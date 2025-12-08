Aktualizacja: 08.12.2025 11:33 Publikacja: 08.12.2025 10:16
Donald Trump i Dmitrij Pieskow
Pieskow w rozmowie z kremlowskim propagandzistą, Pawłem Zarubinem mówił, że „obecna administracja jest fundamentalnie inna od poprzednich”. – I oczywiście, prezydent (Donald) Trump ma silną pozycję w krajowej polityce, co daje mu okazję do dostosowania koncepcji (strategii bezpieczeństwa) zgodnie ze swoją wizją – stwierdził rzecznik Kremla.
Pieskow ocenił, że zmiany w strategii bezpieczeństwa USA są „w dużej mierze zgodne z rosyjską wizją”. – Prawdopodobnie możemy mieć nadzieję, że może to być umiarkowaną gwarancją, iż będzie możliwe konstruktywne kontynuowanie wspólnej pracy na rzecz co najmniej znalezienia pokojowego rozwiązania na Ukrainie – stwierdził. Wywiad z Pieskowem pojawił się na kanale Zarubina w serwisie Telegram.
Jednocześnie rzecznik Kremla stwierdził, że choć czasem wszystko jest „pięknie zapisane”, to jednak „tak zwane głębokie państwo (deep state – red.) postrzega rzeczy inaczej”. – To się zdarza – zaznaczył. „Głębokie państwo” to termin używany do określania państwowej biurokracji i establishmentu, który koryguje zbyt radykalne zmiany kursu politycznego. Istnienie takiego „głębokiego państwa”, które sabotuje działania administracji, jest jedną z popularnych w popierającym Donalda Trumpa ruchu MAGA teorii spiskowych.
Nowa strategia bezpieczeństwa USA, opublikowana 4 grudnia jest – jak czytamy we wstępie do niej – „mapą drogową, która ma zapewnić, że Ameryka pozostanie najpotężniejszym i odnoszącym największe sukcesy państwem w historii ludzkości”. „We wszystkim, co robimy, stawiamy Amerykę na pierwszym miejscu (America First)” – pisze we wstępie Donald Trump.
W rozdziale dotyczącym Europy czytamy, że w ocenie USA Europa ma „głębsze problemy”, niż tylko niewystarczające wydatki na obronność i „stagnacja gospodarcza”. W dokumencie czytamy, że udział Europy kontynentalnej w globalnym PKB spadł z 25 proc. w 1990 roku do 14 proc. obecnie „częściowo ze względu na narodowe i transnarodowe regulacje, które godzą w kreatywność i uprzemysłowienie”.
W strategii czytamy następnie, że Europie grozi „cywilizacyjne zanikanie”. Przyczyną europejskich problemów mają być „działania Unii Europejskiej i innych ciał ponadnarodowych, które godzą w polityczną wolność i suwerenność”, a także „polityka migracyjna, która przekształca kontynent i wywołuje niepokoje” oraz „cenzurowanie wolności słowa i dławienie opozycji politycznej, pikowanie liczby urodzeń i utrata narodowej tożsamości (...)”.
„Jeśli obecne trendy się utrzymają, kontynent będzie nie do poznania w ciągu 20 lat lub mniej. W związku z tym nie jest oczywiste, czy określone europejskie kraje będą miały gospodarki i armie wystarczająco silne, by pozostać wiarygodnymi sojusznikami (...). Chcemy, aby Europa pozostała europejska, by zachowała cywilizacyjną pewność siebie i porzuciła błędne skupienie się na duszeniu przez regulacje”– głosi nowa strategia bezpieczeństwa USA.
W dalszej części dotyczącej Europy pojawia się Rosja. Autorzy strategii zarzucają państwom Europy „brak pewności siebie w relacjach z Rosją”, nad którą – jak czytamy – mają przewagę według każdego wskaźnika, z wyjątkiem broni atomowej. „W wyniku wojny Rosji przeciw Ukrainie relacje Europy z Rosją są obecnie głęboko osłabione, a wielu Europejczyków postrzega Rosję jako egzystencjalne zagrożenie. Zarządzanie relacjami Europejczyków z Rosją będzie wymagać znaczącego zaangażowania dyplomatycznego USA, zarówno w celu przywrócenia stabilności strategicznej na obszarze eurazjatyckim, jak i ograniczenia ryzyka konfliktu między Rosją a państwami europejskimi”– głosi nowa strategia bezpieczeństwa USA.
Dokument głosi, że w interesie USA jest wynegocjowanie „szybkiego zakończenia walk na Ukrainie”, by „ustabilizować europejskie gospodarki, przeciwdziałać niechcianej eskalacji i rozszerzeniu wojny, ustanowić na powrót strategiczną stabilność (w stosunkach) z Rosją, a także umożliwić powojenną odbudowę Ukrainy, by była w stanie przetrwać jako zdolne do funkcjonowania państwo”.
Zgodnie ze strategią bezpieczeństwa celem USA powinno być wsparcie Europy w „skorygowaniu obecnego kierunku”, przez co Amerykanie rozumieją „obronę prawdziwej demokracji, wolności poglądów i bezkompromisowe podkreślanie charakteru i historii poszczególnych narodów Europy”. „Ameryka zachęca swoich politycznych sojuszników w Europie do wspierania tego odrodzenia ducha, a rosnący wpływ patriotycznych europejskich partii rzeczywiście daje powody do dużego optymizmu” – czytamy w dokumencie.
W strategii pojawia się też uwaga, że w perspektywie kilku dekad „określeni członkowie NATO staną się w większości nieeuropejskimi (państwami)” (to sugestia, że większość mieszkańców stanowić będą imigranci spoza Europy – red.), co „stawia otwarte pytanie, czy będą postrzegać ich miejsce w świecie lub ich sojusz z USA tak samo, jak ci, którzy podpisali kartę NATO (Traktat Północnoatlantycki – red.)”.
Wśród celów wskazanych w strategii w relacjach z Europą na pierwszym miejscu czytamy o „ponownym ustanowieniu strategicznej stabilności z Rosją” i „skończeniu z wrażeniem i przeciwdziałaniu rzeczywistości, w której NATO jest stale poszerzającym się Sojuszem”. Ponadto USA stawiają sobie za cel „umożliwienie Europie stanięcia na własnych nogach i działania jako grupa zbieżnych w interesach suwerennych państw”, w tym „przejęcie głównej odpowiedzialności za własną obronę”. Rosja w żadnym miejscu nie jest określona mianem przeciwnika USA.
Valerie Hayer, francuska eurodeputowana, stojąca na czele liberalnej frakcji Odnowić Europę w PE nazwała nową strategię bezpieczeństwa USA mianem „nieakceptowalnej i groźnej”. Z kolei szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział, że Europa nie potrzebuje „zewnętrznych porad”. Dodał jednak, że USA są „ważnym sojusznikiem w NATO”.
