Tutaj warto zwrócić uwagę na ważną rzecz. Choć w przypadku egzekucji z majątku rolnika ochronie podlegają np. stada podstawowe różnych gatunków zwierząt, to z art. 829[5] k.p.c., w przypadku gdy egzekucja prowadzona jest w stosunku do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, tych ograniczeń się nie stosuje. W takich przypadkach przedmiotem egzekucji są nie tylko grunt i zabudowania, ale także części składowe i przynależności, a więc wszystko to, co wiąże się z gospodarstwem rolnym – m.in. zwierzęta. W ramach tzw. egzekucji uniwersalnej wystawia się na sprzedaż całe funkcjonujące gospodarstwo rolne. Gdyby wyłączono spod egzekucji zwierzęta, wówczas okazałoby się, że komornik, sprzedając np. jakieś siedlisko, w którym jest prowadzona hodowla zwierząt, sprzedaje nieruchomości, zabudowania i maszyny rolnicze, ale już nie zwierzęta. I kto miałby się zająć tymi zwierzętami, jeżeli dłużnik już nie będzie miał możliwości ich przechowywania? To byłoby wylanie dziecka z kąpielą. Obecne przepisy są wystarczające. W ostatnich latach nie było na tle ich stosowania jakichś problemów, jeśli chodzi o naruszenie dobrostanu zwierząt.

Wnioskodawcy wskazują, że komornicy nie mają co do zasady warunków do tego, żeby przechowywać zwierzęta, w efekcie czego tracą one bardzo na wartości w relatywnie krótkim czasie. A sam dłużnik, wobec którego przeprowadzona została egzekucja ze zwierząt gospodarskich, zostaje pozbawiony narzędzi pracy, które mogłyby mu w dalszym czasie posłużyć do uzyskania dochodu umożliwiającego spłatę zadłużenia. Jak to wygląda w praktyce, czy komornik dokonując zajęcia zwierząt nie pozostawia ich w dozorze u dłużnika?

Dokładnie. To nie jest tak, że komornik, dokonując zajęcia zwierząt, od razu je gdzieś zabiera. Wręcz przeciwnie. Jeżeli już dochodzi do zajęcia zwierząt, do czego dochodzi rzadko, to odbywa się formalnie. Pamiętajmy o tym, że egzekucja przebiega przez kilka etapów. Bardzo często już samo zajęcie wywiera na tyle istotny wpływ na dłużnika, że powoduje to zwiększenie motywacji do spłaty zadłużenia. Należy również pamiętać, że zasadą jest obecnie pozostawianie zajętych zwierząt w dozorze dłużnika, a zatem na etapie zajęcia nie ma mowy o jakiejkolwiek dolegliwości. W efekcie dłużnik wie, że jeśli nie spłaci swojego zobowiązania, to następnym krokiem będzie oszacowanie i sprzedaż np. stada. Teraz większość sprzedaży odbywa się w sposób elektroniczny, który nie powoduje konieczności odbioru zwierząt od dłużnika. Na przestrzeni ostatnich lat była np. licytacja koni, które dłużnik wydał nabywcy dopiero po sprzedaży.