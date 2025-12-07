Rzeczpospolita
Sondaż: Jak Polacy oceniają odwołanie przez Karola Nawrockiego spotkania z Viktorem Orbánem?

„Karol Nawrocki zrezygnował z zaplanowanego spotkania z Viktorem Orbánem, po tym jak premier Węgier spotkał się z Władimirem Putinem. Jak ocenia Pani/Pan decyzję prezydenta Polski?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 07.12.2025 08:02

Karol Nawrocki i Viktor Orbán

Foto: PAP, REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Viktorem Orbánem?
  • Jak odwołanie spotkania z Viktorem Orbánem oceniają Polacy?
  • Co mówił o wojnie Rosji z Ukrainą Karol Nawrocki podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu?

W mijającym tygodniu Nawrocki brał udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w węgierskim Ostrzyhomiu. Spotkał się tam z prezydentami Węgier (Tamás Sulyok), Czech (Petr Pavel) i Słowacji (Peter Pellegrini). 

Dlaczego Karol Nawrocki odwołał spotkanie z Viktorem Orbánem?

Nawrocki mówił po spotkaniu w oświadczeniu wygłoszonym przez jego uczestników dla mediów m.in., że największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa jest „odradzający się rosyjski imperializm”. – Jesteśmy państwami flankowymi, nasza perspektywa jest szczególnie istotna w obliczu dzisiejszych wyzwań (...). Przekonanie, że wojna na Ukrainie jest konfliktem wyłącznie między Rosją a Ukrainą, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, jest oczywiście mrzonką. Działania hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, coraz bardziej zuchwałe, prowadzone przez służby rosyjskie w wielu państwach Europy, w tym także w Polsce (...) wpływają także na funkcjonowanie państwa polskiego. O tym partnerzy powinni ze sobą rozmawiać – stwierdził.

W czasie wizyty na Węgrzech Nawrocki miał spotkać się również z premierem Orbánem. Z planów tych zrezygnował jednak w weekend poprzedzający szczyt, ze względu na spotkanie węgierskiego premiera  na Kremlu z Władimirem Putinem. Orbán rozmawiał z rosyjskim prezydentem m.in. o dostawach rosyjskich surowców energetycznych na Węgry.

Informując o odwołaniu planów dotyczących spotkania z Orbánem Marcin Przydacz, sekretarz stanu, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP podkreślił, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”. „Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – dodał Przydacz. 

Orbán jest przeciwnikiem utrzymywania sankcji gospodarczych wobec Rosji (jego zdaniem szkodzą one bardziej gospodarce Europy, niż Moskwie), jego Węgry nie udzielają też pomocy wojskowej Ukrainie i nie pozwalają na dostarczanie jej przez swoje terytorium. 

Sondaż: 57,3 proc. badanych pozytywnie ocenia odwołanie przez prezydenta spotkania z Viktorem Orbánem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają decyzję prezydenta o odwołaniu spotkania z Orbánem.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

57,3 proc. badanych oceniło decyzję prezydenta pozytywnie.

17,6 proc. ankietowanych oceniło tę decyzję negatywnie.

25,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

– Odwołanie spotkania za słuszne uważa prawie dwóch na trzech badanych, którzy skończyli 50 lat (63 proc.) i zbliżony odsetek osób, których dochody przekraczają 7000 zł netto (62 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania ta odpowiedź jest najbardziej popularna wśród respondentów z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (63 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

