Wylesianie za europejskie pieniądze

– Istnieje realne ryzyko, że europejskie pieniądze przyczyniają się do zniszczenia niektórych z ostatnich bastionów orangutanów na Ziemi – mówi Aron White, kierownik zespołu Earthsight w Azji Południowo-Wschodniej. Organizacja znalazła firmy sprowadzające wielkie ilości drewna pochodzących z wylesień w Indonezji, które jednocześnie twierdzą, że ich dostawy są zrównoważone. – Te przypadki pokazują, że rozporządzenie UE w sprawie wylesiania musi zostać wdrożone bezzwłocznie, aby zmusić firmy do uporządkowania swoich łańcuchów dostaw i zaprzestania ukrywania się za wprowadzającymi w błąd zielonymi etykietami. Europejskie firmy powinny zerwać współpracę z każdym dostawcą przetwarzającym to haniebne drewno i przejść na dostępne alternatywy, które nie powodują wylesiania – mówi ekolog w raporcie Earthsight.

Ekolodzy porównali dokumenty z danymi eksportu do UE, co pozwoliło ujawnić, że pięciu największych użytkowników drewna pochodzącego z wylesiania w 2024 r. sprzedaje produkty właśnie do Unii Europejskiej. – W ostatnich dekadach znaczna część Borneo przekształciła się z krajobrazu zalesionego w mozaikę plantacji, które zniszczyły nizinne lasy, w których żyją orangutany – piszą autorzy raportu.

Wynik raportu może być zaskakujący, ponieważ w Europie legalność drewna i troska o to, by pochodziło ono z legalnych plantacji są oficjalnie bardzo ważne. Stąd m.in. popularność w przemyśle drzewnym certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, że stół czy regał pochodzi z drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, pozyskanego z poszanowaniem środowiska, praw pracowniczych i lokalnych społeczności. Bój z FSC prowadziły w czasach PiS Lasy Państwowe, zaś w kwietniu brytyjskie konsorcjum World Forest ID opublikowało badania, że drewno z Rosji i Białorusi objęte sankcjami przemycane jest do Wielkiej Brytanii właśnie z certyfikatami FSC, które prawdopodobnie zostały sfałszowane.

Wylesianie rujnuje życie ludzi

Tymczasem raport Earthsight opisuje działania, które łamią każde z założeń FSC. Filmy i zdjęcia z drona pokazują tysiące hektarów nowo wykarczowanego terenu, który jeszcze kilka lat temu stanowił matecznik orangutanów, jeden z ostatnich na świecie.