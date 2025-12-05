Rzeczpospolita
Obamowie wciąż wskazują drogę

Wbrew oczekiwaniom społecznym Michelle Obama nie angażuje się w politykę, ale skupia na ważnych życiowych sprawach. O wiele częściej można usłyszeć komentarze polityczne jej męża. Barack Obama stara się kształtować dyskurs polityczny w USA.

Publikacja: 05.12.2025 04:35

Barack Obama stara się kształtować dyskurs polityczny w USA

Foto: PAP/EPA

Aleksandra Słabisz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Michelle Obama nie angażuje się w politykę, mimo spekulacji na ten temat?
  • Jakie inicjatywy podejmuje Michelle Obama poza polityką i jak wpływają one na społeczeństwo?
  • W jaki sposób Barack Obama nadal wpływa na dyskurs polityczny w USA?

Korespondencja z Nowego Jorku

– Ameryka nie jest gotowa na kobietę prezydenta. Do tego jeszcze musi dorosnąć, jak widać po ostatnich wyborach. Dlatego gdy mówicie, że macie nadzieję, że ja będę kandydować, to nie mówicie prawdy. Nie jesteście gotowi na kobietę [w Białym Domu] – tak Michelle Obama skomentowała niedawno ciągnące się za nią od lat domysły i spekulacje, że będzie się ubiegać o najwyższe w kraju stanowisko, które 10 lat temu piastował jej mąż – jako pierwszy czarnoskóry Amerykanin. 

Michelle i Barack Obamowie uchodzą za parę prezydencką wielkiej klasy i zaskarbili sobie ogrom sympatii i szacunku u Amerykanów, stąd w trudnych momentach politycznych demokraci patrzyli na nią z nadzieją, że mogłaby przejąć stery, a zwolennicy Donalda Trumpa z trwogą rozważali ten scenariusz, obawiając się, że mogłaby odnieść sukces.

Michelle Obama pisze nie tylko o ubraniach. Czy w tym małżeństwie dzieje się coś niedobrego?

Michelle Obama konsekwentnie jednak dementuje pogłoski na temat potencjalnego zaangażowania się w wielką politykę. Jest bardzo aktywna, ale w tematach dotyczących życia, kobiet, które tylko po części zahaczają o politykę. Pisze, prowadzi podcasty, pracuje nad własnym rozwojem. Ale też przez Fundację Obamów oraz organizację Girls Opportunity Alliance wspiera edukację dziewcząt. 

Czytaj więcej

Michelle Obama apeluje o zachowanie dystansu wobec niepochlebnych opinii zamieszczanych w Internecie
Ludzie
Michelle Obama radykalne podchodzi do mediów społecznościowych. Co ją spotkało?

Niedawno wydała książkę „The Look”, którą poświęciła ewolucji swojego stylu ubierania i jego percepcji. W książce pisze nie tylko o ubraniach, ale o tożsamości, pewności siebie i autentyczności oraz o tym, że teraz czuje, że swobodniej może wyrażać siebie.

Podczas wystąpień mówi o tym, jak będąc Pierwszą Damą była pod lupą, żyła w rygorystycznych ramach narzuconych przez oczekiwania społeczne. Teraz przechodzi z roli definiowanej przez służbę publiczną do bardziej samodzielnej i mającej znaczenie dla niej samej. Jest aktywna medialnie i społecznie, ale – jak podkreśla – na własnych warunkach.

Czasem otwarcie przeciwstawia się oczekiwaniom społecznym. Tak było, gdy nie pojawiła się u boku męża na inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa, a półtora tygodnia wcześniej na pogrzebie byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera, czym wywołała podejrzenia, że może w jej małżeństwie nie dzieje się dobrze.

Ludzie nie mogli uwierzyć, że odmawiam z jakiegokolwiek innego powodu – musieli zakładać, że moje małżeństwo się rozpada. Podczas gdy ja naprawdę staram się przejąć kontrolę nad swoim życiem i z pełną świadomością wybierać to, co jest dla mnie właściwe. Kosztowało mnie to wiele wysiłku, by nie robić tego, co uważano za właściwe, lecz to, co było właściwe dla mnie – tłumaczyła w podcaście „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson”. Dodała, że w ten sposób chce dać przykład córkom i wszystkim młodym kobietom.

