„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny

Książka szkockiego pisarza, poety i redaktora R. T. Andersona przypomina przepisy sprzed 200 lat i pokazuje, co jadali bohaterowie powieści Jane Austen.

Publikacja: 15.08.2025 17:05

„Przy stole Jane Austen”: Schabowy rozważny i romantyczny

Foto: mat.pras.

Michał Dobrołowicz

Przedstawiciele angielskiej klasy wyższej XIX wieku prowadzili bogate życie towarzyskie, którego ważnym elementem było jedzenie. Apetyt był dowodem dobrego samopoczucia, a jego brak zapowiadał kłopoty, tak było u Marianny z „Rozważnej i romantycznej”. Czytelnik poznaje kilkadziesiąt przepisów na potrawy i desery, które pojawiają się w powieściach Jane Austen: od śniadania, przez nuncheony, czyli brytyjskie „przegryzki między posiłkami”, po dania, które można podać w czasie rautu czy balu. Są też fragmenty prozy Austen i wycinki z jej biografii. Przepisy pochodzą między innymi z dwóch ocalałych zeszytów, których używała jej rodzina.

Donald Trump znów, jak przed wojną w Ukrainie, traktuje Władimira Putina jak normalnego polityka, a
Plus Minus
Donald Trump wciąż fascynuje się Rosją. A Władimir Putin tylko na tym korzysta
Langer (Jakub Gierszał) nie jest już tym intrygującym szaleńcem z „Chyłki", poprzedzającej najnowszy
Plus Minus
„Langer": Niedopisana dekoratorka i mdły arystokrata
„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych": Wolno płonąca planeta
Plus Minus
„Niewidzialny pożar. Ukryte koszty zmian klimatycznych": Wolno płonąca planeta
„Historie afgańskie": Ludzki wymiar wojny
Plus Minus
„Historie afgańskie": Ludzki wymiar wojny
„Co z tobą?": Hasło na jednej nodze
Plus Minus
„Co z tobą?": Hasło na jednej nodze
e-Wydanie