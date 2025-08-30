Kamala Harris bez ochrony Secret Service. „Dla Donalda Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zemsta”

Prezydent Joe Biden tuż przed opuszczeniem urzędu w styczniu ubiegłego roku przedłużył ochronę dla Kamali Harris o rok, do stycznia 2026 roku. Prezydent Donald Trump podjął jednak decyzję o zniesieniu ochrony dla wiceprezydent. W datowanym na czwartek, 28 września liście do Harris, do którego dotarła CNN, napisano, że decyzja wchodzi w życie w poniedziałek 1 września.

Kirsten Allen, starsza doradczyni Harris, w odpowiedzi na tę decyzję wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „wiceprezydent jest wdzięczna Secret Service za jej profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa”.

Kamala Harris rusza promować swoją książkę o starcie w wyborach prezydenckich

We wrześniu Harris wyruszyła w trasę promującą jej wspomnienia „107 dni”, opisujące nieudany start w wyborach prezydenckich. Harris była kandydatką demokratów na prezydenta przez 107 dni po tym, jak Biden w lipcu 2024 roku wycofał się z wyścigu po katastrofalnej dla siebie debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem.

Kamala Harris w ubiegłym miesiącu oświadczyła, że nie będzie ubiegać się o stanowisko gubernatora Kalifornii w 2026 roku.