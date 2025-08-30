Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kamala Harris bez ochrony Secret Service. „Dla Donalda Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zemsta”

Prezydent USA Donald Trump odwołał ochronę Secret Service dla byłej wiceprezydent i jego demokratycznej rywalki w wyborach w 2024 roku, Kamali Harris - poinformował wysoki rangą urzędnik Białego Domu.

Publikacja: 30.08.2025 08:40

Kamala Harris

Kamala Harris

Foto: PAP/EPA/Saul Loeb

Bartosz Lewicki

Prezydent Joe Biden tuż przed opuszczeniem urzędu w styczniu ubiegłego roku przedłużył ochronę dla Kamali Harris o rok, do stycznia 2026 roku. Prezydent Donald Trump podjął jednak decyzję o zniesieniu ochrony dla wiceprezydent. W datowanym na czwartek, 28 września liście do Harris, do którego dotarła CNN, napisano, że decyzja wchodzi w życie w poniedziałek 1 września.

Kirsten Allen, starsza doradczyni Harris, w odpowiedzi na tę decyzję wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „wiceprezydent jest wdzięczna Secret Service za jej profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa”.

Czytaj więcej

Na Kamalę Harris zagłosowało 2,3 mln mniej Amerykanów niż na Donalda Trumpa
Polityka
Gdzie jest Kamala Harris? Partia Demokratyczna szuka nowej drogi

Kamala Harris rusza promować swoją książkę o starcie w wyborach prezydenckich

We wrześniu Harris wyruszyła w trasę promującą jej wspomnienia „107 dni”, opisujące nieudany start w wyborach prezydenckich. Harris była kandydatką demokratów na prezydenta przez 107 dni po tym, jak Biden w lipcu 2024 roku wycofał się z wyścigu po katastrofalnej dla siebie debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem. 

Kamala Harris w ubiegłym miesiącu oświadczyła, że nie będzie ubiegać się o stanowisko gubernatora Kalifornii w 2026 roku. 

Reklama
Reklama

Senator USA Adam Schiff, demokrata z Kalifornii i częsty krytyk Trumpa, nazwał decyzję w sprawie odebrania Harris ochrony „kolejnym niebezpiecznym przypomnieniem, że dla Donalda Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zemsta”.

Czytaj więcej

Kamala Harris
Polityka
Od lokalnego prokuratora do wiceprezydenta USA. Kim jest Kamala Harris?

Decyzje Donalda Trumpa dotyczące Hillary Clinton i Kamali Harris

W marcu 2025 roku decyzją Donalda Trumpa zostaną cofnięte wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa i dostęp do informacji tajnych dla byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłej wiceprezydent Kamali Harris i wielu innych urzędników administracji Joe Bidena. „Nie leży już w interesie narodowym, aby następujące osoby miały dostęp do informacji niejawnych” – czytamy w rozporządzeniu wykonawczym. „Niniejszym nakazuję każdemu departamentowi i szefowi agencji podjęcie wszelkich dodatkowych działań, które są konieczne i zgodne z obowiązującym prawem, w celu cofnięcia wszelkich aktywnych poświadczeń bezpieczeństwa posiadanych przez wyżej wymienione osoby i natychmiastowego cofnięcia im dostępu do informacji niejawnych” – głosi rozporządzenie. 

Czytaj więcej

Kamala Harris
Polityka
Donald Trump cofnął Kamali Harris dostęp do materiałów tajnych

Trump odebrał również federalną ochronę innym osobom, w tym takim, które go krytykowały, jak były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. W marcu zakończył ochronę dzieci Bidena – Huntera Bidena i Ashley Biden.

Kamala Harris, najważniejsze daty

Kamala Harris, najważniejsze daty

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Joe Biden Donald Trump Kamala Harris Donald Trump - druga kadencja

Prezydent Joe Biden tuż przed opuszczeniem urzędu w styczniu ubiegłego roku przedłużył ochronę dla Kamali Harris o rok, do stycznia 2026 roku. Prezydent Donald Trump podjął jednak decyzję o zniesieniu ochrony dla wiceprezydent. W datowanym na czwartek, 28 września liście do Harris, do którego dotarła CNN, napisano, że decyzja wchodzi w życie w poniedziałek 1 września.

Kirsten Allen, starsza doradczyni Harris, w odpowiedzi na tę decyzję wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „wiceprezydent jest wdzięczna Secret Service za jej profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa”.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1284
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1283
Czarci Dół – torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody w gminie Celestynów. Leży w granicach Mazowie
Świat
Czy torfowiska wschodniej Europy powstrzymają armię Putina?
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1277
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1277
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Dr Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Kamil Całus, Ośrodek Studiów
Polityka
Podcast „Rzecz o geopolityce”: Putin szykuje się na kolejną wojnę. Mołdawski sprawdzian
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie