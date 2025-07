To, która strona postępuje zgodnie z umowami międzynarodowymi, ilustruje przykład Wejherowa. Wedle polsko-rosyjskiego protokołu z 26 marca 1995 r., polska strona zobowiązała się do zakończenia budowy tam kompleksu memorialnego, któremu obecnie poświęcony jest portal, gdzie można obejrzeć zdjęcia cmentarza. Między innymi widoczna jest tam symbolika ZSRR, czerwone gwiazdy, które zachowane są w bardzo dobrym stanie.

Teraz zwróćmy uwagę na to, w jakim stanie zachowane są „memoriały obrońców ojczyzny” oraz pomniki na mogiłach zbiorowych w Rosji współczesnej. Przypadek wsi Miednoje pokazuje to całkiem dobrze. Ale najpierw należy powiedzieć, że żołnierzy Armii Czerwonej już dawno wykorzystuje się w hybrydowej wojnie pamięci z Polskim Cmentarzem Wojennym w Miednoje. Na podstawie „badań” różnych aktywistów „patriotycznych” pod kierunkiem Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego kierownictwo muzealne wyrażało zamiar rozpoczęcia ekshumacji na rosyjskiej części kompleksu cmentarnego w celu udowodnienia, że leżą tam szczątki czerwonoarmistów zmarłych w szpitalach wojskowych. Zostały wymienione trzy osoby: Siergiej Kuwajew, Fiodor Biespałow i Kondrat Cukanow. Ale jak wynika z dokumentów, pierwsze dwie osoby pochowane są w mogile zbiorowej w centrum wsi Miednoje (numer kwatery WMC 69-192), trzecia spoczywa na terenie byłego obozu pionierskiego „Sokół” (numer kwatery WMC 69-194) (wszystkie te mogiły znajdują się na przeciwnym brzegu od kompleksu cmentarnego). Imiona każdej z nich wyryte są na umieszczonych tam tablicach pamiątkowych. Stan tych mogił zbiorowych, jak określono w aktualnej dokumentacji, jest niedostateczny, co zresztą odpowiada rzeczywistości. Jest mało prawdopodobne, że w ostatnich latach władze rosyjskie starały się zadbać o te mogiły, więc można wysnuć wniosek, że pamięć o poległych żołnierzach traktowana jest przez władze rosyjskie w sposób użytkowy; przydatna jest tylko w celu prowadzenia wojen pamięci.

Niezbędne pomniki wdzięczności

Te przykłady pokazują różnicę w praktykach upamiętniania obydwu krajów. Polska praktyka reprezentuje europejską kulturę pamięci, czyli szacunek do każdej osoby oparty na tradycji chrześcijańskiej. Radziecka praktyka, którą odziedziczyła Rosja współczesna i nadto odnowiła ją za rządów putinowskich, nawiązuje do radzieckiego znieważającego podejścia do jednostki. Człowiek w jej rozumieniu jest niczym, natomiast państwo – wszystkim. Dlatego miejsca spoczynku, a zwłaszcza cudze mogiły, nie są postrzegane jako zasługujące na szacunek, natomiast ważne są cenotafy, symboliczne grobowce nieodnoszące się do konkretnej jednostki bądź grobu i przedstawiające człowieka jako bezkształtną masę. Takie bezosobowe cenotafy mają symbolizować moc państwa oraz gotowość tej odczłowieczonej masy do uczestniczenia we wszystkich imperialnych awanturach państwa.

Temat pomników wdzięczności zawsze był i nadal jest dla Rosji putinowskiej bardzo drażliwy. Stawiane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w czasach komunistycznych od zawsze symbolizowały stratę suwerenności oraz przypominały o życiu pod kierunkiem rządu moskiewskiego. Z tego powodu pomniki te są niezbędne Rosji współczesnej – sprzyjają one jej ambicjom imperialnym, tworząc efekt obecności na „wyzwolonej”, czyli w putinowskim rozumieniu, „jego ziemi”. Natomiast zbrodnia katyńska, jak i zresztą ogólna pamięć o represjach, dyskredytują państwo jako instytucję, która zawsze chce mieć rację. Ponadto Katyń podważa zmitologizowany obraz stalinowskich „kampanii wyzwoleńczych” i dekonstruuje zromantyzowany radziecki koncept tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz mit Wielkiego Zwycięstwa, na podstawie których tworzy się rewanżystowska narracja Rosji putinowskiej.

Należy podkreślić oczywistość tego, że putinowska władza konsekwentnie zaostrza konfrontację z Polską, odwołując się do być może najbardziej wrażliwego tematu nie tylko w polskiej historii, ale i w polskiej pamięci rodzinnej. Ponadto, co może być nawet bardziej istotne, propagowane jest tzw. kłamstwo katyńskie w celach wewnętrznych, aby zachęcać społeczeństwo rosyjskie do nienawiści zarówno wobec innych państw i ich obywateli, jak i wobec „wewnętrznych wrogów reżimu”, czyli osób przeciwnych rządom putinowskim i rosyjskiej agresji na Ukrainę.