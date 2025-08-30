Kamala Harris bez ochrony Secret Service. „Dla Donalda Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zemsta”

Aktualizacja: 30.08.2025 09:47 Publikacja: 30.08.2025 08:40
Kamala Harris
Prezydent Joe Biden tuż przed opuszczeniem urzędu w styczniu ubiegłego roku przedłużył ochronę dla Kamali Harris o rok, do stycznia 2026 roku. Prezydent Donald Trump podjął jednak decyzję o zniesieniu ochrony dla wiceprezydent. W datowanym na czwartek, 28 września liście do Harris, do którego dotarła CNN, napisano, że decyzja wchodzi w życie w poniedziałek 1 września.
Kirsten Allen, starsza doradczyni Harris, w odpowiedzi na tę decyzję wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „wiceprezydent jest wdzięczna Secret Service za jej profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa”.
We wrześniu Harris wyruszyła w trasę promującą jej wspomnienia „107 dni”, opisujące nieudany start w wyborach prezydenckich. Harris była kandydatką demokratów na prezydenta przez 107 dni po tym, jak Biden w lipcu 2024 roku wycofał się z wyścigu po katastrofalnej dla siebie debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem.
Kamala Harris w ubiegłym miesiącu oświadczyła, że nie będzie ubiegać się o stanowisko gubernatora Kalifornii w 2026 roku.
Senator USA Adam Schiff, demokrata z Kalifornii i częsty krytyk Trumpa, nazwał decyzję w sprawie odebrania Harris ochrony „kolejnym niebezpiecznym przypomnieniem, że dla Donalda Trumpa nie ma ważniejszego celu niż zemsta”.
W marcu 2025 roku decyzją Donalda Trumpa zostaną cofnięte wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa i dostęp do informacji tajnych dla byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłej wiceprezydent Kamali Harris i wielu innych urzędników administracji Joe Bidena. „Nie leży już w interesie narodowym, aby następujące osoby miały dostęp do informacji niejawnych” – czytamy w rozporządzeniu wykonawczym. „Niniejszym nakazuję każdemu departamentowi i szefowi agencji podjęcie wszelkich dodatkowych działań, które są konieczne i zgodne z obowiązującym prawem, w celu cofnięcia wszelkich aktywnych poświadczeń bezpieczeństwa posiadanych przez wyżej wymienione osoby i natychmiastowego cofnięcia im dostępu do informacji niejawnych” – głosi rozporządzenie.
Trump odebrał również federalną ochronę innym osobom, w tym takim, które go krytykowały, jak były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. W marcu zakończył ochronę dzieci Bidena – Huntera Bidena i Ashley Biden.
Kamala Harris, najważniejsze daty
