- Zbieramy się na tej konferencji, aby omówić kwestię bezpieczeństwa. Administracja Donalda Trumpa jest bardzo zaniepokojona kwestią europejskiego bezpieczeństwa. Wierzę, ze możemy osiągnąć rozsądne porozumienie między Rosją a Ukrainą. Ale wierzymy też, ze jest ważne jest w latach najbliższych, aby Europa znacząco zwiększyła swoje wysiłki, zapewniała sobie bezpieczeństwo – zaczął Vance.

J.D. Vance pyta Europejczyków: Czy reprezentujemy te same standardy?

- To co mnie martwi to zagrożenie wewnętrzne Europy. Odejście Europy od jednej z najbardziej fundamentalnych wartości, wspólnej z USA. Poraża mnie to, że były komisarz europejski zdawał się być zachwycony, ze rząd Rumunii anulował całe wybory (prezydenckie), przestrzegał, że jeśli rzeczy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może wydarzyć się w Niemczech – kontynuował wiceprezydent USA.



Vance przypomniał następnie zimną wojnę i to, że komuniści „cenzurowali dysydentów, zamykali kościoły i odwoływali wybory”. - Czy to byli ci dobrzy? Nie. Na szczęście przegrali. przegrali, bo nie szanowali wszystkich błogosławieństw wolności: wolności zaskakiwania, popełniania błędów – zaznaczył.



- Nie można nakazać innowacji, nie można zmusić ludzi do tego, co mają myśleć. Gdy patrzę na Europę dziś, czasem nie jest dla mnie takie jasne, co się stało z tymi, którzy wygrali zimną wojnę. Patrzę na Brukselę, gdzie komisarze UE próbują zamykać media społecznościowe w czasie niepokojów społecznych, gdy widzą to co – cytuje – uznają za nienawistną mowę nienawiści. Patrzę na Szwecję, gdzie dwa tygodnie temu rząd skazał demokratycznego aktywistę za uczestniczenie w paleniach Koranu, za udział w których jego przyjaciel został zamordowany. I być może najbardziej niepokojące jest to, że patrze na drogie Zjednoczone Królestwo, gdzie podstawowe wolności religijne są zagrożone – kontynuował Vance. Przypomniał przy tym historię 51-letniego aktywisty, który został oskarżony o naruszenie strefy buforowej wokół kliniki aborcyjnej przez „cichą modlitwę” za swoje nienarodzone dziecko.