odpowiadał na oczekiwania ekspertów, wprowadzając wymóg minimalnych warunków hodowli, np. w kwestii wymiarów klatek, zobowiązując powiatowego lekarza weterynarii do kontroli warunków oraz wprowadzając rejestr stowarzyszeń zrzeszających hodowców psów lub kotów rasowych. Jedynie wpisane do tego rejestru stowarzyszenie będzie miało prawo do wydawania rodowodów. Co ważne, do tego rejestru nie będzie mogło zostać wpisane stowarzyszenie zwykłe.

W przypadku niespełniania minimalnych warunków na hodowcę będzie mogła zostać nałożona kara w wysokości od 2 tys. zł do 10 tys. zł, natomiast na stowarzyszenie działające z naruszeniami – nawet 100 tys. zł.

Etap legislacyjny: skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji