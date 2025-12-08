Z tego artykułu się dowiesz: Jak Dmitrij Pieskow ocenia nową strategię bezpieczeństwa USA?

Co nowa strategia bezpieczeństwa USA mówi o relacjach z Rosją i Europą?

Jakie cele USA stawiają sobie w relacjach z Europą według nowej strategii?

Pieskow w rozmowie z kremlowskim propagandzistą, Pawłem Zarubinem mówił, że „obecna administracja jest fundamentalnie inna od poprzednich”. – I oczywiście, prezydent (Donald) Trump ma silną pozycję w krajowej polityce, co daje mu okazję do dostosowania koncepcji (strategii bezpieczeństwa) zgodnie ze swoją wizją – stwierdził rzecznik Kremla.

Reklama Reklama

Jakie nadzieje Dmitrij Pieskow wiąże z nową strategią bezpieczeństwa USA?

Pieskow ocenił, że zmiany w strategii bezpieczeństwa USA są „w dużej mierze zgodne z rosyjską wizją”. – Prawdopodobnie możemy mieć nadzieję, że może to być umiarkowaną gwarancją, iż będzie możliwe konstruktywne kontynuowanie wspólnej pracy na rzecz co najmniej znalezienia pokojowego rozwiązania na Ukrainie – stwierdził. Wywiad z Pieskowem pojawił się na kanale Zarubina w serwisie Telegram.

Jednocześnie rzecznik Kremla stwierdził, że choć czasem wszystko jest „pięknie zapisane”, to jednak „tak zwane głębokie państwo (deep state – red.) postrzega rzeczy inaczej”. – To się zdarza – zaznaczył. „Głębokie państwo” to termin używany do określania państwowej biurokracji i establishmentu, który koryguje zbyt radykalne zmiany kursu politycznego. Istnienie takiego „głębokiego państwa”, które sabotuje działania administracji, jest jedną z popularnych w popierającym Donalda Trumpa ruchu MAGA teorii spiskowych.