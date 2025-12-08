Rzeczpospolita
Polska ma być na rok zwolniona z relokacji migrantów. Rząd ogłasza sukces

Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w Brukseli, że Polska została zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów. Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji – oświadczył premier Donald Tusk. Tymczasem lider Konfederacji Krzysztof Bosak stwierdził, że Rada UE zatwierdziła mechanizm relokacyjny w ramach paktu migracyjnego, a Polska została wymieniona w gronie państw, które mogą ubiegać się o zwolnienie ze zobowiązań.

Publikacja: 08.12.2025 12:58

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński

Foto: PAP/Piotr Polak

Jakub Czermiński

– Jesteśmy po najważniejszym punkcie Rady JHA (Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – red.) dotyczącym Polski. Potwierdziło się to, o czym mówiliśmy od wielu tygodni: Polska jest zwolniona z jakiegokolwiek mechanizmu relokacji, zwolniona z jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W tym zakresie wydaje się, że osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy, wszystko, co deklarowaliśmy – powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO).

– Dyskusja była gorąca, bo z tych rozwiązań nie wszystkie kraje europejskie są zadowolone. Niezadowolone są kraje Południa, co tylko pokazuje jak bardzo nam udało się zrealizować nasze cele. Uwagi, które podnoszą kraje południowe to miara tego, jak wielką drogę przeszliśmy jako Polska, jak wielki jest sukces negocjacyjny rządu premiera Donalda Tusk – dodał szef MSWiA, który brał udział w posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, którzy wstępnie zatwierdzili plan Komisji Europejskiej dotyczący tzw. mechanizmu solidarnościowego.

Pakt migracyjny i relokacja migrantów w 2026 roku. Rząd Donalda Tuska ogłasza sukces

„Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji” – napisał w serwisie X Donald Tusk.

– Pakt migracyjny wynegocjowany przez poprzedni rząd nie uwzględniał ani obecności uchodźców wojennych z Ukrainy, ani naszej determinacji jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy z Białorusią. To wszystko nam się udało – mówił z kolei Maciej Duszczyk, były wiceszef MSWiA, a obecnie członek KPRM. Dodał, iż szef resortu spraw wewnętrznych Hiszpanii ocenił, że pakt migracyjny został zmieniony.

– Rzeczywiście, to było naszym celem, aby zmienić pakt, dostosować go do wyzwań, które stoją m.in. przed Polską, ale tak naprawdę przed wszystkimi państwami, które graniczą z Białorusią i z Rosją – powiedział Duszczyk. – W decyzji, która została dzisiaj politycznie uzgodniona, w miejscu, gdzie jest Polska, jest zero: jesteśmy zwolnieni ze wszystkich możliwych elementów solidarności – dodał.

Mechanizm solidarnościowy. Polska ma być zwolniona na rok

Zwolnienie, o którym mówił premier oraz szef MSWiA, dotyczy roku 2026 r. – Z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jeśli nie z pewnością, to będzie następowało również w kolejnych latach. Wiemy o tym, że uchodźcy wojenni z Ukrainy nie wyjadą jutrze czy pojutrze z Polski, że granica Polski z Bialorusią nadal będzie pod dużą presją migracyjną. Włączenie tych elementów do metodologii wyliczania solidarności powoduje, że jesteśmy absolutnie pewni, że w kolejnych latach będzie podobnie – przekonywał w Brukseli Maciej Duszczyk.

Marcin Kierwiński mówił, że przyjęty algorytm, w którym Polska została uznana za kraj znajdujący się pod presją migracyjną i państwo, które wnosi wkład jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy to mechanizmy, które „gwarantują nam to, że przez wiele kolejnych lat Polska będzie z tego mechanizmu solidarnościowego po prostu zwolniona”.

Minister ogłosił, że w 2026 r. w ramach mechanizmu solidarności w krajach Unii Europejskiej ma zostać relokowanych 21 tys. uchodźców.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

