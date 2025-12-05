Aktualizacja: 05.12.2025 04:40 Publikacja: 05.12.2025 04:35
Barack Obama stara się kształtować dyskurs polityczny w USA
Foto: PAP/EPA
Korespondencja z Nowego Jorku
– Ameryka nie jest gotowa na kobietę prezydenta. Do tego jeszcze musi dorosnąć, jak widać po ostatnich wyborach. Dlatego gdy mówicie, że macie nadzieję, że ja będę kandydować, to nie mówicie prawdy. Nie jesteście gotowi na kobietę [w Białym Domu] – tak Michelle Obama skomentowała niedawno ciągnące się za nią od lat domysły i spekulacje, że będzie się ubiegać o najwyższe w kraju stanowisko, które 10 lat temu piastował jej mąż – jako pierwszy czarnoskóry Amerykanin.
Michelle i Barack Obamowie uchodzą za parę prezydencką wielkiej klasy i zaskarbili sobie ogrom sympatii i szacunku u Amerykanów, stąd w trudnych momentach politycznych demokraci patrzyli na nią z nadzieją, że mogłaby przejąć stery, a zwolennicy Donalda Trumpa z trwogą rozważali ten scenariusz, obawiając się, że mogłaby odnieść sukces.
Michelle Obama konsekwentnie jednak dementuje pogłoski na temat potencjalnego zaangażowania się w wielką politykę. Jest bardzo aktywna, ale w tematach dotyczących życia, kobiet, które tylko po części zahaczają o politykę. Pisze, prowadzi podcasty, pracuje nad własnym rozwojem. Ale też przez Fundację Obamów oraz organizację Girls Opportunity Alliance wspiera edukację dziewcząt.
Niedawno wydała książkę „The Look”, którą poświęciła ewolucji swojego stylu ubierania i jego percepcji. W książce pisze nie tylko o ubraniach, ale o tożsamości, pewności siebie i autentyczności oraz o tym, że teraz czuje, że swobodniej może wyrażać siebie.
Podczas wystąpień mówi o tym, jak będąc Pierwszą Damą była pod lupą, żyła w rygorystycznych ramach narzuconych przez oczekiwania społeczne. Teraz przechodzi z roli definiowanej przez służbę publiczną do bardziej samodzielnej i mającej znaczenie dla niej samej. Jest aktywna medialnie i społecznie, ale – jak podkreśla – na własnych warunkach.
Czasem otwarcie przeciwstawia się oczekiwaniom społecznym. Tak było, gdy nie pojawiła się u boku męża na inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa, a półtora tygodnia wcześniej na pogrzebie byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera, czym wywołała podejrzenia, że może w jej małżeństwie nie dzieje się dobrze.
– Ludzie nie mogli uwierzyć, że odmawiam z jakiegokolwiek innego powodu – musieli zakładać, że moje małżeństwo się rozpada. Podczas gdy ja naprawdę staram się przejąć kontrolę nad swoim życiem i z pełną świadomością wybierać to, co jest dla mnie właściwe. Kosztowało mnie to wiele wysiłku, by nie robić tego, co uważano za właściwe, lecz to, co było właściwe dla mnie – tłumaczyła w podcaście „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson”. Dodała, że w ten sposób chce dać przykład córkom i wszystkim młodym kobietom.
– Chcę, żeby już teraz zaczęły ćwiczyć sztukę mówienia „nie”. Bo widzę w nich to ciągłe zadowalanie innych, dążenie do bycia najlepszym, niebranie niczego za pewnik, nieustanne okazywanie wdzięczności, poczucie, że już teraz są wystarczające – dodała.
Angażując się w rozwój osobisty, Michelle Obama niezupełnie stroni od polityki. Gdy nadarzy się okazja, otwarcie krytykuje Donalda Trumpa i jego styl przywódczy, mobilizując demokratycznych wyborców. W swoim wystąpieniu podczas Krajowej Konwencji Partii Demokratycznej w 2024 r. mówiła o „ohydnych, mizoginistycznych, rasistowskich kłamstwach” Trumpa.
Celnie też zażartowała z komentarza Trumpa o „black jobs” (zawodów wykonywanych przez czarnych), mówiąc, że urząd prezydenta, o który on się ubiega, może być jednym z tych „black jobs” – co stanowiło ostrą krytykę jego retoryki. Po ataku na Kapitol w styczniu 2021 r. Obama wezwała firmy z branży mediów społecznościowych do zablokowania Trumpa, mówiąc, że nie powinny umożliwiać tego, co określiła jako „monstrualne zachowanie”.
W swoich wcześniejszych przemówieniach (nawet jako Pierwsza Dama) przedstawiała sprzeciw polityczny nie tylko w kategoriach partyjnych, lecz także jako kwestię przyzwoitości i moralności. Na przykład w 2016 r. ostrzegała kobiety – i wszystkich wyborców – by nie normalizowali zachowania Trumpa. – Tu nie chodzi o politykę. Tu chodzi o podstawową ludzką przyzwoitość – o to, co jest dobre, a co złe – mówiła.
Zdecydowanie bardziej, choć też z umiarem, w politykę zaangażowany jest natomiast mąż Michelle, Barack Obama. Jego rola polityczna polega już nie na sprawowaniu władzy, a bardziej na kształtowaniu dyskursu politycznego, wspieraniu liderów i walce o wzmacnianie instytucji demokratycznych. Podczas gdy jego następca, Donald Trump obchodząc normy i przepisy podważa fundamenty demokracji w USA, trzęsie gospodarką światową, założona przez niego Obama Foundation promuje zaangażowanie obywatelskie, demokrację oraz szkoli przyszłych przywódców.
Natomiast przez Higher Ground Productions, firmę, którą prowadzi z żoną, produkuje filmy, seriale telewizyjne i dokumenty, których celem jest wspieranie różnorodnych głosów i opowiadanie ważnych historii.
Barack Obama jest też gościem honorowym i posiadającym unikalne doświadczenie ekspertem na odczytach i w dyskusjach o sprawach międzynarodowych, demokracji, przywództwie oraz kwestiach społecznych. – Kiedy zostaje o to poproszony, wciąż potrafi wygłosić najwyższej klasy przemówienie wyborcze, apel do darczyńców, przemówienie konwencyjne czy mowę pogrzebową – pisze magazyn „The Atlantic”.
W mediach społecznościowych, wywiadach i wystąpieniach komentuje najważniejsze wydarzenia w kraju. Pochwalił swoją alma mater, Harvard, za „odrzucenie bezprawnej i nieudolnej próby” Białego Domu, „stłumienia wolności akademickiej”, skrytykował próby republikanów odebrania ubezpieczeń zdrowotnych milionom ludzi.
W przyszłym roku do użytku publicznego zostanie oddane Obama Presidential Center, czyli jego biblioteka prezydencka i muzeum w Chicago. Nad jego powstaniem sam czuwa.
