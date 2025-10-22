Aktualizacja: 22.10.2025 10:23 Publikacja: 22.10.2025 09:49
Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową
Była to też pierwsza próba rakietowa Korei Północnej od wyborów prezydenckich w Korei Południowej, które dały zwycięstwo Lee Jae Myungowi. Lee obiecywał zmniejszenie napięć w relacjach z Koreą Północną.
Lee i prezydent USA Donald Trump mają spotkać się w przyszłym tygodniu w Korei Południowej. Prezydenci Korei Południowej i USA zastanawiali się nad zaproszeniem na to spotkanie Kim Dzong Una, ale Pjongjang oficjalnie nie komentował tych spekulacji.
W Korei Południowej będzie również w przyszłym tygodniu przebywać Xi Jinping, prezydent Chin. Wizyty Xi i Trumpa w Korei Południowej są związane z odbywającym się tam szczytem APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku).
Koreański Instytutu ds. Zjednoczenia Narodowego, państwowy instytut badawczy zajmujący się analiz...
Przedstawiciele administracji USA mieli rozważać, ale nigdy nie potwierdzili tego ostatecznie, że Trump, w czasie wizyty w Korei Południowej, może udać się na silnie ufortyfikowaną granicę między Koreami. W czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu Trump spotkał się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy między Koreami z Kim Dzong Unem. Łącznie, w czasie pierwszej kadencji w Białym Domu, Trump spotykał się z Kimem trzykrotnie. Był pierwszym urzędującym prezydentem USA, który spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Między Trumpem a Kimem doszło też do wymiany listów. Jednak wobec formułowanych przez USA żądań denuklearyzacji Korei Północnej, na co Pjongjang nie chciał się zgodzić, kontakty te nie doprowadziły do przełomu w relacjach, jakim byłoby np. zniesienie części sankcji nałożonych na Koreę Północną w związku z rozwojem przez nią programu rakietowego i próbami z bronią nuklearną.
We wrześniu Kim mówił, że nie ma powodu, by unikać rozmów z USA, jeśli Waszyngton przestanie formułować żądania dotyczące denuklearyzacji Korei Północnej. Pjongjang wyklucza możliwość rezygnacji z broni atomowej uznając ją za niezbędną gwarancję swojego bezpieczeństwa i suwerenności.
Władze Korei Południowej zawiesiły organizację wycieczek do wspólnej strefy bezpieczeństwa na granicy między Koreami w Panmundżomie do wczesnego listopada, ale nie potwierdziły planów dotyczących ewentualnego spotkania Trumpa i Lee z Kimem.
Seul poinformował, że Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych z okolic Pjongjangu, w kierunku północnowschodnim. Pociski zostały wystrzelone w środę rano (czasu lokalnego) – wynika z komunikatu Połączonego Kolegium Szefów Sztabów. Pociski miały przelecieć ok. 350 km i spaść na terytorium Korei Północnej, a nie – tak jak zazwyczaj – do morza. W czasie ostatnich prób – z 8 i 22 maja – pociski wpadły do wód Morza Wschodniego.
Korea Południowa nie wyklucza, że pociski wystrzelone 22 października były pociskami tego samego typu, które wystrzelono we wrześniu 2024 r.
Na początku października w czasie organizowanej przez Koreę Północną parady wojskowej zaprezentowano po raz pierwszy nowe pociski międzykontynentalne Hwasong-20. W zasięgu tych pocisków mają być cele na całym terytorium USA.