– Chcę, żeby już teraz zaczęły ćwiczyć sztukę mówienia „nie”. Bo widzę w nich to ciągłe zadowalanie innych, dążenie do bycia najlepszym, niebranie niczego za pewnik, nieustanne okazywanie wdzięczności, poczucie, że już teraz są wystarczające – dodała.

Michelle Obama krytykuje Donalda Trumpa

Angażując się w rozwój osobisty, Michelle Obama niezupełnie stroni od polityki. Gdy nadarzy się okazja, otwarcie krytykuje Donalda Trumpa i jego styl przywódczy, mobilizując demokratycznych wyborców. W swoim wystąpieniu podczas Krajowej Konwencji Partii Demokratycznej w 2024 r. mówiła o „ohydnych, mizoginistycznych, rasistowskich kłamstwach” Trumpa.

Czytaj więcej

Skromne życie Joe Bidena po prezydenturze. Szczególnie w porównaniu do Baracka Obamy
Polityka
Skromne życie Joe Bidena po prezydenturze. Szczególnie w porównaniu do Baracka Obamy

Celnie też zażartowała z komentarza Trumpa o „black jobs” (zawodów wykonywanych przez czarnych), mówiąc, że urząd prezydenta, o który on się ubiega, może być jednym z tych „black jobs” – co stanowiło ostrą krytykę jego retoryki. Po ataku na Kapitol w styczniu 2021 r. Obama wezwała firmy z branży mediów społecznościowych do zablokowania Trumpa, mówiąc, że nie powinny umożliwiać tego, co określiła jako „monstrualne zachowanie”.

W swoich wcześniejszych przemówieniach (nawet jako Pierwsza Dama) przedstawiała sprzeciw polityczny nie tylko w kategoriach partyjnych, lecz także jako kwestię przyzwoitości i moralności. Na przykład w 2016 r. ostrzegała kobiety – i wszystkich wyborców – by nie normalizowali zachowania Trumpa. – Tu nie chodzi o politykę. Tu chodzi o podstawową ludzką przyzwoitość – o to, co jest dobre, a co złe – mówiła.

Co w czasach Donalda Trumpa robi Barack Obama? „Wciąż potrafi wygłosić najwyższej klasy przemówienie wyborcze”

Zdecydowanie bardziej, choć też z umiarem, w politykę zaangażowany jest natomiast mąż Michelle, Barack Obama. Jego rola polityczna polega już nie na sprawowaniu władzy, a bardziej na kształtowaniu dyskursu politycznego, wspieraniu liderów i walce o wzmacnianie instytucji demokratycznych. Podczas gdy jego następca, Donald Trump obchodząc normy i przepisy podważa fundamenty demokracji w USA, trzęsie gospodarką światową, założona przez niego Obama Foundation promuje zaangażowanie obywatelskie, demokrację oraz szkoli przyszłych przywódców.

Czytaj więcej

To najdroższe centrum prezydenckie w historii USA – budżet inwestycji to około 850 milionów dolarów.
Architektura
Barack Obama buduje centrum prezydenckie. Brutalistyczny kolos w kształcie dłoni

Natomiast przez Higher Ground Productions, firmę, którą prowadzi z żoną, produkuje filmy, seriale telewizyjne i dokumenty, których celem jest wspieranie różnorodnych głosów i opowiadanie ważnych historii. 

Barack Obama jest też gościem honorowym i posiadającym unikalne doświadczenie ekspertem na odczytach i w dyskusjach o sprawach międzynarodowych, demokracji, przywództwie oraz kwestiach społecznych. – Kiedy zostaje o to poproszony, wciąż potrafi wygłosić najwyższej klasy przemówienie wyborcze, apel do darczyńców, przemówienie konwencyjne czy mowę pogrzebową – pisze magazyn „The Atlantic”. 

W mediach społecznościowych, wywiadach i wystąpieniach komentuje najważniejsze wydarzenia w kraju. Pochwalił swoją alma mater, Harvard, za „odrzucenie bezprawnej i nieudolnej próby” Białego Domu, „stłumienia wolności akademickiej”, skrytykował próby republikanów odebrania ubezpieczeń zdrowotnych milionom ludzi. 

W przyszłym roku do użytku publicznego zostanie oddane Obama Presidential Center, czyli jego biblioteka prezydencka i muzeum w Chicago. Nad jego  powstaniem sam czuwa.

