Była to też pierwsza próba rakietowa Korei Północnej od wyborów prezydenckich w Korei Południowej, które dały zwycięstwo Lee Jae Myungowi. Lee obiecywał zmniejszenie napięć w relacjach z Koreą Północną.

Reklama Reklama

Donald Trump przyjedzie do Korei Południowej. Rozważał pojawienie się na granicy między Koreami

Lee i prezydent USA Donald Trump mają spotkać się w przyszłym tygodniu w Korei Południowej. Prezydenci Korei Południowej i USA zastanawiali się nad zaproszeniem na to spotkanie Kim Dzong Una, ale Pjongjang oficjalnie nie komentował tych spekulacji.

W Korei Południowej będzie również w przyszłym tygodniu przebywać Xi Jinping, prezydent Chin. Wizyty Xi i Trumpa w Korei Południowej są związane z odbywającym się tam szczytem APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku).

Przedstawiciele administracji USA mieli rozważać, ale nigdy nie potwierdzili tego ostatecznie, że Trump, w czasie wizyty w Korei Południowej, może udać się na silnie ufortyfikowaną granicę między Koreami. W czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu Trump spotkał się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy między Koreami z Kim Dzong Unem. Łącznie, w czasie pierwszej kadencji w Białym Domu, Trump spotykał się z Kimem trzykrotnie. Był pierwszym urzędującym prezydentem USA, który spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Między Trumpem a Kimem doszło też do wymiany listów. Jednak wobec formułowanych przez USA żądań denuklearyzacji Korei Północnej, na co Pjongjang nie chciał się zgodzić, kontakty te nie doprowadziły do przełomu w relacjach, jakim byłoby np. zniesienie części sankcji nałożonych na Koreę Północną w związku z rozwojem przez nią programu rakietowego i próbami z bronią nuklearną.