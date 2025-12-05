Michelle Obama pisze nie tylko o ubraniach. Czy w tym małżeństwie dzieje się coś niedobrego?

Michelle Obama konsekwentnie jednak dementuje pogłoski na temat potencjalnego zaangażowania się w wielką politykę. Jest bardzo aktywna, ale w tematach dotyczących życia, kobiet, które tylko po części zahaczają o politykę. Pisze, prowadzi podcasty, pracuje nad własnym rozwojem. Ale też przez Fundację Obamów oraz organizację Girls Opportunity Alliance wspiera edukację dziewcząt.

Niedawno wydała książkę „The Look”, którą poświęciła ewolucji swojego stylu ubierania i jego percepcji. W książce pisze nie tylko o ubraniach, ale o tożsamości, pewności siebie i autentyczności oraz o tym, że teraz czuje, że swobodniej może wyrażać siebie.

Podczas wystąpień mówi o tym, jak będąc Pierwszą Damą była pod lupą, żyła w rygorystycznych ramach narzuconych przez oczekiwania społeczne. Teraz przechodzi z roli definiowanej przez służbę publiczną do bardziej samodzielnej i mającej znaczenie dla niej samej. Jest aktywna medialnie i społecznie, ale – jak podkreśla – na własnych warunkach.

Czasem otwarcie przeciwstawia się oczekiwaniom społecznym. Tak było, gdy nie pojawiła się u boku męża na inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa, a półtora tygodnia wcześniej na pogrzebie byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera, czym wywołała podejrzenia, że może w jej małżeństwie nie dzieje się dobrze.

– Ludzie nie mogli uwierzyć, że odmawiam z jakiegokolwiek innego powodu – musieli zakładać, że moje małżeństwo się rozpada. Podczas gdy ja naprawdę staram się przejąć kontrolę nad swoim życiem i z pełną świadomością wybierać to, co jest dla mnie właściwe. Kosztowało mnie to wiele wysiłku, by nie robić tego, co uważano za właściwe, lecz to, co było właściwe dla mnie – tłumaczyła w podcaście „IMO with Michelle Obama and Craig Robinson”. Dodała, że w ten sposób chce dać przykład córkom i wszystkim młodym kobietom.