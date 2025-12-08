– Jesteśmy po najważniejszym punkcie Rady JHA (Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – red.) dotyczącym Polski. Potwierdziło się to, o czym mówiliśmy od wielu tygodni: Polska jest zwolniona z jakiegokolwiek mechanizmu relokacji, zwolniona z jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W tym zakresie wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy, wszystko, co deklarowaliśmy – powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO).

– Dyskusja była gorąca, bo z tych rozwiązań nie wszystkie kraje europejskie są zadowolone. Niezadowolone są kraje Południa, co tylko pokazuje jak bardzo nam udało się zrealizować nasze cele. Uwagi, które podnoszą kraje południowe to miara tego, jak wielką drogę przeszliśmy jako Polska, jak wielki jest sukces negocjacyjny rządu premiera Donalda Tusk – dodał szef MSWiA, który brał udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, którzy wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący tzw. mechanizmu solidarnościowego.

Pakt migracyjny i relokacja migrantów w 2026 roku. Rząd Donalda Tuska ogłasza sukces

„Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji” – napisał w serwisie X Donald Tusk.

– Pakt migracyjny wynegocjowany przez poprzedni rząd nie uwzględniał ani obecności uchodźców wojennych z Ukrainy, ani naszej determinacji jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy z Białorusią. To wszystko nam się udało – mówił z kolei Maciej Duszczyk, były wiceszef MSWiA, a obecnie członek KPRM. Dodał, iż szef resortu spraw wewnętrznych Hiszpanii ocenił, że pakt migracyjny został zmieniony.