W czasie wizyty na Węgrzech Nawrocki miał spotkać się również z premierem Orbánem. Z planów tych zrezygnował jednak w weekend poprzedzający szczyt, ze względu na spotkanie węgierskiego premiera na Kremlu z Władimirem Putinem. Orbán rozmawiał z rosyjskim prezydentem m.in. o dostawach rosyjskich surowców energetycznych na Węgry.

Informując o odwołaniu planów dotyczących spotkania z Orbánem Marcin Przydacz, sekretarz stanu, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP podkreślił, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”. „Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – dodał Przydacz.

Orbán jest przeciwnikiem utrzymywania sankcji gospodarczych wobec Rosji (jego zdaniem szkodzą one bardziej gospodarce Europy, niż Moskwie), jego Węgry nie udzielają też pomocy wojskowej Ukrainie i nie pozwalają na dostarczanie jej przez swoje terytorium.

Sondaż: 57,3 proc. badanych pozytywnie ocenia odwołanie przez prezydenta spotkania z Viktorem Orbánem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają decyzję prezydenta o odwołaniu spotkania z Orbánem.