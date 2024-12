Wielu wyborców demokratycznych podziela jego sceptyczne nastawienie. Portal Politico opisuje badanie opinii publicznej przeprowadzone przez progresywną grupę Navigator Research, w którym respondenci stwierdzili, że Partia Demokratyczna zaślepiła się kwestiami demograficznej różnorodności oraz tymi ważnymi tylko dla elit.

Joe Biden za niewiele ponad trzy tygodnie odda stery władzy Donaldowi Trumpowi Foto: Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

– Są jak struś: mają głowy w piasku i są zupełnie pochłonięci swoimi własnymi pomysłami, nawet jeżeli te ich pociągają na dno – powiedział jeden z uczestników badania. Inny stwierdził, że demokraci już nie są „przyjacielami klasy pracującej”. – To, w co wierzą demokratyczne elity i ich politycy, często jest bardzo dalekie od tego, w co wierzy przeciętny wyborca demokratyczny. Zbyt mocno się skupiają na tym, żeby przypodobać się skrajnie lewicowemu ruchowi społecznemu, który cieszy się popularnością na uczelniach – mówi uczestnik badania z Georgii, który w 2020 r. głosował na Joe Bidena, ale w tym roku na Trumpa.

– Te słabości, na które ludzie wskazują – partia musi przemyśleć. Może nie chodzi o przekaz, może chodzi o agendę. Albo o coś o wiele głębszego, nad czym partia musi się zastanowić – mówi cytowana przez Politico Rachael Russell z Navigator Research.

Czy Partia Demokratyczna znajdzie silnego przywódcę?

Do tego partia potrzebuje też silnego lidera, który przeprowadzi ją przez kolejne kadencje w Kongresie i przez rządy Donalda Trumpa. A takiego na razie nie ma. Zanim okaże się, czy to będzie Kamala Harris, czy ktoś inny, demokraci muszą zdecydować, kogo obsadzić na czele Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej na miejscu po odchodzącym przewodniczącym Jaime Harrisonie. Ta osoba będzie w najbliższych dwóch latach twarzą Partii Demokratycznej, którą już niedługo czekają przygotowania do wyborów połówkowych w 2026 r.

Na tej osobie ciążyć będzie odpowiedzialność zmobilizowania wyborców, nadania kierunku i organizacji zbiórki pieniędzy. Wybory na przewodniczącego mają się odbyć 1 lutego, a o stanowisko to ubiega się sześcioro kandydatów, w tym przewodniczący Partii Demokratycznej z Wisconsin Ben Wikler, były gubernator Maryland Martin O’Malley i nowojorski senator James Skoufis.