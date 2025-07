Z kolei w lutym doszło do uwolnienia m.in. dziennikarza białoruskiej redakcji Radia Swoboda, Andreja Kuźnieczyka. Stało się to po wizycie wysłannika Departamentu Stanu USA w Mińsku. Oznacza to, że negocjacje w sprawie uwolnienia więźniów politycznych pomiędzy Łukaszenką a USA trwają od dłuższego czasu.

Andrzej Poczobut od ponad czterech lat przebywa w więzieniu. Co robi polska dyplomacja?

Polska dyplomacja, jeszcze od czasów rządu PiS, przekonuje, że nieustannie podejmuje intensywne działania na rzecz uwolnienia Poczobuta. Dlaczego więc przez ponad cztery lata (Andrzeja aresztowano w marcu 2021 roku) nie udało się odnieść sukcesu w tej sprawie?

– Andrzej Poczobut jest więźniem białoruskim i Polska nie ma wpływu na to, kogo Łukaszenko uwalnia, a kogo nie. Zapewniamy, że na czele naszej polskiej listy jest Andrzej Poczobut, ale strona białoruska zdecydowała się na taki, a nie inny ruch. Tyle wynegocjowano – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Paweł Wroński, rzecznik MSZ.

– Nasz przedstawiciel odbierał uwolnionych Polaków w amerykańskiej ambasadzie w Wilnie i został zapewniony, że to początek drogi i że Amerykanie nadal będą negocjować uwolnienie więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Staramy się robić, co możemy, korzystać z wysiłków naszych sojuszników, ale to Łukaszenko więzi Poczobuta – dodaje.

O tym, że kolejni więźniowie polityczni będą opuszczać więzienia, dyktator sugerował we wtorek podczas przemówienia w Mińsku. – Posłuchajcie, czy my mamy na celu, by oni wszyscy tam zdechli? Broń Boże, to oczywiste. Przecież oskarżą reżim, mnie przede wszystkim oskarżą – mówił.