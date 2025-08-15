Przedstawiciele angielskiej klasy wyższej XIX wieku prowadzili bogate życie towarzyskie, którego ważnym elementem było jedzenie. Apetyt był dowodem dobrego samopoczucia, a jego brak zapowiadał kłopoty, tak było u Marianny z „Rozważnej i romantycznej”. Czytelnik poznaje kilkadziesiąt przepisów na potrawy i desery, które pojawiają się w powieściach Jane Austen: od śniadania, przez nuncheony, czyli brytyjskie „przegryzki między posiłkami”, po dania, które można podać w czasie rautu czy balu. Są też fragmenty prozy Austen i wycinki z jej biografii. Przepisy pochodzą między innymi z dwóch ocalałych zeszytów, których używała jej rodzina.