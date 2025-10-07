Dużo skromniejsza biblioteka Joe Bidena niż Baracka Obamy

Jak podaje „WSJ”, za lipcowe wystąpienie na dorocznej konferencji SHRM początkowo zaoferowano mu 275 tys. dol. Dopiero po negocjacjach przyznano mu dodatkowe 25 tys. dolarów na pokrycie podróży i hotelu dla siebie i zespołu. Na LinkedInie nie brakowało komentarzy rozczarowania, że to Biden będzie występował na dorocznym zgromadzeniu organizacji, która zrzesza 340 tys. osób, ale ostatecznie otrzymał owacje na stojąco przed i po wystąpieniu, w którym mówił o przywództwie oraz transformacji siły roboczej.

Mozolnie też idzie Bidenowi zbiórka funduszy na budowę prezydenckiej biblioteki, która ma przechować i prezentować dokumenty i pamiątki po 48 latach, jakie Biden spędził na pracy w Waszyngtonie. Obecne plany zakładają, że zostanie stworzona przy University of Delaware, gdzie już znajdują się dokumenty z czasów jego kadencji w Senacie. – Nasza uczelnia będzie zaszczycona, jeżeli doszłoby do utworzenia tutaj siedziby Biblioteki Prezydenckiej Muzeum Bidena – podał rzecznik uczelni. Zespół Bidena przewiduje, że jego centrum prezydenckie będzie mniej okazałe niż to, które powstaje dla Baracka Obamy w chicagowskim South Side za 850 mln dol.

Bidenowska biblioteka ma kosztować między 200 a 300 mln dol., ale jak donosi NBC News, najhojniejsi darczyńcy, którzy wspierali Bidena w kampaniach politycznych mówią, że nie planują dokładać się do tego projektu albo złożą symboliczne donacje. Są rozgoryczeni tym, w jakich okolicznościach Biden przerwał kampanię wyborczą na drugą kadencję oraz brakiem transparentności z jego strony, co do jego ograniczeń związanych z wiekiem. – To bardzo trudny czas na zbieranie dużych sum dla demokratów, biorąc pod uwagę, jak mściwy jest Donald Trump – mówi cytowany przez NBC News Chris Korge, przewodniczący Krajowej Komisji Demokratycznej.

Jak podaje „WSJ”, po zakończonej kadencji Biden miał powiedzieć, że planuje spłacić swoje osobiste długi w wysokości 800 tys. dol., w tym te związane z pożyczką na dom w Rehoboth Beach, który wraz z żoną Jill prezydent zakupił w 2017 r. Chciałby pomóc synowi Hunterowi w spłatach jego długów wynikających z jego problemów prawnych oraz córce Ashley, która się rozwodzi. Planuje też zostawić w spadku fundusze dla swoich wnuków, z którymi jest blisko związany.

Wspomnienia: priorytet życia codziennego Joe Bidena

Przy ograniczonych możliwościach zarobkowych nie będzie mógł zrealizować wszystkich swoich planów, ale może sobie pozwolić na dostatnie – choć nie przesadnie wystawne – życie. Jego budżet ratuje podpisany latem kontrakt z Hachette Book Group na książkę wspomnieniową. Umowa opiewa na 10 mln dol., choć w porównaniu z 60 mln dol., które otrzymał Barack Obama, nie stanowi to imponującej sumy. Joe Biden otrzymuje też emeryturę federalną w wysokości 416 tys. dol. rocznie za kadencję w Białym Domu oraz lata przepracowane w Kongresie – wynika z danych National Taxpayers Union Foundation.