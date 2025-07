Polska jest na celowniku Rosji. Jaka polityka wobec Ukrainy byłaby najlepsza?

Czy jednak jesteśmy gotowi wdrożyć stosowną strategię działania? A także – czy w ogóle jesteśmy otwarci na uczciwy dialog i z Ukrainą, i wewnątrzpolski na ten temat, biorąc jako punkt wyjścia diagnozę ks. Józefa Tischnera: (…) ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu od siebie, zamknięci w ścianach naszych lęków, lecz musimy spojrzeć na siebie niejako z zewnątrz, ja twoimi, a ty moimi oczami.

Jak zapobiec uwikłaniu Polski w wojnę w Ukrainie? Lęk skłania do fałszywej diagnozy

Odpowiedź na pytania, jakie padły w poprzednim akapicie, nie jest oczywista. Na pewno z perspektywy doświadczeń wojennych, które zbieram, regularnie podróżując do Ukrainy w czasie wojny, uwagę zwraca kilka zatrważających trendów.

Przede wszystkim widać, iż zrozumiały lęk przed uwikłaniem Polski w wojnę skłania coraz większą liczbę Polaków do fałszywej diagnozy, jak jej zapobiec, a mianowicie do polityki asekuracyjnej. Narasta przekonanie, że kiedy maniak, zebrawszy zgraję lumpów, systematycznie podpala biedną wioskę sąsiada, to najlepszą metodą obrony naszego własnego, dość już bogatego obejścia jest inwestowanie w sprzęt przeciwpożarowy i pożyczanie sąsiadowi wody tudzież gaśnic. Część do tego uważa, że uciekających sąsiadów należy zawracać, bo cóż to za pogorzelcy, skoro przyjeżdżają furmankami z częścią dobytku. Innymi słowy – nasila się myślenie podobne do tego, które skłoniło Zachód w 1938 i 1939 r. do minimalizowania swojego zaangażowania w sprawę pomocy najpierw Czechosłowacji, potem Polsce.

Propagatorom tego sposobu myślenia umyka potencjał wojskowy Ukrainy dysponującej potężną, zaprawioną w bojach armią o ogromnym potencjale innowacyjności, który sprawia, że nasz wschodni sąsiad jest nie tylko biorcą, ale może być szybko też dawcą bezpieczeństwa. Nie dostrzega się także tego, że bezpieczeństwo i zamożność Polski będzie pochodną członkostwa Ukrainy w NATO – bo pozostawanie jej w szarej strefie między imperialną Rosją a UE nie tylko przyniesie Ukraińcom brak bezpieczeństwa i nędzę, ale nam samym– i to w najlepszym razie – trwałą niepewność i konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków wojskowych na utrzymanie polskiej Linii Maginota.

Wejście Ukrainy do NATO oznaczałoby tymczasem zaangażowanie się USA w obronę status quo na wschód od Polski, co bezpieczeństwo naszego kraju wzmacniałoby fundamentalnie. Ewentualny kontrargument, że Ukraina w Sojuszu doprowadziłaby do erozji amerykańskiego zaangażowania się w NATO w ogóle nie przekonuje – żadne z dotychczasowych rozszerzeń, w tym o Polskę, nie przyniosło takiego skutku.